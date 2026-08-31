Parenting: ప్రతి తల్లీ తన కొడుకుకి చెప్పాల్సిన 7 విషయాలు ఇవి
Parenting: పిల్లల ప్రవర్తన పెద్దయ్యాక సరిగా ఉండాలన్నా, వారి భవిష్యత్తు సరిగా ఉండాలన్నా అది తల్లి చేతిలోనే ఉంటుంది. అందుకే, చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతి తల్లీ.. కొడుకుకి కొన్ని విషయాలు కచ్చితంగా నేర్పించాలి. వాటిని నేర్పుతూ పెంచాలి.
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పిల్లల పెంపకంలో తల్లి పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. ముఖ్యంగా ఒక మగపిల్లాడిని బాధ్యతాయుతమైన, సంస్కారవంతమైన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడంలో తల్లి ఇచ్చే మార్గదర్శకం ఎంతో దోహదపడుతుంది. చిన్నతనం నుంచే సరైన విలువలను నేర్పించడం వల్ల వారు సమాజంలో ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి తల్లి తన కొడుకుకి చిన్న వయసులోనే నేర్పించాల్సిన 7 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
భావోద్వేగాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరచడం
"మగపిల్లలు ఏడవకూడదు" లేదా తమ బాధను బయటకు చూపించకూడదు అనే పాత ఆలోచనలను పక్కన పెట్టాలి. ప్రతీ మనిషికి బాధ, భయం, సంతోషం వంటి భావోద్వేగాలు సహజమని కొడుకుకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. తమ మనసులోని భావాలను స్వేచ్ఛగా పంచుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
స్త్రీల పట్ల గౌరవం, మర్యాద..
ఇంట్లోని తల్లి, సోదరి నుండి ప్రారంభించి సమాజంలో ఉన్న ప్రతీ స్త్రీని సమానంగా, గౌరవంగా చూడటం నేర్పించాలి. మహిళల అభిప్రాయాలను వినడం, వారి హక్కులను గౌరవించడం చిన్నతనం నుంచే అలవాటు చేయడం వల్ల వారు మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు.
ఇంటి పనుల్లో భాగస్వామ్యం
వంట చేయడం, బట్టలు ఉతుక్కోవడం, తన గదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం వంటి ప్రాథమిక పనులు నేర్పించాలి. ఇవి కేవలం ఆడవారి పనులు మాత్రమే కావని, ప్రతి ఒక్కరూ సొంతంగా జీవించడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక నైపుణ్యాలని గ్రహించేలా చేయాలి.
ఎదుటివారి నిర్ణయాలను గౌరవించడం
ఇతరుల వ్యక్తిగత సరిహద్దులను అర్థం చేసుకోవడం, వారి నిర్ణయాలను అంగీకరించడం నేర్పాలి. ఎదుటివారు 'నో' అని చెప్పినప్పుడు దానిని గౌరవించడం, బలవంతం చేయకపోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యకరమైన బంధాలను నెలకొల్పుకోగలరు.
తప్పులకు బాధ్యత వహించడం
ఏదైనా పొరపాటు లేదా తప్పు జరిగినప్పుడు సాకులు చెప్పకుండా దానికి బాధ్యత వహించడం నేర్పించాలి. 'సారీ' అని ధైర్యంగా చెప్పడం, తమ తప్పుల నుండి పాఠాలు నేర్చుకుని ముందుకు సాగడం వల్ల పిల్లలలో నిజాయితీ, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి.
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, క్రమశిక్షణ
ప్రతిరోజూ శుభ్రంగా ఉండటం, చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, సరిగా దుస్తులు ధరించడం వంటి అలవాట్లను చిన్ననాటి నుంచే నేర్పించాలి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికే కాకుండా, సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగడానికి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఎంతో అవసరం.
దయ, సానుభూతి
ఇతరుల కష్టాలను అర్థం చేసుకోవడం, జంతువుల పట్ల, తోటి వారి పట్ల దయాగుణంతో ఉండటం నేర్పించాలి. ఎదుటివారి స్థానంలో నిలబడి ఆలోచించే గుణం ఉన్నవారు జీవితంలో మంచి సంబంధాలను నిలబెట్టుకుని, అందరి అభిమానాన్ని పొందుతారు.