Gold Ring:1గ్రాము బంగారంలోనే కళ్లు చెదిరే లైట్ వెయిట్ ఉంగరాలు చూసేయండి

ఇలాంటి ఉంగరం డిజైన్లు కేవలం 1 గ్రాములోనే లభిస్తాయి. జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చేతికి చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. సన్నని రింగ్ కి.. లైట్ వెయిట్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
స్టోన్ స్టడెడ్ రింగ్ డిజైన్ను కూడా మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ స్టోన్ స్టడెడ్ రింగ్ డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయి.
హార్ట్ షేప్ ఉంగరం ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. వేలికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది.
రోజ్ గోల్డ్ రింగ్ ఇది. కేవలం ఒక గ్రాములోనే లభిస్తుంది. ఉంగరం మొత్తం స్టోన్స్ మధ్యలో హార్ట్ ఉంది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
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