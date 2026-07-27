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- WhatsApp Tips : వాట్సాప్ లో ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ల గురించి మీకు తెలుసా? వీటిని ఆన్ చేసుకుంటేనే మీ డేటా సేఫ్
WhatsApp Tips : వాట్సాప్ లో ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ల గురించి మీకు తెలుసా? వీటిని ఆన్ చేసుకుంటేనే మీ డేటా సేఫ్
ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వాట్సాప్ వాడుతున్నారు. అందుకే సైబర్ కేటుగాళ్లు వాట్సాప్ ద్వారా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. అందుకే మీ వాట్సాప్ అకౌంట్, వ్యక్తిగత వివరాలను మరింత సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ ముఖ్యమైన ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే.
మీ వాట్సాప్ లో ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు ఆన్ చేశారా?
ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్లో వాట్సాప్ తప్పనిసరిగా ఉంటోంది. భారతదేశంలో కోట్లాది మంది ప్రతిరోజూ తమ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటానికి, సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి వాట్సాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ టెక్ జమానాలో వాట్సాప్ అనేది జీవితంలో భాగం అయిపోయింది. అయితే వాట్సాప్ మన సందేశాలకు 'ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్' భద్రతను అందిస్తోంది... కానీ ఇది మాత్రమే మన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పూర్తిగా కాపాడలేదు.
మన వాట్సాప్ అకౌంట్ హ్యాకింగ్కు గురికాకుండా ఉండటానికి, అనవసరమైన స్పామ్ కాల్స్, డేటా లీక్ సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందడానికి కొన్ని ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను ఉపయోగించడం చాలా అవసరం. ఇలా మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ను మరింత సురక్షితంగా మార్చుకోవడానికి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వెంటనే మీ వాట్సాప్ లో ఆన్ చేసుకోవాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన సెట్టింగ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి (Two-Step Verification)
మీ అకౌంట్కు అత్యుత్తమ రక్షణ అందించే ప్రధాన ఫీచర్ ఇది. దీనిని ఆన్ చేయడం చాలా సులభం.
ఎలా ఆన్ చేయాలి?
సెట్టింగ్స్ (Settings) > అకౌంట్ (Account) > టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ (Two-Step Verification) ఆప్షన్లోకి వెళ్లండి.
అక్కడ మీకు నచ్చిన ఆరు అంకెల పిన్ (6-Digit PIN) ను సెట్ చేసుకోండి.
ప్రయోజనం : ఒకవేళ వేరే ఎవరైనా మీ ఫోన్ నంబర్తో వాట్సాప్ను లాగిన్ చేయడానికి లేదా రిజిస్టర్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఈ పిన్ నంబర్ లేకుండా వారు మీ అకౌంట్ను వాడలేరు.
2. ప్రొఫైల్, స్టేటస్ ప్రైవసీని మార్చుకోండి
మీ వ్యక్తిగత వివరాలు అందరికీ కనిపించకుండా చేయడం ద్వారా అనవసర సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
ఎలా ఆన్ చేయాలి?
సెట్టింగ్స్ (Settings) > ప్రైవసీ (Privacy) విభాగంలోకి వెళ్లండి.
అక్కడ ఉన్న లాస్ట్ సీన్ (Last Seen), ప్రొఫైల్ పిక్చర్ (Profile Photo), అబౌట్ (About), స్టేటస్ (Status) ఆప్షన్లను 'మై కాంటాక్ట్స్' (My Contacts) లేదా 'మై కాంటాక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్' (My Contacts Except) కు మార్చుకోండి.
ప్రయోజనం : దీనివల్ల మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నవారు లేదా మీరు విశ్వసించే వ్యక్తులు మాత్రమే మీ ప్రొఫైల్ వివరాలను చూడగలరు.
3. తెలియని నంబర్ల కాల్స్ను సైలెన్స్ చేయండి (Silence Unknown Callers)
సైబర్ మోసాలు, స్పామ్ కాల్స్ పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
ఎలా ఆన్ చేయాలి?
సెట్టింగ్స్ (Settings) > ప్రైవసీ (Privacy) > కాల్స్ (Calls) > సైలెన్స్ అన్నోన్ కాలర్స్ (Silence Unknown Callers) ఆప్షన్ను ఆన్ చేయండి.
ప్రయోజనం : తెలియని నంబర్ల నుంచి కాల్స్ వచ్చినప్పుడు మీ ఫోన్ రింగ్ అవ్వకుండా సైలెంట్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీరు నిశ్చింతగా 'కాల్స్ ట్యాబ్' లోకి వెళ్లి ఆ వివరాలను పరిశీలించవచ్చు.
4. చాట్ లాక్, యాప్ లాక్ వాడండి (Chat & App Lock)
మీ వ్యక్తిగత సంభాషణలు (Chats) ఇతరుల కంట పడకుండా ఉండటానికి ఇది ఉత్తమ మార్గం.
ఎలా ఆన్ చేయాలి?
మీ ఫోన్లోని ఫింగర్ప్రింట్ (Fingerprint) లేదా ఫేస్ రికగ్నిషన్ (Face Recognition) ఉపయోగించి చాట్ లాక్, యాప్ లాక్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి.
ప్రయోజనం : మీ ఫోన్ అనుకోకుండా వేరేవాళ్ల చేతికి చిక్కినా, మీ వ్యక్తిగత చాట్లను తెరవాలంటే బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి అవుతుంది.
5. వాట్సాప్ కాల్స్లో ఐపీ అడ్రస్ను దాచండి (Protect IP Address)
వాట్సాప్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు మీ లొకేషన్ వివరాలు లీక్ కాకుండా ఉండేందుకు ఈ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్ ఉపయోగపడుతుంది.
ఎలా ఆన్ చేయాలి?
సెట్టింగ్స్ (Settings) > ప్రైవసీ (Privacy) > అడ్వాన్స్డ్ (Advanced) > ప్రొటెక్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ కాల్స్ (Protect IP Address in Calls) ఆప్షన్ను ఆన్ చేసుకోండి.
ప్రయోజనం : ఇది మీ ఐపీ (IP) అడ్రస్ను సెక్యూర్ చేస్తుంది. దీనివల్ల కాల్స్ చేసే సమయంలో మీ స్థానాన్ని (Location) ఇతరులు ట్రాక్ చేసే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను ఇప్పుడే మీ ఫోన్లో చెక్ చేసుకుని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా అకౌంట్ హ్యాకింగ్, స్పామ్ కాల్స్, డేటా లీక్ వంటి ప్రమాదాల నుంచి మీ వాట్సాప్ను పూర్తిస్థాయిలో సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు. మీ డిజిటల్ భద్రత మీ చేతుల్లోనే ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.