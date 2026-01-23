Legendary Actor Krishnam Raju 86th Birth Anniversary | Free Mega Diabetes Camp | Asianet News Telugu

Legendary Actor Krishnam Raju 86th Birth Anniversary
మహానటుడు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ కృష్ణంరాజు గారి 86వ జయంతి సందర్భంగా మధిర పట్టణంలో మెగా ఉచిత డయాబెటిస్ చికిత్స శిబిరాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ శిబిరంలో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు పాల్గొని మధుమేహ వ్యాధి నిర్ధారణ, ఉచిత పరీక్షలు, ఆరోగ్య సలహాలు అందించారు.
