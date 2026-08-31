WhatsApp: మీ వాట్సాప్ చాట్స్ లీక్ కాకుండా ఉండాలంటే.. ఈ 3 సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేయండి
WhatsApp: ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ మొత్తం వాట్సాప్ లోనే నడుస్తోంది. దీనికి పోటీగా మరో ప్లాట్ ఫామ్ కూడా లేదు. అయితే వాట్సాప్ చాట్ లీక్ కాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
వాట్సాప్ ఫీచర్లు
WhatsAppలో మనం రోజూ వ్యక్తిగత విషయాలు, ఫొటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంకింగ్ వివరాలు వంటి ఎన్నో ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని షేర్ చేయడం, భద్రపరచడం వంటివి చేస్తాము. అందుకే వాట్సాప్ చాట్స్, అకౌంట్కు అదనపు భద్రత చాలా అవసరం. WhatsAppలో ఇప్పటికే ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పటికీ.. కొన్ని ప్రత్యేక సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేసుకుంటే ప్రైవసీ మరింత పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా Chat Lock, Two-Step Verification, End-to-End Encrypted Backup అనే మూడు ఫీచర్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి.
చాట్ లాక్ ఫీచర్ ఆన్ చేయండి
ముందుగా Chat Lock ఫీచర్ను ఆన్ చేయండి. మన ఫోన్ను ఇతరులు అప్పుడప్పుడు అడిగి వాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి సమయంలో వారు వాట్సాప్ ఆన్ చేసినా కూడా వారు ఏ మెసేజులు చదవలేరు. చాట్ లాక్ ఫీచర్ ఆన్ చేశాక మీ వ్యక్తిగత చాట్స్ను ప్రత్యేకమైన లాక్డ్ ఫోల్డర్లో దాచుకోవచ్చు. ఆ చాట్స్కు వచ్చే నోటిఫికేషన్లలో మెసేజ్ వివరాలు కూడా కనిపించకుండా చేయవచ్చు. ఇందుకోసం లాక్ చేయాలనుకున్న చాట్ను ఓపెన్ చేసి, ఆ వ్యక్తి ప్రొఫైల్ లేదా Chat Infoలోకి వెళ్లి Chat Lock ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అలాగే అకౌంట్కు అదనపు రక్షణ కోసం Two-Step Verification ఆన్ చేసుకోవాలి. WhatsAppలో Settings > Account > Two-step verificationలోకి వెళ్లి ఆరు అంకెల PIN సెట్ చేసుకోవచ్చు. PIN మర్చిపోతే ఉపయోగపడేలా ఈమెయిల్ను కూడా జోడించుకోవడం మంచిది.
చాట్ బ్యాకప్ కోసం
ఇక WhatsApp చాట్ బ్యాకప్కు కూడా రక్షణ కల్పించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం End-to-End Encrypted Backup ఆన్ చేయాలి. Google Drive లేదా iCloudలో సేవ్ అయ్యే చాట్ బ్యాకప్ను ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం ద్వారా దానికి అదనపు భద్రత లభిస్తుంది. దీని కోసం Settings > Chats > Chat Backup > End-to-End Encrypted Backupలోకి వెళ్లాలి. అక్కడ పాస్వర్డ్ లేదా 64 అంకెల ఎన్క్రిప్షన్ కీని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఫీచర్లు ఉన్నా.. ఫోన్ను అన్లాక్ చేసి ఇతరులకు ఇస్తే వారు చాట్స్ చూడగలరు. కాబట్టి ఫోన్కు బలమైన స్క్రీన్ లాక్ పెట్టుకోవడం, WhatsAppను తాజా వెర్షన్కు అప్డేట్ చేయడం, Privacy Checkup చేయడం కూడా ముఖ్యం. ఈ మూడు సెట్టింగ్స్ను ఇప్పుడే చెక్ చేసుకుని ఆన్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ WhatsAppకు మరింత భద్రత కల్పించుకోవచ్చు.