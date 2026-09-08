Mangalsutra Designs: ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలు మెచ్చే మంగళసూత్రం డిజైన్లు

ఆఫీసుకు వెళ్లడానికి లేదా డైలీవేర్ వేసుకోవడానికి సింపుల్ మంగళసూత్రాలు కావాలి అంటే.. ఇలాంటి డిజైన్లు సెలక్ట్ చేసుకోండి. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఆఫీస్వేర్ కోసం 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మంగళసూత్రం కొనాలనుకుంటే, ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఈ డిజైన్లోని మంగళసూత్రం చీరలు, సల్వార్ సూట్లపై చాలా బాగుంటుంది.
మీ పేరు లేదా మీ భర్త పేరు వచ్చేలా ఇలా కస్టమైజ్డ్ మంగళసూత్రం డిజైన్ను డైలీవేర్ కోసం కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ మంగళసూత్రాన్ని మీరు 2 వేల రూపాయల కంటే తక్కువ ధరకే కొనొచ్చు.
సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉండే ఇలాంటి సింపుల్ మంగళసూత్రం వర్కింగ్ విమెన్కు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో చైన్ మొత్తం నల్లపూసలతో ఉండి, మధ్యలో గోల్డ్ పూసలు ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం కట్ డైమండ్ ప్యాటర్న్ ఉన్న మంగళసూత్రాలను చాలామంది మహిళలు ఇష్టపడుతున్నారు. దీనిపైకి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న చెవిపోగులను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ట్రెడిషనల్ లేదా వెస్ట్రన్ దుస్తులపైకి వర్కింగ్ విమెన్కు ఈ రోజ్ గోల్డ్ మంగళసూత్రం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. చీర లేదా సల్వార్-సూట్పై తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి.
పూసలు, చైన్తో డిజైన్ చేసిన ఈ సింపుల్, యూనిక్ మంగళసూత్రాన్ని ఆఫీస్ లేదా డైలీ వేర్ కోసం కొనవచ్చు. మార్కెట్లో లేదా ఆన్లైన్లో ఇందులో రకరకాల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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