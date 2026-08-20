Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం మంచం కింద ఈ 5 రకాల వస్తువులను పొరపాటున కూడా పెట్టకూడదు!
Vastu Tips: ఇల్లు, ఇంట్లోని వస్తువులు వాస్తు ప్రకారం ఉంటే ఆ ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నమ్మకం. నిపుణుల ప్రకారం మనం పడుకునే మంచం కింద పెట్టే కొన్ని వస్తువులు జీవితంలో చాలా సమస్యలకు కారణమవుతాయట. మరి మంచం కింద ఏ వస్తువులను పెట్టకూడదో తెలుసుకుందాం.
మంచం కింద పెట్టకూడని వస్తువులు
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మనం పడుకునే మంచం కేవలం విశ్రాంతి తీసుకునే ఫర్నిచర్ మాత్రమే కాదు, అది మన జీవితంలో పాజిటివ్ ఎనర్జీకి కేంద్రం కూడా. మంచం చుట్టూ ఉండే వాతావరణం మన ఆరోగ్యం, నిద్రపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చాలామంది స్థలం లేక మంచం కింద వస్తువులు పెడుతుంటారు. కానీ వాస్తు ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను మంచం కింద పెట్టడం వల్ల తీవ్రమైన నెగెటివ్ ప్రభావాలు పడతాయి. మరి ఆ వస్తువులేంటో తెలుసుకోండి.
ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు
మంచం కింద మొబైల్ ఛార్జర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వైర్లు, పాత బ్యాటరీలు, పవర్ బ్యాంకులు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను అస్సలు పెట్టకూడదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మంచం కింద ఇలాంటి వస్తువులు ఉంచడం అశుభంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా పనిచేయని లేదా ఉపయోగంలో లేని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను మంచం కింద నిల్వ చేయడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుందని నమ్మకం. అంతేకాకుండా, పాత బ్యాటరీలు లేదా దెబ్బతిన్న ఛార్జర్లు మంచం కింద ఉంచడం భద్రత పరంగా కూడా మంచిది కాదు.
పాత న్యూస్ పేపర్లు
చాలామంది ఇంట్లో స్థలం సరిపోకపోవడం లేదా వెంటనే అవసరం లేదనే కారణంతో పాత న్యూస్పేపర్లు, పనికిరాని రశీదులు, పాత బిల్లులు, కాగితాలు, మ్యాగజైన్లు వంటి వాటిని మంచం కింద కుప్పగా పోస్తుంటారు. అయితే వాస్తు ప్రకారం మంచం కింద ఇలాంటి అనవసరమైన కాగితాలను నిల్వ చేయడం మంచిది కాదు. మంచం అనేది విశ్రాంతి తీసుకునే ప్రదేశం కాబట్టి, దాని చుట్టూ శుభ్రత, క్రమబద్ధత ఉండటం ముఖ్యమని వాస్తు నమ్మకం.
పాత బట్టలు
మంచం కింద పాత, చిరిగిన లేదా ఉపయోగించని బట్టలు దాచే అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానేయండి. వాస్తు ప్రకారం ఇలాంటి బట్టలు ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచి, వాతావరణాన్ని భారంగా మారుస్తాయని నమ్మకం. ఇవి మనశ్శాంతిని తగ్గించడంతో పాటు, జీవితంలో అభివృద్ధికి అడ్డంకులు ఏర్పడేలా చేస్తాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పదునైన వస్తువులు
మందులు
రాత్రిపూట అవసరం వస్తుందని చాలామంది మందులను మంచం కింద పెట్టుకుంటారు. అయితే వాస్తు ప్రకారం ఇలా చేయడం మంచిది కాదు. మందులు మంచం కింద ఉంచడం ఇంట్లో ప్రతికూల వాతావరణాన్ని పెంచి, ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుందని నమ్మకం. దీనివల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు దారితీసే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం..
వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం.. మంచం కింద ఎలాంటి అనవసరమైన వస్తువులు లేకుండా చూసుకోవాలి. మంచం కింద ప్రదేశం ఎంత ఖాళీగా, శుభ్రంగా ఉంటే, పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంత సులభంగా చుట్టూ ప్రసరిస్తుంది. ఇది మీకు ప్రశాంతమైన నిద్రను, జీవితంలో విజయాన్ని అందిస్తుంది.