Jio : గ్లోబల్ దిగ్గజాలు గూగుల్, మెటా లకే సాధ్యంకానిది.. మన జియోకి ఎలా సాధ్యమయ్యింది?
రిలయన్స్ జియో సేవలు ప్రారంభమై దశాబ్దం పూర్తయ్యింది… ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 5, 2026) జియో ప్రయాణంలో మరో కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో అసాధ్యం అనుకున్న లక్ష్యాలను సైతం జియో ఎలా సుసాధ్యం చేసిందో తెలుసుకుందాం.
జియో 10వ వార్షికోత్సవం...
Jio 10th Anniversary : సెప్టెంబర్ 5, 2016.. భారత టెలికాం రంగం చరిత్రలో ఈ తేదీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అదే రోజు రిలయన్స్ జియో వాణిజ్య సేవలను ప్రారంభించింది. ఉచిత వాయిస్ కాల్స్, తక్కువ ధరలకు భారీ డేటా, వేగవంతమైన 4G నెట్వర్క్తో మార్కెట్లోకి వచ్చిన జియో.. అప్పటి వరకు టెలికాం కంపెనీలు అనుసరిస్తున్న వ్యాపార విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.
ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 5, 2026తో జియో తన వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఈ పదేళ్ల ప్రయాణాన్ని కేవలం ఒక టెలికాం కంపెనీ విజయగాథగా చూడటం కష్టం. మొబైల్ డేటా వినియోగం, స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, ఇంటి బ్రాడ్బ్యాండ్, 5G, డిజిటల్ సేవలు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమ మేథస్సు వంటి అనేక రంగాల్లో జియో ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
అసలు ఇంత తక్కువ సమయంలో జియో ఇంత పెద్ద స్థాయికి ఎలా చేరుకుంది? దాని వెనుక ఉన్న వ్యూహం ఏమిటి? గూగుల్, మెటా వంటి ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజాల తొలి పదేళ్లతో పోలిస్తే జియో వృద్ధి ఎంత ప్రత్యేకమైనది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జియోకు ముందు డేటా పరిస్థితి ఎలా ఉండేది?
2016కు ముందు భారతదేశంలో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఇప్పటిలా విస్తృతంగా లేదు. డేటా ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో సాధారణ వినియోగదారులు ఇంటర్నెట్ను పరిమితంగానే ఉపయోగించేవారు. రిలయన్స్ వివరాల ప్రకారం... కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక జీబీ మొబైల్ డేటా కోసం వినియోగదారులు భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జియో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే.. డేటాను ఎక్కువ మంది భారతీయులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం.
ఉచిత డేటా, వాయిస్ కాల్స్, 4G నెట్వర్క్తో జియో వినియోగదారులను ఆకర్షించింది. ఫలితంగా డేటా వినియోగం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. భారత్లో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వినియోగం భారీగా విస్తరించడంలో జియో ప్రవేశం ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా నిలిచింది.
జెట్ స్పీడ్ తో జియో డెవలప్మెంట్
జియో వృద్ధిలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన తొలి మైలురాయి 10 కోట్ల వినియోగదారుల మార్క్. వాణిజ్య సేవలు ప్రారంభించిన కేవలం 170 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ల మంది, అంటే 10 కోట్ల మంది జియో నెట్వర్క్కు చేరారు. అంత వేగంగా వినియోగదారులను సంపాదించడం అప్పట్లో ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలోనే అరుదైన రికార్డుగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత జియో వేగం మరింత పెరిగింది.
2017-18లో JioPhone (జియో ఫోన్) అందుబాటులోకి రావడం మరో కీలక పరిణామం. తక్కువ ధరలో 4G ఫీచర్ ఫోన్ను అందించడం ద్వారా అప్పటి 2G వినియోగదారులను కూడా 4G ప్రపంచంలోకి తీసుకురావడానికి జియో ప్రయత్నించింది.2018-19 నాటికి జియో 30 కోట్ల వినియోగదారుల స్థాయిని దాటింది. 2025లో 50 కోట్ల మార్క్ను అధిగమించిన సంస్థ.. 2026 మార్చి నాటికి 52.44 కోట్ల మంది వినియోగదారుల స్థాయికి చేరుకుంది.
