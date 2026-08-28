World's Largest Snake: బాబోయ్ 250 కేజీల పామా? ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము ఏదో తెలుసా?
World's Largest Snake: ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న వాటిలో అనకొండ పెద్దది కాగా, భూమి చరిత్రలోనే అతిపెద్దగా పాము టైటానోబోవా. సుమారు 6 కోట్ల ఏళ్ల క్రితం జీవించిన ఈ పాము 42 నుండి 50 అడుగుల పొడవు, 1,100 కేజీల కంటే ఎక్కువ బరువు ఉండేదని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాము.. మనుషులను నిజంగానే మింగేస్తాయా?
సాధారణంగా ఒక చిన్న పాము కనిపిస్తేనే మనం భయంతో పరుగులు తీస్తాం. అలాంటిది మనిషి నడుము కంటే లావుగా, దాదాపు 250 కిలోల బరువు ఉండే పాము మన కంటిముందు కనిపిస్తే? ఊహించుకోవడానికే వింతగా ఉంది కదా.. ఈ భూగోళంపై జీవించే కొన్ని ప్రాణులు తమ అపారమైన పరిమాణంతో సామాన్యులనే కాదు, సైంటిస్టులను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకొచ్చే పేరు 'గ్రీన్ అనకొండ'. అయితే, పొడవు, బరువు ఆధారంగా చూస్తే పాముల ప్రపంచంలో ఒక ఆసక్తికరమైన రేస్ నడుస్తోంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పొడవు ఒకరిది.. బరువు మరొకరిది: పాముల్లో అసలు విన్నర్ ఎవరు?
ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాము ఏది అనే విషయంలో జనాల్లో నిత్యం ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. పొడవు విషయంలో ఆసియాకు చెందిన 'రెటిక్యులేటెడ్ కొండచిలువ' మొదటి స్థానంలో నిలిచినా, ఓవరాల్గా బరువు, బాడీ సైజ్, మందం ఆధారంగా 'గ్రీన్ అనకొండ'నే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాముగా గుర్తిస్తారు.
ఒక వైపు రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్లు సాధారణంగా 20 నుంచి 30 అడుగుల కంటే ఎక్కువ పొడవు పెరిగి రికార్డు సృష్టిస్తాయి. కానీ అనకొండతో పోలిస్తే వీటి శరీరం కాస్త సన్నగా ఉంటుంది. మరోవైపు గ్రీన్ అనకొండ పొడవు సాధారణంగా 15 నుంచి 20 అడుగులు ఉన్నప్పటికీ, దాని శరీరం చాలా భారీగా ఉంటుంది. ఒక్కో పెద్ద అనకొండ బరువు 100 నుంచి 250 కిలోల వరకు ఉంటుంది. దీని శరీరం చుట్టుకొలత సగటు మనిషి నడుము కంటే చాలా లావుగా ఉండటం విశేషం.
నీటి అడుగున తిష్టవేసే నిశాచర వేటగాడు
గ్రీన్ అనకొండలు ప్రధానంగా దక్షిణ అమెరికాలోని అమెజాన్, ఒరినోకో నదీ ప్రాంతాలలో, మందకొడిగా పారే ప్రవాహాలు, చిత్తడి నేలల్లో నివసిస్తాయి. ఇవి రాత్రిపూట సంచరించే నిశాచర జీవులు. నీటిలో చాలా సునాయాసంగా ఈత కొట్టగలవు. ప్రకృతి వీటి శరీర నిర్మాణాన్ని ఎంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేసిందంటే.. వీటి కళ్ళు, ముక్కు రంధ్రాలు సరిగ్గా తల పైభాగంలో ఉంటాయి. దీనివల్ల శరీరం మొత్తాన్ని నీటి అడుగున దాచేసి, కేవలం కళ్ళు మాత్రమే బయటకు ఉంచి వేటను ఏమార్చగలవు.
వేటా మొదలు పెడితే అంతే సంగతి..
అనకొండలకు ఎటువంటి విషం ఉండదు. కానీ వీటి వేటాడే పద్ధతి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇవి కాన్స్ట్రిక్టర్లు రకానికి చెందినవి. అంటే..
1. స్ట్రాంగ్ గ్రిప్: ముందుగా తమ పదునైన, బలమైన దవడలతో వేటను గట్టిగా పట్టుకుంటాయి.
2. మరణ పాశం: తక్షణమే జంతువు శరీరం చుట్టూ తమ భారీ రక్షస శరీరాన్ని చుట్టేస్తాయి.
3. శ్వాస ఆడకుండా చేయడం: జంతువు ప్రతిసారీ శ్వాస బయటకు వదిలినప్పుడు అనకొండ తన పట్టును మరింత బిగిస్తుంది. దీంతో వేటకు ఊపిరి అందక, గుండె ఆగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోతుంది.
4. నిలువునా మింగేయడం: అనకొండల దవడ ఎముకలు విడిపోయే విధంగా ప్రత్యేకంగా అమర్చబడి ఉంటాయి. దీనివల్ల జింకలు, ఇతర జంతువులు, చివరికి కేమన్ జాతి మొసళ్ళను కూడా నమిలే అవసరం లేకుండా నిలువునా మింగేస్తాయి.
సినిమాలు వర్సెస్ రియాలిటీ: మనుషులను వేటాడుతాయా?
హాలీవుడ్ సినిమాల్లో చూపించినట్లుగా అనకొండలు మనుషులపై బడి దాడులు చేసి మింగేయడం సాధారణంగా జరగదు. ఈ జీవులు వీలైనంత వరకు మనుషులకు దూరంగా ఉండటానికే ఇష్టపడతాయి. అయితే అడవుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా చిత్తడి ప్రాంతాల్లో సంచరించేటప్పుడు వీటితో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
భూమి చరిత్రలోనే అతిపెద్ద రాకాసి పాము: టైటానోబోవా
ఇక పాముల చరిత్ర పుటలు తిరగేస్తే ఒక అద్భుతమైన జీవి కనిపిస్తుంది. కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై టైటానోబోవా అనే అతిపెద్ద పాము జీవించేది. శిలాజాల ఆధారంగా శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేసిన దాని ప్రకారం.. ఇది సుమారు 12 నుంచి 13 మీటర్ల పొడవు (సుమారు 40 అడుగులు) ఉండేది. అంటే నేటి గ్రీన్ అనకొండ కంటే ఇది దాదాపు రెండింతలు పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా, వర్తమాన ప్రపంచంలో పొడవులో రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్, బరువులో గ్రీన్ అనకొండ ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతమైన జీవులుగా నిలుస్తున్నాయి.