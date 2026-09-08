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Mangalsutra Designs: ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలు మెచ్చే మంగళసూత్రం డిజైన్లు

life Sep 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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ట్రెండీ మంగళసూత్రాలు...

ఆఫీసుకు వెళ్లడానికి లేదా డైలీవేర్ వేసుకోవడానికి సింపుల్ మంగళసూత్రాలు కావాలి అంటే.. ఇలాంటి డిజైన్లు సెలక్ట్ చేసుకోండి. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: ChatGPT
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ఆఫీస్‌వేర్‌కు స్పెషల్ మంగళసూత్రం

ఆఫీస్‌వేర్ కోసం 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మంగళసూత్రం కొనాలనుకుంటే, ఈ డిజైన్ పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఈ డిజైన్‌లోని మంగళసూత్రం చీరలు, సల్వార్ సూట్‌లపై చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
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కస్టమైజ్డ్ మంగళసూత్రం డిజైన్

మీ పేరు లేదా మీ భర్త పేరు వచ్చేలా ఇలా కస్టమైజ్డ్ మంగళసూత్రం డిజైన్‌ను డైలీవేర్ కోసం కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ మంగళసూత్రాన్ని మీరు 2 వేల రూపాయల కంటే తక్కువ ధరకే కొనొచ్చు.

Image credits: pinterest
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చైన్ విత్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం

సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉండే ఇలాంటి సింపుల్ మంగళసూత్రం వర్కింగ్ విమెన్‌కు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో చైన్ మొత్తం నల్లపూసలతో ఉండి, మధ్యలో  గోల్డ్ పూసలు ఇచ్చారు.

Image credits: pinterest
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కట్ డైమండ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ డిజైన్

ప్రస్తుతం కట్ డైమండ్ ప్యాటర్న్ ఉన్న మంగళసూత్రాలను చాలామంది మహిళలు ఇష్టపడుతున్నారు. దీనిపైకి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న చెవిపోగులను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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ట్రెండీ రోజ్ గోల్డ్ మంగళసూత్రం

ట్రెడిషనల్ లేదా వెస్ట్రన్ దుస్తులపైకి వర్కింగ్ విమెన్‌కు ఈ రోజ్ గోల్డ్ మంగళసూత్రం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. చీర లేదా సల్వార్-సూట్‌పై తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి.

Image credits: Pinterest
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పూసలు, చైన్ డిజైన్ మంగళసూత్రం

పూసలు, చైన్‌తో డిజైన్ చేసిన ఈ సింపుల్, యూనిక్ మంగళసూత్రాన్ని ఆఫీస్ లేదా డైలీ వేర్ కోసం కొనవచ్చు. మార్కెట్లో లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఇందులో రకరకాల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Image credits: pinterest

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