2026 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన గణాంకాలు జియో ప్రస్తుత స్థాయిని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. జియో ప్లాట్ ఫామ్స్ కార్యకలాపాల ఆదాయం సుమారు రూ.1,46,885 కోట్లు కాగా, స్థూల ఆదాయం రూ.1,72,317 కోట్లుగా నమోదైంది. EBITDA అంటే వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల వంటి ఖర్చులకు ముందు కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే లాభం రూ.76,255 కోట్లకు చేరింది. ఇదే సమయంలో సంస్థ ఆర్థిక సంవత్సరపు లాభం సుమారు రూ.30,049 కోట్లుగా ఉంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం కేవలం కస్టమర్ల సంఖ్య కాదు... వినియోగదారుల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు ఆదాయం, లాభదాయకత కూడా పెరుగుతున్నాయి.
ఒక్కో కస్టమర్ నుంచి జియోకు ఎంత ఆదాయం?
టెలికాం రంగంలో ARPU (Average Revenue Per User) చాలా ముఖ్యమైన సూచిక. అంటే ఒక్కో వినియోగదారుడి నుంచి కంపెనీకి నెలకు సగటున వచ్చే ఆదాయం. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో జియో ARPU సుమారు రూ.214కి చేరింది. అంతకుముందు ఏడాది చివర్లో ఇది రూ.196.1 వద్ద ఉంది. దీని అర్థం ఏమిటంటే.. జియో కేవలం కొత్త కస్టమర్లను చేర్చుకోవడంపైనే ఆధారపడటం లేదు. ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారులు ఎక్కువ డేటా, ఎక్కువ డిజిటల్ సేవలు ఉపయోగించేలా చేయడం ద్వారా ఒక్కో వినియోగదారుడి నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుతోంది.
జియో నెట్వర్క్లో డేటా వినియోగం కూడా భారీగా పెరిగింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో ఒక్కో వినియోగదారు నెలకు సగటున 42.3 జీబీ డేటా వినియోగించినట్లు కంపెనీ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆ త్రైమాసికంలో మొత్తం డేటా ట్రాఫిక్ సుమారు 66 ఎక్సాబైట్లకు చేరింది. మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరంలో జియో నెట్వర్క్పై నమోదైన డేటా ట్రాఫిక్ 241.4 బిలియన్ జీబీగా ఉంది.
ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు → ఎక్కువ డేటా వినియోగం → ఎక్కువ డిజిటల్ సేవలు → ఎక్కువ ఆదాయం...జియో తన వ్యాపారాన్ని ఈ మొత్తం డిజిటల్ వినియోగ చక్రం చుట్టూ నిర్మించింది.
4Gతో మొదలైన ప్రయాణం ఇప్పుడు 5Gకి...
జియో తొలి దశలో అతిపెద్ద ఆయుధం 4G. ఇప్పుడు అదే సంస్థ 5G విస్తరణపై భారీగా దృష్టి పెట్టింది. 2022లో జియో తన True 5G సేవలను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా 5G నెట్వర్క్ను విస్తరించింది. 2026 మార్చి నాటికి జియోకు సుమారు 26.8 కోట్ల 5G వినియోగదారులు ఉన్నారు. మొత్తం వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో సగానికి పైగా 5G ద్వారా వస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అంటే 2016లో భారతీయులకు 4G ఇంటర్నెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే జియో ప్రధాన లక్ష్యమైతే.. 2026 నాటికి 5G ఆధారిత డిజిటల్ సేవలకు పునాది వేయడం తదుపరి దశగా మారింది.
ఇంటింటికీ ఇంటర్నెట్..
జియో వ్యూహంలో మరో కీలకమైన అంశం హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్. జియో ఫైబర్ (JioFiber), జియో ఎయిర్ ఫైబర్ (JioAirFiber0 వంటి సేవల ద్వారా సంస్థ మొబైల్ ఫోన్ పరిధిని దాటి ఇళ్లలోకి కూడా ప్రవేశించింది. 2026 మార్చి నాటికి జియో ఫిక్స్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారుల సంఖ్య సుమారు 2.71 కోట్లు. ఇందులో JioAirFiber వినియోగదారుల సంఖ్య దాదాపు 1.3 కోట్లుగా ఉంది. దీంతో జియో ఇప్పుడు కేవలం SIM కార్డులు, మొబైల్ డేటా అందించే సంస్థగా మిగలలేదు. మొబైల్, ఇంటి ఇంటర్నెట్, 5G, వైర్లెస్ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్, వ్యాపార సంస్థలకు కనెక్టివిటీ వంటి విభాగాలను కలిపిన డిజిటల్ కనెక్టివిటీ సంస్థగా మారింది.
