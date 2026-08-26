Kavitha: పెళ్లి కూతురుకు తాళి కట్టిన కవిత.. అసలేం జరిగిందంటే.?
Kavitha: వధువు మెడలో తాళిబొట్టు ఎవరు కడతారు.? అదేం ప్రశ్న.. వరుడే అని అంటారు కదూ! అయితే తాజాగా కల్వకుంట్ల కవిత ఓ వివాహ వేడుకలో వినూత్న ఆచారాన్ని పాటించి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.?
కార్యకర్త కోరిక మేరకు
తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఓ పార్టీ నేత వివాహ వేడుకలో ప్రత్యేకంగా కనిపించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గూడూరు గ్రామానికి చెందిన బాషబోయిన బాలప్రసాద్కు సీతాఫల్మండికి చెందిన శివానితో వివాహం నిశ్చయమైంది. ఈ పెళ్లి బుధవారం మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర పరిధిలోని ఈసీఐఎల్-కీసర క్రాస్రోడ్డులో ఉన్న ఆరాధ్య కన్వెన్షన్లో జరిగింది. బాలప్రసాద్కు అక్కాచెల్లెళ్లు లేకపోవడంతో తన పెళ్లిలో ఇంటి ఆడబిడ్డగా వ్యవహరించాలని ఆయన కవితను కోరినట్లు తెలిపారు. పార్టీ నేతగా తనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కవిత ఆ అభ్యర్థనకు అంగీకరించారు. దీంతో వివాహ వేడుకలో ఆమె కుటుంబ సభ్యురాలి హోదాలో సంప్రదాయ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.
ముదిరాజ్ ఆచారం ప్రకారం మూడు ముళ్లు
బాలప్రసాద్ ముదిరాజ్ సామాజికవర్గానికి చెందినవారు. ఆ సంప్రదాయం ప్రకారం వరుడు వధువు మెడలో మంగళసూత్రం కట్టడానికి ముందు ఆడపడుచు పసుపు కొమ్ముదారంతో మూడు ముళ్లు వేయడం వివాహ వేడుకలో ముఖ్యమైన ఆచారంగా ఉంటుంది. ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ కవిత ముందుగా గౌరీ పూజలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం వధువు శివాని మెడలో పసుపు కొమ్ముదారంతో మూడు ముళ్లు వేశారు. ఆ తర్వాత వివాహ కార్యక్రమంలోని ఇతర సంప్రదాయాల్లోనూ ఆమె పాల్గొన్నారు.
వధువుకు ఉంగరం తొడిగి.. ఒడిబియ్యం పోసి
మూడు ముళ్లు వేసిన అనంతరం కవిత వధువు శివానికి ఉంగరం తొడిగారు. అనంతరం ఒడిబియ్యం పోసి ఆమెను ఆశీర్వదించారు. పెళ్లి కుమార్తెకు కుటుంబంలోని పెద్దగా అండగా నిలుస్తూ వివాహ వేడుకలో తన పాత్రను కొనసాగించారు. కవిత సంప్రదాయబద్ధంగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంతో పెళ్లికి హాజరైన కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. రాజకీయ కార్యక్రమాలకు భిన్నంగా ఓ కుటుంబ వేడుకలో ఆమె ఆడబిడ్డగా వ్యవహరించడం అక్కడి వారికి ఆత్మీయ అనుభూతిని కలిగించింది.
ఇంటి ఆడబిడ్డగా వధువు మెడలో తాళి కట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత గారు
ముదిరాజ్ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆడబిడ్డగా వివాహం జరిపించిన కవిత గారు
తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకుడు తన వివాహం పార్టీ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత చేతుల మీదుగా జరగాలని ఆకాంక్షించాడు. తన ఇంటి ఆడబిడ్డ హోదాలో ఉండి పెళ్లి చేయాలని కోరాడు.… pic.twitter.com/0hEsqsczQv
— Kalvakuntla Kavitha Office (@OfficeOfKavitha) August 26, 2026
అనంతరం మంగళసూత్రం కట్టిన వరుడు
కవిత నిర్వహించాల్సిన సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు పూర్తైన తర్వాత వరుడు బాలప్రసాద్ వధువు శివాని మెడలో మంగళసూత్రం కట్టారు. దీంతో వివాహ తంతు పూర్తయింది. పెళ్లి సందర్భంగా కవిత చూపిన ఆత్మీయతకు బాలప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులు సంతోషించారు. బాలప్రసాద్ తల్లిదండ్రులు స్వరూప, బాలకృష్ణ, సోదరుడు నాగరాజు కవితకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ కుటుంబ వేడుకలో ఆమెను ఇంటి ఆడబిడ్డగా భావించి సంప్రదాయ బాధ్యతను స్వీకరించడం ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.