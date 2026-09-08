రోజూ ఒక పెగ్ ఆల్కహాల్ తాగితే గుండెకు మంచిదా? అసలు నిజమేంటి?
రోజూ ఒక పెగ్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే గుండెకు మంచిదని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ ఇందులో నిజమెంత? ఇది అపోహ మాత్రమేనా? లేక దీని వెనుక సైన్స్ ఉందా? వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
రోజూ ఆల్కహాల్ తాగడం మంచిదా?
చాలామంది రోజూ కొద్దిగా మద్యం, ముఖ్యంగా రెడ్ వైన్ తాగితే గుండెకు మంచిదని అనుకుంటారు. ఈ నమ్మకం చాలా కాలంగా ప్రచారంలో ఉంది. అయితే, గుండె ఆరోగ్యం కోసం మద్యం తాగని వాళ్లు కొత్తగా తాగడం మొదలుపెట్టాలని డాక్టర్లు ఎప్పుడైనా సూచిస్తారా? అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాత్రం గుండె కోసం మద్యం తాగడం ప్రారంభించవద్దని స్పష్టంగా చెబుతోంది. పైగా, 'ఒక పెగ్' అంటే అన్ని రకాల మధ్యంలో ఒకే మోతాదు ఆల్కహాల్ ఉండదని కూడా మనం గమనించాలి. మితంగా మద్యం తాగడం వల్ల గుండెకు నేరుగా రక్షణ లభిస్తుందని కచ్చితంగా నిరూపణ కాలేదు
ఒక్క పెగ్ మంచిదా?
గతంలో జరిగిన కొన్ని పరిశోధనల వల్లే 'ఒక పెగ్ మంచిది' అనే నమ్మకం మొదలైంది. ఆ పాత అధ్యయనాల్లో, తక్కువ మోతాదులో మద్యం తాగేవాళ్లకు కొన్ని రకాల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్లు గమనించారు. దీంతో 'కొంచెం మద్యం గుండెకు మేలు చేస్తుంది' అనే అభిప్రాయం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఆ అధ్యయనాలు ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని నిరూపించలేదు. మద్యం తాగేవాళ్ల ఆహారపు అలవాట్లు, వ్యాయామం, సామాజిక-ఆర్థిక స్థితి, మొత్తం జీవనశైలి వంటి అనేక ఇతర అంశాలు కూడా ఈ ఫలితాలను ప్రభావితం చేసి ఉండవచ్చు. కాబట్టి, కేవలం మద్యం తాగడం వల్లే గుండెకు రక్షణ లభించిందని నేరుగా నిర్ధారించలేం.
ఒక పెగ్ కూడా రక్తపోటును పెంచుతుందా?
రోజూ తక్కువ మోతాదులో మద్యం సేవించినా, కొందరిలో రక్తపోటు (బీపీ) పెరిగే అవకాశం ఉంది. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన ఒక అధ్యయన విశ్లేషణలో, రోజూ ఒక పెగ్ తాగే వారిలో కూడా కాలక్రమేణా రక్తపోటు పెరిగే ఒక సంబంధం కనిపించింది. దీన్ని బట్టి 'ఒక పెగ్ తాగగానే వెంటనే బీపీ పెరుగుతుంది' అని చెప్పలేం. కానీ, రోజూ మద్యం తాగడం రక్తపోటుకు మంచి అలవాటు కాదని ఈ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునే వారు మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.