జియో ప్రయాణంలో అసలు మలుపు ఇదే
జియో ప్రయాణంలో 2020 సంవత్సరం అత్యంత కీలకమైన మలుపుల్లో ఒకటి. జియో ప్లాట్ ఫామ్స్ భారీ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. దాదాపు రూ.1.52 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సమీకరించింది. మెటా, గూగుల్, సిల్వర్ లేక్, కెకెఆర్, జనరల్ అట్లాంటిక్, ముబాదల, ADIA, PIF తదితర అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి. గూగుల్ అయితే జియో ప్లాట్ పామ్స్ లో సుమారు రూ.33,737 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 7.7 శాతం వాటాను పొందింది. ఈ పెట్టుబడులు జియోకు మూలధనాన్ని అందించడమే కాకుండా.. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థలు భారత డిజిటల్ మార్కెట్ భవిష్యత్తులో జియోకు ఉన్న అవకాశాలను గుర్తిస్తున్నాయనే సంకేతాన్ని ఇచ్చాయి.
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. గూగుల్, మెటా, జియో వ్యాపార నమూనాలు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. కాబట్టి వాటి వినియోగదారుల సంఖ్యను నేరుగా పోల్చడం సరైన పద్ధతి కాదు. అయితే తొలి దశాబ్దపు వ్యాపార విస్తరణను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికరమైన తేడాలు కనిపిస్తాయి. గూగుల్ తన తొలి దశాబ్దంలో సెర్చ్తో పాటు ప్రకటనలు, జిమెయిల్, మ్యాప్స్ వంటి సేవలను విస్తరించింది. ఆ తర్వాత ఆండ్రాయిడ్, క్లౌడ్ వంటి విభాగాలు సంస్థను మరింత పెద్ద టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్గా మార్చాయి. ఫేస్ బుక్ కూడా సోషల్ నెట్వర్క్గా ప్రారంభమై మొబైల్ విప్లవంతో వేగంగా విస్తరించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్ఫామ్లను సొంతం చేసుకోవడం ద్వారా ఒకే సోషల్ మీడియా సేవ నుంచి భారీ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్గా మారింది.
జియో మాత్రం మరో మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. కనెక్టివిటీ → 4G → JioPhone → డిజిటల్ యాప్స్ → ఫైబర్ → 5G → AirFiber → ఎంటర్ప్రైజ్ సేవలు → క్లౌడ్ → AI... అంటే జియో ముందుగా కనెక్టివిటీ మౌలిక వసతులను నిర్మించింది. ఆ తర్వాత దాని మీద డిజిటల్ సేవలను నిర్మించే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
జియోకు నెట్వర్క్ ఎందుకు అతిపెద్ద బలం?
గూగుల్, మెటా వంటి సంస్థలకు వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ అవసరం. జియో విషయంలో మాత్రం నెట్వర్క్నే వ్యాపారానికి కీలకమైన ఆస్తిగా మార్చుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో మొబైల్ నెట్వర్క్ను నిర్మించడం ద్వారా జియో కోట్లాది వినియోగదారులను నేరుగా తన డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్తో అనుసంధానించగలుగుతోంది. దీనివల్ల మొబైల్ డేటా నుంచి OTT, సంగీతం, క్లౌడ్, కామర్స్, ఆర్థిక సేవలు, ఇంటి బ్రాడ్బ్యాండ్, వ్యాపార సేవలు వంటి అనేక రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఇక జియో కేవలం టెలికాం కంపెనీ కాదు... రిలయన్స్ తాజా వ్యాపార వివరాలను పరిశీలిస్తే జియో కార్యకలాపాలు టెలికాం రంగాన్ని దాటి చాలా ముందుకు వెళ్లినట్లు కనిపిస్తుంది. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, Internet of Things (IoT), కృత్రిమ మేథస్సు (AI), మెషిన్ లెర్నింగ్, డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఈ-కామర్స్, విద్య, కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక సేవలు వంటి అనేక రంగాలతో జియో తన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను అనుసంధానిస్తోంది. ఇందులో AIకి రాబోయే రోజుల్లో మరింత ప్రాధాన్యం లభించే అవకాశం ఉంది.
జియో లక్ష్యమిదే..
మొదటి పదేళ్ల లక్ష్యం డేటా.. ఇక AIనా?
2016లో జియో మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్న “భారతీయులకు చౌకగా డేటా ఎలా అందించాలి?” అన్నది. 2026 నాటికి ఆ ప్రశ్న పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రశ్న.. “ఈ భారీ డిజిటల్ వినియోగదారులపై ఎలాంటి కొత్త సేవలను నిర్మించాలి?”. కోట్లాది మొబైల్ వినియోగదారులు, కోట్లాది 5G వినియోగదారులు, హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కస్టమర్లు, భారీ డేటా ట్రాఫిక్.. ఇవన్నీ కలిపి జియోకు ఒక పెద్ద డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్స్ ను అందిస్తున్నాయి. ఈ మౌలిక వసతులపై ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ సేవలను విస్తరించడం తదుపరి దశగా కనిపిస్తోంది.
