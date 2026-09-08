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Gold Ring:1గ్రాము బంగారంలోనే కళ్లు చెదిరే లైట్ వెయిట్ ఉంగరాలు చూసేయండి

life Sep 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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అడ్జస్టబుల్ రింగ్..

ఇలాంటి ఉంగరం డిజైన్లు కేవలం 1 గ్రాములోనే లభిస్తాయి.  జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.  చేతికి చాలా అందంగా కనపడుతుంది.

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ఫ్లవర్ ఉంగరం..

ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. సన్నని రింగ్ కి.. లైట్ వెయిట్ ఫ్లవర్  ఉంటుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

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స్టోన్ స్టడెడ్ రింగ్ డిజైన్

స్టోన్ స్టడెడ్ రింగ్ డిజైన్‌ను కూడా మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ స్టోన్ స్టడెడ్ రింగ్ డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయి.

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మోడరన్ గోల్డ్ రింగ్

హార్ట్ షేప్ ఉంగరం ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. వేలికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది.

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స్టోన్ రింగ్....

రోజ్ గోల్డ్ రింగ్ ఇది. కేవలం ఒక గ్రాములోనే లభిస్తుంది.  ఉంగరం మొత్తం స్టోన్స్ మధ్యలో హార్ట్ ఉంది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

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