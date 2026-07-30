Viral News: తెలంగాణలో చేపల వర్షం.. ఆకాశం నుంచి చేపలు, ఎగబడ్డ జనాలు
Viral News: మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు పట్టణంలో చోటుచేసుకున్న ఓ విచిత్ర ఘటన స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. గురువారం కురిసిన వర్షం సమయంలో పుప్పాల హనుమాన్ వీధిలో రోడ్లపై, ఇళ్ల ముందు చిన్న చేపలు కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.
వర్షం మధ్యలో రోడ్లపై చేపలు కనిపించడంతో ఆశ్చర్యం
గత రెండు రోజులుగా చెన్నూరు ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం వర్షం పడుతున్న సమయంలో కాలనీలోని పలు ప్రాంతాల్లో చిన్న చేపలు రోడ్డుపై, ఇళ్ల ముందు కనిపించాయి. మొదట వాటిని చూసిన స్థానికులు ఆశ్చర్యపోయి చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం ఇవ్వడంతో క్షణాల్లో అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చేరుకున్నారు. ఇలాంటి దృశ్యం ఎన్నడూ చూడలేదని పలువురు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
చేపల కోసం పిల్లలు, స్థానికుల సందడి
రోడ్లపై కనిపించిన చేపలను సేకరించేందుకు చిన్నారులు, మహిళలు, యువకులు ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చారు. కొందరు గొడుగులు, మరికొందరు బకెట్లు, సంచులు తీసుకుని చేపలను ఏరుకున్నారు. కొద్ది సేపట్లోనే ఆ ప్రాంతం సందడిగా మారిపోయింది. స్థానికులు ఈ ఘటనను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వీడియోలు వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
చేపలు ఎలా వచ్చాయన్న దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ ఘటన వెనుక అసలు కారణం ఏమిటనే దానిపై స్థానికంగా పలు అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల ప్రభావంతో సమీపంలోని చెరువులు లేదా కాలువల నుంచి చేపలు కొట్టుకువచ్చి ఉండొచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు. మరికొందరు వరద నీటి ప్రవాహంలో చేపలు రోడ్లపైకి చేరి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంకొందరు మాత్రం ఇది నిజంగానే "చేపల వర్షం" అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ వెలువడలేదు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్.. అధికారిక స్పష్టత కోసం ఎదురుచూపులు
ఈ వింత ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. "చెన్నూరులో చేపల వర్షం", "ఆకాశం నుంచి చేపలు పడ్డాయి" అనే శీర్షికలతో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే చేపలు ఎలా అక్కడికి చేరాయన్న విషయంపై అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో ఈ ఘటనపై ఆసక్తికర చర్చ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం అధికారిక నిర్ధారణ వచ్చే వరకు ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం మాత్రం లేదు.