10 ఏళ్లలో జియో ఏం మార్చింది?
జియో వచ్చిన తర్వాత భారత టెలికాం రంగంలో కేవలం ధరల పోటీ మాత్రమే మారలేదు. వినియోగదారుల ప్రవర్తన కూడా మారింది. వీడియోలు చూడటం, సోషల్ మీడియా ఉపయోగించడం, ఆన్లైన్ చెల్లింపులు, డిజిటల్ షాపింగ్, ఆన్లైన్ విద్య, ఓటిటి వినోదం, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. ఇలా దాదాపు ప్రతి రంగంలో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వినియోగం పెరిగింది. ఈ మార్పుకు జియో ఒక్కటే కారణమని చెప్పలేకపోయినా.. తక్కువ ధరల డేటా, భారీ 4G నెట్వర్క్ విస్తరణ ద్వారా ఈ పరిణామాన్ని వేగవంతం చేసిన సంస్థల్లో జియో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
ఇప్పుడు అసలు పోటీ ఎక్కడ?
జియో తొలి పదేళ్లలో ప్రధాన పోటీ టెలికాం మార్కెట్లో కస్టమర్లు, స్పెక్ట్రమ్, నెట్వర్క్, టారిఫ్ల చుట్టూనే సాగింది. కానీ వచ్చే పదేళ్లలో పోటీ మరింత విస్తృతంగా ఉండబోతోంది. 5G నెట్వర్క్లో ఎవరు ముందుంటారు? ఇంటి బ్రాడ్బ్యాండ్లో ఎవరు ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తారు? సంస్థలకు క్లౌడ్, ఎడ్జ్ సేవలు ఎవరు అందిస్తారు? AI సేవలను సాధారణ భారతీయుడికి ఎవరు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు? డిజిటల్ వినోదం, ఈ-కామర్స్, ఆర్థిక సేవలు, వ్యవసాయం, విద్య వంటి రంగాల్లో కనెక్టివిటీని కొత్త సేవలుగా ఎవరు మార్చగలరు?
ఇవే జియో తదుపరి దశను నిర్ణయించే ప్రశ్నలు.
జియో తొలి 10 ఏళ్లు ఒక ప్రారంభం మాత్రమేనా? 2016 సెప్టెంబర్ 5న ప్రారంభమైన జియో వాణిజ్య ప్రయాణం 2026 సెప్టెంబర్ 5తో పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఈ పదేళ్లలో సంస్థ 52 కోట్లకు పైగా కస్టమర్లను, 26.8 కోట్ల 5G వినియోగదారులను, 2.71 కోట్ల ఫిక్స్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కస్టమర్లను చేరుకుంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1.46 లక్షల కోట్లకు పైగా కార్యకలాపాల ఆదాయం, రూ.30 వేల కోట్లకు పైగా లాభాన్ని నమోదు చేసింది.
కానీ జియో కథలో అసలు ఆసక్తికరమైన విషయం ఈ సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు. ఒక టెలికాం కంపెనీగా ప్రారంభమైన సంస్థ.. కనెక్టివిటీ ఆధారంగా ఒక భారీ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడానికి ప్రయత్నించడం. మొదటి పదేళ్లు జియోను భారతదేశంలో భారీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ప్లాట్ఫామ్గా మార్చాయి. ఇక వచ్చే పదేళ్లలో 5G, క్లౌడ్, కంప్యూటింగ్, AI, ఎంటర్ప్రైజ్ సేవలు, డిజిటల్ వినియోగం వంటి రంగాల్లో జియో ఎంత దూరం వెళ్తుందన్నదే అసలు ఆసక్తికరమైన అంశం.
2016లో జియో భారతీయుడి చేతిలో చౌకైన డేటాను పెట్టింది. 2026లో అదే జియో.. ఆ డేటాపై కృత్రిమ మేథస్సు ఆధారిత కొత్త డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని నిర్మించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అందుకే జియో పదేళ్ల కథను కేవలం ఒక కంపెనీ విజయంగా కాకుండా.. భారత్ వాయిస్ ఆధారిత టెలికాం మార్కెట్ నుంచి డేటా ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థగా, ఇప్పుడు AI ఆధారిత డిజిటల్ ఎకానమీ వైపు సాగుతున్న పరిణామానికి ప్రతీకగా చూడవచ్చు.