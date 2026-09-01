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- Cooking Tips: అన్నం కానీ, పప్పు కానీ మాడిపోయిందా? నిమిషాల్లో ఆ మాడువాసన పోగొట్టే చిట్కా ఇది..!
Cooking Tips: అన్నం కానీ, పప్పు కానీ మాడిపోయిందా? నిమిషాల్లో ఆ మాడువాసన పోగొట్టే చిట్కా ఇది..!
Cooking Tips: వంట చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా అన్నం కానీ, పప్పు కానీ.. మాడిపోతే.. దానిని వెంటనే పారేస్తాం. కాస్త అడుగు అంటినా... వంట మొత్తం మాడు వాసన వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ చిట్కాలతో ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
Cooking Tips
వంట చేసేటప్పుడు కాస్త అటూ ఇటూ దృష్టి మారినా లేదా మంట ఎక్కువగా ఉన్నా అన్నం, పప్పు లేదా గ్రేవీ కూరలు అడుగున మాడిపోవడం సహజం. అలాంటప్పుడు ఆ మాడిన వాసన వంటకం మొత్తానికి పట్టుకుని, దాని రుచిని పూర్తిగా పాడుచేస్తుంది. అయితే, మాడిపోయిన ఆహారాన్ని పారేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఆ వాసనను పూర్తిగా మాయం చేసే కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం..
1.బ్రెడ్ ఉంటే చాలు..
అన్నం లేదా పప్పు మాడిపోయిందని గ్రహించిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. పాత్ర అడుగున ఉన్న మాడిన భాగాన్ని అస్సలు కలపకుండా లేదా గీకకుండా, పైన ఉన్న మంచి ఆహారాన్ని మాత్రమే వేరొక శుభ్రమైన పాత్రలోకి మార్చుకోండి.ఆ వేడి వంటకం పైన 1-2 వైట్ లేదా బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలను పరిచినట్లు ఉంచి, పాత్రపై మూత పెట్టి 5 నుండి 10 నిమిషాలు అలాగే వదిలేయండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: బ్రెడ్లో స్పాంజ్ వంటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. వేడి ఆహారం నుండి వెలువడే ఆవిరిలో ఉండే మాడిన పొగ కణాలను బ్రెడ్ పూర్తిగా పీల్చేసుకుంటుంది. 10 నిమిషాల తర్వాత బ్రెడ్ ముక్కను తీసి పారేస్తే, మాడిన వాసన మాయమవుతుంది.
2. ఉల్లిపాయ ట్రిక్..
మాడిపోయిన పప్పు లేదా అన్నాన్ని వేరే పాత్రలోకి మార్చిన తర్వాత, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను రెండు సగాలుగా కోసి, ఆ ముక్కలను వేడి ఆహారంలో మునిగేలా ఉంచండి. మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలను తీసేయండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఉల్లిపాయలో ఉండే సహజమైన సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు, తీవ్రమైన సువాసన ఆహారంలోకి ఇంకిన మాడిన వాసనను తగ్గించేస్తుంది.
3. బొగ్గు ట్రిక్
ఒక చిన్న బొగ్గు ముక్కను స్టవ్పై ఎర్రగా కాలే వరకు కాల్చండి. వేరే పాత్రలోకి మార్చిన పప్పు లేదా కూర మధ్యలో ఒక చిన్న స్టీల్ గిన్నె ఉంచి, దానిలో ఈ కాలిన బొగ్గును పెట్టండి. బొగ్గుపై అర స్పూన్ నెయ్యి లేదా నూనె వేయగానే పొగ వస్తుంది. వెంటనే పాత్రపై గట్టిగా మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు ఉంచండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ పద్ధతి మాడిన చెడు వాసనను తొలగించడమే కాకుండా, ఆహారానికి అద్భుతమైన 'స్మోకీ ఫ్లేవర్' ఇస్తుంది. హోటల్ స్టైల్ దాల్ తడ్కా లేదా బిర్యానీలలో ఈ ట్రిక్ బాగా పనిచేస్తుంది.
4. నెయ్యి తడ్కా
పప్పు లేదా గ్రేవీ కూరలు మాడిపోయినప్పుడు, వేరే పాత్రలోకి మార్చాక ప్రత్యేకంగా ఒక పోపు (తడ్కా) వేయాలి. ఒక చిన్న పాన్లో 1-2 స్పూన్ల నెయ్యి వేడి చేసి, అందులో 3-4 లవంగాలు, కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి వేయించి, ఆ పోపును పప్పులో కలిపి మూతపెట్టండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: నెయ్యి, లవంగాల ఘాటైన సువాసన ఆహారంలోని మాడిన చేదును, వాసనను పూర్తిగా అణచివేసి మంచి రుచిని ఇస్తుంది.
5. బంగాళాదుంప ముక్కలు..
పచ్చి బంగాళాదుంపను లావుపాటి ముక్కలుగా కోసి, వేరే పాత్రలోకి మార్చిన ఆహారంలో వేసి 10-15 నిమిషాలు సన్నని మంటపై ఉడికించండి లేదా మూతపెట్టి ఉంచండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: బంగాళాదుంపలో స్టార్చ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆహారంలోకి ఇంకిన మాడిన రుచిని, ఉప్పును, వాసనను త్వరగా పీల్చుకుంటుంది. వడ్డించే ముందు ఆ ముక్కలను తీసేస్తే సరిపోతుంది.
ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు.. అస్సలు కలపవద్దు: వంటకం మాడిందని తెలిసిన వెంటనే గరిటె పెట్టి కింద నుండి కలపకూడదు. అలా కలిపితే అడుగున ఉన్న నల్లటి మాడిన ముక్కలు, వాసన మొత్తం వంటకానికి పట్టుకుంటాయి.
నీళ్లు పోయకూడదు: మాడిన పాత్రలో వెంటనే నీళ్లు పోస్తే ఆ ఆవిరి వల్ల వాసన మరింత ఎక్కువవుతుంది. ముందుగా ఆహారాన్ని వేరే పాత్రలోకి మార్చాకే మిగతా చిట్కాలు పాటించాలి.