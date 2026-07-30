షాపింగ్ మాల్స్లో డ్రస్లకు ఉండే ఈ ట్యాగ్లు ఏంటో తెలుసా? ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే.?
Facts: షాపింగ్ మాల్కు వెళ్లినప్పుడు కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన దుస్తులు, షూలు, బ్యాగులు లేదా ఇతర ఖరీదైన వస్తువులపై ప్లాస్టిక్ లేదా గుండ్రని ఆకారంలో ఉండే సెక్యూరిటీ ట్యాగ్లు చాలామంది గమనించే ఉంటారు. అయితే వీటి ఉపయోగం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
సెక్యూరిటీ ట్యాగ్లు ఎందుకు.?
రిటైల్ దుకాణాలు, షాపింగ్ మాల్స్లో వస్తువుల దొంగతనాన్ని అరికట్టేందుకు సెక్యూరిటీ ట్యాగ్లను ఉపయోగిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిటైల్ రంగంలో భారీ స్థాయిలో షాప్లిఫ్టింగ్ (Shoplifting) జరుగుతోంది. దీనివల్ల కంపెనీలకు కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తోంది. ఈ నష్టాన్ని తగ్గించడానికి దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, కాస్మెటిక్స్, మద్యం బాటిళ్లు, ఖరీదైన ఆహార ఉత్పత్తులు వంటి వస్తువులకు ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ ట్యాగ్లు అమర్చుతారు. వినియోగదారు బిల్లు చెల్లించిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ట్యాగ్ను తొలగిస్తారు లేదా డీయాక్టివేట్ చేస్తారు. అలా చేయకుండా బయటకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తే షాపు గేటు వద్ద ఉన్న సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ వెంటనే అలారం మోగిస్తుంది.
ఈ ట్యాగ్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
చాలా షాపింగ్ మాల్స్లో ప్రవేశ ద్వారం లేదా నిష్క్రమణ వద్ద రెండు వైపులా కనిపించే పొడవైన ఫ్రేమ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటినే ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్టికల్ సర్వైలైన్స్ (EAS) గేట్లు అంటారు. ఈ గేట్లు నిరంతరం ప్రత్యేక రేడియో లేదా అయస్కాంత తరంగాలను విడుదల చేస్తుంటాయి. వస్తువుకు అమర్చిన సెక్యూరిటీ ట్యాగ్ ఆ తరంగాలకు స్పందిస్తుంది. బిల్లు చెల్లించకుండా ట్యాగ్తో వస్తువు బయటకు వెళ్తే గేటు దాన్ని గుర్తించి వెంటనే అలారం మోగిస్తుంది. బిల్లు చెల్లించిన తర్వాత ట్యాగ్ను తొలగిస్తారు లేదా పనిచేయకుండా (Deactivate) చేస్తారు. అప్పుడు గేటు ఎలాంటి హెచ్చరిక ఇవ్వదు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కొన్ని సెకన్లలోనే పూర్తవుతుంది.
ఈ ట్యాగ్లలో ఉపయోగించే టెక్నాలజీ ఏంటి?
సెక్యూరిటీ ట్యాగ్లలో ప్రధానంగా మూడు రకాల టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తారు.
రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ (RF - Radio Frequency):
ఇది అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే విధానం. ట్యాగ్లో చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. గేటు నుంచి వచ్చే రేడియో తరంగాలకు ఇది స్పందించి అలారం పనిచేసేలా చేస్తుంది. దుస్తుల షాపుల్లో ఎక్కువగా ఈ టెక్నాలజీనే ఉపయోగిస్తారు.
అకౌస్టో-మాగ్నెటిక్ (AM - Acousto Magnetic):
సూపర్ మార్కెట్లు, మెడికల్ స్టోర్లు, కాస్మెటిక్ దుకాణాల్లో ఎక్కువగా ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది మరింత కచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. లోహ వస్తువులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా ఈ టెక్నాలజీ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (RFID):
ఇది ఆధునిక టెక్నాలజీ. ఇందులో ప్రతి వస్తువుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య (Unique ID) ఉంటుంది. అలారం మోగించడమే కాకుండా, ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉంది? ఎంత స్టాక్ మిగిలింది? ఏ ఉత్పత్తి అమ్ముడైంది? వంటి వివరాలను కూడా కంప్యూటర్లో రికార్డు చేయవచ్చు. పెద్ద రిటైల్ సంస్థలు, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు క్రమంగా RFID టెక్నాలజీ వైపు మారుతున్నాయి.
ట్యాగ్ను బలవంతంగా తీస్తే ఏమవుతుంది?
కొంతమంది ట్యాగ్ను ఇంట్లోనే కత్తిరించి తీసేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. అయితే ఇది మంచిది కాదు. కొన్ని ట్యాగ్లలో ప్రత్యేక ఇంక్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది. బలవంతంగా పగులగొడితే ఇంక్ మొత్తం బట్టపై పడిపోయి దుస్తులు పూర్తిగా పాడవుతాయి. కొన్ని ట్యాగ్లను ప్రత్యేక మాగ్నెటిక్ పరికరంతో మాత్రమే తొలగించగలరు. బలవంతంగా తీసే ప్రయత్నంలో దుస్తులు కూడా చిరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే బిల్లు చెల్లించిన తర్వాత ట్యాగ్ తొలగించడం మరిచిపోయినట్లయితే, బిల్లుతో కలిసి తిరిగి అదే స్టోర్కు వెళ్లడం ఉత్తమం.
భవిష్యత్తులో మరింత స్మార్ట్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థలు
రిటైల్ రంగంలో సాంకేతికత వేగంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే అనేక పెద్ద బ్రాండ్లు RFID ఆధారిత స్మార్ట్ సిస్టమ్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), కంప్యూటర్ విజన్ కెమెరాలు, స్మార్ట్ సెన్సర్లు, ఆటోమేటిక్ బిల్లింగ్ టెక్నాలజీలతో కలిపి మరింత అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవి దొంగతనాలను అరికట్టడమే కాకుండా, స్టాక్ నిర్వహణ, బిల్లింగ్ వేగం, వినియోగదారుల సేవలను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. అందుకే చిన్న ప్లాస్టిక్ ట్యాగ్లా కనిపించే ఈ సెక్యూరిటీ పరికరాల వెనుక ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, సెన్సింగ్ టెక్నాలజీలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ఇవి రిటైల్ వ్యాపారంలో అత్యంత కీలకమైన భద్రతా వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా మారాయి.