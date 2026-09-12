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- WhatsApp Tips : మీ ఫోన్ ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్నా వాట్సాప్ మాత్రమే ఆఫ్ చేయవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
WhatsApp Tips : మీ ఫోన్ ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్నా వాట్సాప్ మాత్రమే ఆఫ్ చేయవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
మీ ఫోన్ ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్నప్పటికీ వాట్సాప్లో వచ్చే మెసేజ్లకు సింగిల్ టిక్ మాత్రమే కనిపించేలా చేసే ఒక సూపర్ ట్రిక్ ఉంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వాట్సాప్ టిప్స్
స్మార్ట్ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉందంటే చాలు వాట్సాప్లోకి మెసేజ్లు వరుసగా వచ్చేస్తుంటాయి. ఫ్రెండ్స్, కుటుంబ సభ్యులు, ఆఫీస్ సహోద్యోగులు ఇలా ఎవరైనా మెసేజ్ పంపితే వెంటనే డెలివరీ అయిపోతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మనకు వాట్సాప్కు కొద్దిసేపు దూరంగా ఉండాలనిపిస్తుంది... . మెసేజ్లు చూడకూడదనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ను పూర్తిగా ఆపేయడం కూడా ఇష్టం ఉండదు.
ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఉపయోగపడే ఒక ఫీచర్ వాట్సాప్లో ఉంది... అదే Proxy. దీని సహాయంతో ఫోన్లోని మొత్తం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ను నిలిపివేయకుండా, వాట్సాప్ కనెక్షన్ను మాత్రమే ప్రభావితం చేసేలా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు. అయితే ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించినంత మాత్రాన ప్రతిసారీ కచ్చితంగా సింగిల్ టిక్ మాత్రమే కనిపిస్తుందని చెప్పలేం. ప్రాక్సీ కనెక్షన్ పనిచేసే విధానంపై ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్రాక్సీ అంటే ఏమిటి?
సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ ఫోన్ నుంచి వాట్సాప్ సర్వర్కు నేరుగా వెళ్లే కనెక్షన్కు బదులుగా మధ్యలో ఒక ప్రాక్సీ సర్వర్ను ఉపయోగించే విధానమే Proxy. అంటే వాట్సాప్ ట్రాఫిక్ నేరుగా కాకుండా ఆ ప్రాక్సీ ద్వారా వెళ్లేలా కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రాక్సీ సెట్టింగ్ మార్చడం వల్ల మీ ఫోన్లోని మొత్తం ఇంటర్నెట్ ఆగిపోదు. ఉదాహరణకు Chromeలో వెబ్సైట్లు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. YouTubeలో వీడియోలు చూడవచ్చు. ఇతర యాప్స్ కూడా సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. ప్రభావం ప్రధానంగా వాట్సాప్ కనెక్షన్పైనే ఉంటుంది.
మెసేజ్ పంపినవారికి సింగిల్ టిక్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది?
వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పంపినప్పుడు టిక్ మార్కుల ద్వారా దాని డెలివరీ స్థితి తెలుస్తుంది. మెసేజ్ పంపిన తర్వాత అది వాట్సాప్ సర్వర్కు చేరితే ఒక టిక్ కనిపిస్తుంది. అవతలి వ్యక్తి ఫోన్లో వాట్సాప్కు మెసేజ్ డెలివర్ అయితే సాధారణంగా రెండు టిక్స్ కనిపిస్తాయి.
మీ వాట్సాప్ సరిగ్గా ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ కాకపోతే, కొత్త మెసేజ్ మీ పరికరానికి చేరకపోవచ్చు. అలాంటి సమయంలో మెసేజ్ పంపిన వ్యక్తికి రెండు టిక్స్ కాకుండా ఒక టిక్ మాత్రమే కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.
అందుకే ప్రాక్సీ కనెక్షన్ను ఉపయోగించి వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్కు అంతరాయం కలిగితే, బయటివారికి మీరు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నట్లుగా అనిపించే పరిస్థితి రావచ్చు. అయితే ఇది సింగిల్ టిక్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఫీచర్ కాదు. ప్రాక్సీ కనెక్షన్ను ఉపయోగించడమే దీని అసలు ఉద్దేశం.
