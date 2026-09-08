6 నెలలు పగలు, 6 నెలలు రాత్రి... ప్రపంచంలోనే అత్యంత విచిత్రమైన ప్రదేశం ఇది..!
ప్రపంచంలో అత్యంత విచిత్రమైన ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఓ ప్రదేశంలో ఆరు నెలలు మొత్తం పగలు ఉంటుంది. మిగిలిన ఆరు నెలలు చీకటిగా ఉంటుంది. అక్కడి ప్రజలు ఎలా బతుకుతారు?
భూమిపైనే విచిత్ర ప్రదేశాలు..
ప్రతి రోజులో 24 గంటల సమయం ఉంటే... దానిలో 12 గంటలు పగలు, 12 గంటలు రాత్రి ఉంటుంది. కానీ, ఈ భూమిపైనే కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఆరు నెలల పాటు కనీసం సూర్యుడు అస్తమించడు. అదేవిధంగా ఒకసారి అక్కడ చీకటి పడితే మరో ఆరు నెలల పాటు.. సూర్యుడి ముఖమే చూడలేరు. వినడానికి సినిమా కథలా అనిపించినా కూడా ఇది అక్షరాలా నిజం. ఆ ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది? అక్కడ అలా ఎందుకు జరుగుతుంది?
ఆరు నెలల పగలు, ఆరు నెలల రాత్రి ఉండే ప్రదేశాలు ఇవే....
ఈ విచిత్రమైన వాతావరణం భూమి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
అంటార్కిటికా (దక్షిణ ధ్రువం - South Pole): ఇక్కడ సెప్టెంబర్ నుండి మార్చి వరకు వరుసగా 6 నెలల పాటు పూర్తి పగలు ఉంటుంది. మార్చి నుండి సెప్టెంబర్ వరకు 6 నెలల పాటు చీకటిగా ఉంటుంది.
ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం (ఉత్తర ధ్రువం - North Pole): ఇక్కడ మార్చి నుండి సెప్టెంబర్ వరకు 6 నెలలు పగలు, సెప్టెంబర్ నుండి మార్చి వరకు 6 నెలలు రాత్రి ఉంటుంది.
నార్వే (Land of the Midnight Sun): నార్వేలోని 'స్వాల్బర్డ్' (Svalbard) వంటి ఉత్తర ప్రాంతాలలో ఏప్రిల్ మధ్య నుండి ఆగస్టు చివరి వరకు సూర్యుడు అస్సలు అస్తమించడు.
అలాస్కా (యు.ఎస్.ఎ), గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, ఫిన్లాండ్: ఈ దేశాల్లోని ధ్రువ ప్రాంత సరిహద్దుల్లో వేసవిలో వరుసగా కొన్ని నెలల పాటు అర్ధరాత్రి వేళ కూడా వెలుగు ఉంటుంది. అంటే ఆ సమయంలో కూడా సూర్యుడు ఉంటాడు.
అక్కడ అలా ఎందుకు జరుగుతుంది?
ఇలా జరగడానికి ప్రధాన కారణం భూమి అక్షం (Axis) 23.5 డిగ్రీల కోణంలో వంగి ఉంటుంది.
భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే క్రమంలోనే ఇలా జరుగుతుంది కానీ,
వేసవి కాలంలో: ఒక ధ్రువం (ఉదాహరణకు ఉత్తర ధ్రువం) సూర్యుడి వైపు పూర్తిగా వంగి ఉంటుంది. దీనివల్ల భూమి తిరుగుతున్నప్పటికీ, ఆ ధ్రువ ప్రాంతం ఎల్లప్పుడూ సూర్యకాంతిలోనే ఉంటుంది. ఫలితంగా 6 నెలల పగలు ఏర్పడుతుంది.
శీతాకాలంలో: అదే ధ్రువం సూర్యుడికి దూరంగా వంగి ఉంటుంది. అక్కడ భూమి ఎంత తిరిగినా సూర్యకాంతి పడదు. ఫలితంగా 6 నెలల రాత్రి ఏర్పడుతుంది.
ఈ ప్రదేశాల్లో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు కూడా ఆకాశంలో సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు. 6 నెలల చీకటి సమయంలో ఆకాశంలో నీలం, ఆకుపచ్చ వర్ణాల్లో మెరిసే అద్భుతమైన కాంతి రంగులు కనిపిస్తాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన దృశ్యం. అంతేకాదు, రోజుకు 24 గంటలు అనే లెక్క ఇక్కడ పనిచేయదు. గడియారంతో సంబంధం లేకుండా వాతావరణం ఉంటుంది.
అక్కడి ప్రజలు ఈ పరిస్థితులకు ఎలా అలవాటు పడతారు?
ఇలాంటి విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో జీవించడం సులువు కాదు, కానీ అక్కడి ప్రజలు కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతుల ద్వారా జీవిస్తుంటారు.
6 నెలల పగటి సమయంలో రాత్రి పూట నిద్రపోవడానికి ఇళ్ల కిటికీలకు వెలుగు లోపలికి రాకుండా ఉండే గ్లాసులు, బ్లాకౌట్ బ్లాక్ కర్టెన్లను వాడతారు. 6 నెలల నిరంతర చీకటి వల్ల ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ రాకుండా ఉండటానికి ఇళ్లలో సూర్యకాంతిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన యువి (UV) / లైట్ థెరపీ ల్యాంప్లను ఉపయోగిస్తారు.
సూర్యకాంతి లేకపోవడం వల్ల శరీరంలో విటమిన్-డి లోపించకుండా ఉండటానికి ఆహారంలో సప్లిమెంట్లను భాగం చేసుకుంటారు. 6 నెలల చీకటి, గడ్డకట్టే చలి ప్రారంభమయ్యే ముందే ఇంధనం, ఆహార పదార్థాలను ఇళ్లలో భారీగా నిల్వ చేసుకుంటారు.