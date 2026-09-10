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- School Holidays : ఈ శని, ఆది, సోమవారం సెలవులు కన్ఫర్మ్... వచ్చే గురువారం మరో హాలిడే రెడీ
School Holidays : ఈ శని, ఆది, సోమవారం సెలవులు కన్ఫర్మ్... వచ్చే గురువారం మరో హాలిడే రెడీ
పలు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 17న సెలవు ఉంది… కాారణాలు వేరే అయినప్పటికీ తెలంగాణలో కూడా ఈరోజు విద్యాసంస్థలు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఎందుకో తెలుసా?
వచ్చేవారం సెలవులే సెలవులు
School Holidays : ఈ వినాయక చవితికి విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 14న అంటే వచ్చే సోమవారం వినాయక చవితి ఉంది... ఈ పండక్కి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు అధికారిక సెలవు ఇచ్చాయి. అయితే సెప్టెంబర్ 12 రెండో శనివారం, సెప్టెంబర్ 13 ఆదివారం... ఈ రెండ్రోజులు కూడా సెలవే... అంటే వినాయక చవితికి వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులే అన్నమాట.
వినాయక చవితిని నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు అని తేడా లేకుండా ప్రతిచోటా ఘనంగా జరుపుకుంటారు… బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తారు. వీధివిధినా, వాడవాడనా వినాయక మండపాలు దర్శనమిస్తాయి... యువతతో పాటు చిన్నాపెద్దా అందరూ ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు ఇష్టపడతారు. ఇలాంటివారు ఎగిరిగంతేసేలా వచ్చేవారం మరో సెలవు కలిసిరానుంది.
సెప్టెంబర్ 17న సెలవేనా?
సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ ప్రజలకు గుర్తుండిపోయే రోజు... ఇదేరోజు స్వతంత్ర భారతదేశంలో హైదరాబాద్ సంస్థానం విలీనమయ్యింది. అంటే తెలంగాణలో నిజాం రాజుల పాలన ముగిసి ప్రజాస్వామ్య పాలన ప్రారంభమయ్యింది... కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు అసలైన స్వాతంత్య్రం ఈరోజే వచ్చిందన్నమాట. అందుకే సెప్టెంబర్ 17న తెలంగాణవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
సెప్టెంబర్ 17ను ఒక్కో రాజకీయ పార్టీ ఒక్కో విధంగా జరుపుకుంటుంది… బిజెపి తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అంటే ఇంకొందరు తెలంగాణ విలీన దినోత్సవం అనేవారు. ఇక పదేళ్లపాటు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన బిఆర్ఎస్ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం పేరిట కార్యక్రమాలు జరిపేది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం జరుపుతోంది.
గతేడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించనుంది రేవంత్ సర్కార్. తెలంగాణవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యలయాల్లో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సైతం జెండాను ఎగరవేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలకు సెలవు ఉండే అవకాశాలున్నాయి.
అయితే ఇప్పటివరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 17న అధికారిక సెలవేమీ ప్రకటించలేదు. అకడమిక్ క్యాలెండర్ లోనూ ఈ సెలవు గురించి ప్రస్తావన లేదు. కానీ గత అనుభవాలరిత్యా ఈరోజు సెలవు ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి... ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక జీవో ఎప్పుడైనా వెలువడవచ్చు. ఈరోజు జెండా ఆవిష్కరణ తర్వాత ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్లిపోయేలా ప్రకటన వెలువడే అవకాశాలున్నాయి.
ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 17న అధికారిక సెలవే
సెప్టెంబర్ 17న హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే విశ్వకర్మ జయంతి (విశ్వకర్మ పూజ) కూడా ఉంది. పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు... అందుకే అక్కడ అధికారిక సెలవు ఉంది. గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఈ విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది... ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా సెలవే. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, అస్సాం, జార్ఖండ్, ఒడిశా, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లోనూ ఈరోజు సంపూర్ణ సెలవే. అయితే కర్ణాటకా, రాజస్ధాన్, పంజాబ్, హర్యానా, చత్తీస్ గడ్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఉద్యోగులకు ఐచ్చిక సెలవు ఉంది.