WhatsAppలో Proxy ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
ఈ ఫీచర్ను ఉపయోగించాలంటే ముందుగా వాట్సాప్ను ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి సంబంధిత ప్రాక్సీ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
WhatsApp > Settings > Storage and Data > Proxy
అక్కడ Use Proxy అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఆన్ చేసిన తర్వాత ప్రాక్సీ అడ్రస్, పోర్ట్ వంటి వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాక్సీ వివరాలు సరైనవిగా ఉండి కనెక్షన్ విజయవంతమైతే, వాట్సాప్ ప్రాక్సీ ద్వారా కనెక్ట్ అయినట్లు స్టేటస్లో తెలుస్తుంది. కనెక్షన్ ఏర్పడకపోతే, మీరు ఇచ్చిన ప్రాక్సీ వివరాల్లో సమస్య ఉండవచ్చు లేదా ఆ సర్వర్ పనిచేయకపోవచ్చు.
ఇంటర్నెట్లో కనిపించే ఏ Proxy Address అయినా వాడొచ్చా?
ఇక్కడే చాలా జాగ్రత్త అవసరం. ఇంటర్నెట్లో లేదా సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఏదైనా ప్రాక్సీ అడ్రస్ను తీసుకుని వాట్సాప్లో నమోదు చేయడం మంచిది కాదు. ప్రాక్సీ సర్వర్ను ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు, అది నమ్మదగినదేనా అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
థర్డ్ పార్టీ ప్రాక్సీని ఉపయోగించే సమయంలో మీ ఐపీ అడ్రస్ ఆ ప్రాక్సీ ప్రొవైడర్కు తెలిసే అవకాశం ఉందని వాట్సాప్ కూడా హెచ్చరిస్తోంది. కాబట్టి తెలియని వ్యక్తులు లేదా అనుమానాస్పద వెబ్సైట్లు అందించే ప్రాక్సీలను గుడ్డిగా ఉపయోగించకుండా ఉండటం మంచిది.
1.1.1.1 పెడితే WhatsApp ఆగిపోతుందా?
సోషల్ మీడియాలో తరచుగా కనిపించే మరో ప్రచారం 1.1.1.1 అనే అడ్రస్ను వాట్సాప్ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్లో నమోదు చేస్తే వాట్సాప్ కనెక్షన్ నిలిచిపోతుందని. అయితే దీనిని వాట్సాప్ అధికారిక ప్రాక్సీ అడ్రస్గా భావించకూడదు.
ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్లో సాధారణంగా ప్రాక్సీ ప్రొవైడర్ అందించిన సరైన IP అడ్రస్, పోర్ట్ వంటి వివరాలనే ఉపయోగించాలి. కేవలం ఒక అడ్రస్ను నమోదు చేయడం వల్ల ప్రతి ఫోన్లో, ప్రతి నెట్వర్క్లో ఒకే విధమైన ఫలితం వస్తుందని చెప్పడం సరైంది కాదు.
మళ్లీ WhatsAppను సాధారణంగా ఎలా ఉపయోగించాలి?
ప్రాక్సీ ఉపయోగించిన తర్వాత మళ్లీ వాట్సాప్ను సాధారణ డైరెక్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్తో ఉపయోగించాలనుకుంటే పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్లీ WhatsApp > Settings > Storage and Data > Proxyలోకి వెళ్లి Use Proxy ఆప్షన్ను ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత వాట్సాప్ సాధారణ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ను ఉపయోగిస్తుంది.
వాట్సాప్లో సింగిల్ టిక్ కనిపించడానికి ప్రాక్సీ ఒక మార్గంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్నప్పటికీ, దీనిని 100 శాతం పనిచేసే సింగిల్ టిక్ ట్రిక్గా భావించకూడదు. ప్రాక్సీ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా, దాని ద్వారా వాట్సాప్ ట్రాఫిక్ సరిగ్గా వెళ్తుందా వంటి అంశాలపై ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది.
మొత్తానికి వాట్సాప్ నుంచి కొంతసేపు విరామం తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఫోన్ మొత్తం మొబైల్ డేటా లేదా Wi-Fi ఆఫ్ చేయకుండా కొన్ని కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే తెలియని ప్రాక్సీలను ఉపయోగించకుండా, నమ్మదగిన ప్రాక్సీ వివరాలనే ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా సింగిల్ టిక్ తప్పకుండా వస్తుందని భావించి ఈ ఫీచర్ను ఉపయోగించకూడదు.