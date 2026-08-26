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- Madhuri Rathod: డీజేలను ఊపేస్తున్న మాధురి రాథోడ్ టాప్ 5 బ్లాక్ బస్టర్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఇవే
Madhuri Rathod: డీజేలను ఊపేస్తున్న మాధురి రాథోడ్ టాప్ 5 బ్లాక్ బస్టర్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఇవే
Madhuri Rathod Top 5 Hit Folk Songs: తెలంగాణ జానపద పాటలతో యూట్యూబ్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న మాధురి రాథోడ్ టాప్ 5 హిట్ సాంగ్స్, వాటి రికార్డుల గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
మాధురి రాథోడ్ టాప్ 5 సాంగ్స్.. వ్యూస్ చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే
డిజిటల్ యుగం వచ్చాక వినోద రంగంలో మార్పులు చాలానే వచ్చాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ కు మస్తు క్రేజ్ లభిస్తోంది. ఒకప్పుడు క్యాసెట్లు, సీడీలకే పరిమితమైన పల్లె పాటలు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులకు నేరుగా చేరువవుతున్నాయి. పల్లెటూరి మట్టివాసనను, స్వచ్ఛమైన ప్రేమను, గ్రామీణ వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తూ రూపొందుతున్న ప్రైవేట్ ఫోక్ సాంగ్స్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయి.ఈ క్రమంలోనే ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులు వెలుగులోకి వచ్చారు. తమదైన టాలెంట్తో సెలబ్రిటీలుగా మారారు.
అలాంటి వారిలో జానపద నటి మాధురి రాథోడ్ ఒకరు. తనదైన చలాకీ హావభావాలు, ఆకట్టుకునే డ్యాన్స్తో ఆమె యూట్యూబ్ స్టార్గా ఎదిగారు. ముఖ్యంగా ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ జంట ఫోక్ ఆడియన్స్కు బాగా దగ్గరైంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన పాటలు నెట్టింట సంచలనం సృష్టించాయి. ప్రస్తుతం మాధురి రాథోడ్ వ్యక్తిగత జీవితం కొన్ని వివాదాల్లో చిక్కుకున్నప్పటికీ, ఆమె పాటలకు ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. నెటిజన్లు ఆమె పాటలను ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. మాధురి రాథోడ్ కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 5 బ్లాక్బస్టర్ జానపద పాటల పూర్తి వివరాలు గమనిస్తే..
1. సన్న సన్న బియ్యమే
మాధురి రాథోడ్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో ఈ పాట విడుదలైంది. ఆమెకు ఆరంభంలోనే బాగా క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టిన పాటల్లో ఇది ముందువరుసలో ఉంటుంది. అచ్చమైన పల్లెటూరి అమ్మాయి తరహాలో ఆమె ఇందులో కనిపించారు. లంగావోణీలో మాధురి వేసిన స్టెప్పులు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరి ప్రేమకథ నేపథ్యంలో ఈ పాటను చిత్రీకరించారు. దీనికి సంగీతం, గానం అద్భుతంగా కుదిరాయి. దీంతో యూట్యూబ్లో ఈ సాంగ్ మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సాధించింది. ఇప్పటికీ పల్లెల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల్లో ఈ పాట డీజే ట్రాక్గా మారుమోగుతూనే ఉండటం విశేషం.
2. సీటీ చీర
ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ జంటగా నటించిన పెద్ద హిట్ సాంగ్స్ జాబితా తీస్తే 'సీటీ చీర' ఎప్పుడూ మొదటి స్థానంలోనే ఉంటుంది. ఈ పాటలో వీరిద్దరి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా పండింది. ప్రేక్షకులను ఈ జంట ఎంతగానో అలరించింది. ఊర మాస్ బీట్తో సాగే ఈ పాటకు సోషల్ మీడియాలో మస్తు క్రేజ్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో లక్షలాది రీల్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. యూట్యూబ్లో ఈ పాట పదుల సంఖ్యలో మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. కోట్లల్లో వ్యూస్ రాబట్టి, ఈ జంటకు రాత్రికి రాత్రే స్టార్డమ్ తెచ్చిపెట్టింది.
3. రాతిరి రాతిరి రాతిరిలో
ఇది పూర్తిగా ఒక ఊర మాస్ డ్యాన్స్ నంబర్. ఈ పాట ఫోక్ ఆడియన్స్కు ఒక ఊపు ఊపింది. ఫాస్ట్ బీట్తో సాగే ఈ పాటలో ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ పోటీ పడి మరీ డ్యాన్స్ చేశారు. వీరి స్టెప్పులు యువతను విపరీతంగా ఆకర్షించాయి. తెలంగాణలో జరిగే బోనాలు, ఇతర జాతర సమయాల్లో ఈ పాట కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఈ పాట లేకుండా ఏ డీజే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ కాదు అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. యూట్యూబ్లో ఈ సాంగ్ రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ రాబట్టి చాలా రోజులు ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
4. కళ్లకు కాటుక దిద్దినారో
మాధురి రాథోడ్లోని నటనా ప్రతిభను, అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ను పూర్తిగా బయటకు తీసిన పాట ఇది. కళ్లకు కాటుక పెట్టుకుని, అందమైన సాంప్రదాయ బట్టల్లో ముస్తాబైన మాధురి లుక్స్ ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. యువతను కట్టిపడేసే పదజాలంతో ఈ పాట సాగుతుంది. ఫోక్ మ్యూజిక్ లవర్స్ ప్లే-లిస్ట్లో ఈ పాట కచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది. సోషల్ మీడియా షార్ట్స్, వీడియోల్లో అత్యధికంగా ఉపయోగించిన ఆడియోల్లో ఇదొకటి. యూట్యూబ్లో దీనికి 3 లక్షల వరకు వ్యూస్, వేలల్లో లైక్స్ వచ్చాయి.
5. కల్యాణి జర రావే
ఇటీవల విడుదలై నెట్టింట సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న సరికొత్త జానపద గీతం 'కల్యాణి జర రావే'. ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ జంటగా నటించిన ఈ పాట కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. రిలీజైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ పాట మిలియన్ల వ్యూస్ క్రాస్ చేసింది. యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ సెక్షన్లో టాప్ లో నిలిచింది. అద్భుతమైన పల్లెటూరి లొకేషన్లు, క్యాచీ ట్యూన్తో రూపొందిన ఈ పాట.. వారి హిట్ ట్రాక్ రికార్డును విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.