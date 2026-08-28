Snakes : మనుషుల్లాగే పాములు కూడా స్నానం చేస్తాయా? నీటిలో ఎక్కువగా ఎందుకుంటాయి?
పాములంటే చాలామందికి భయం. కానీ వాటి జీవనశైలి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి కూడా అంతే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 'పాములు కూడా మనలాగే స్నానం చేస్తాయా?' అనే ప్రశ్న చాలామందిలో మెదులుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాములు స్నానం చేస్తాయా?
పాములంటే చాలామందికి ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. ప్రపంచంలో పామును చూసి భయపడని వారుండరు… కనిపిస్తే చాలు పరుగు తీస్తుంటారు. పాములు విషపూరిత జంతువులు కాబట్టి ఇంతలా భయపడిపోతారు. అయితే భయంతో పాటే ఈ రహస్య జీవుల గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి కూడా జనాల్లో అంతే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో 'పాములు కూడా మనలాగే స్నానం చేస్తాయా?' అనే ప్రశ్న తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నకు సైన్స్ ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.
ఇది స్నానం కాదు 'హైడ్రేషన్' ప్రక్రియ
పాములకు నీటితో ప్రత్యేక సంబంధం ఉంది. కొన్ని జాతుల పాములు నీటిలో ఈదడం, సేద తీరడం చేస్తుంటాయి. కానీ దీన్ని మనం మనుషులు చేసే 'స్నానం'తో పోల్చలేమని నిపుణులు అంటున్నారు.
పాములు నీటిలోకి వెళ్లడం వెనుక ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. అవి తమ శరీరంలోని తేమను (Hydration) కాపాడుకోవడానికి నీటిని ఉపయోగిస్తాయి. పాముల చర్మం పొడిబారినట్లు అనిపించినా లేదా వాటి శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినా, అవి నీటిలో నానడం ద్వారా తమను తాము హైడ్రేట్ చేసుకుంటాయి.
పాములు నీటిలో సేదతీరతాయా?
పాములు శీతల రక్త జీవులు (Cold-blooded animals)… అంటే వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత బయటి వాతావరణాన్ని బట్టి మారుతుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో కటిక ఎండలో లేదా అధిక వేడి ఉన్నప్పుడు తమ శరీరాన్ని చల్లబరుచుకోవడానికి పాములు చల్లని నీటి ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్తాయి. ఇది వాటికి ఒకరకమైన 'థర్మల్ బాత్' లాంటిది.
సాధారణంగా పాములు వేసవి కాలంలో నీటిలో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతాయి. శరీర వేడిని తగ్గించుకోవడానికి చెరువులు, కాలువలు లేదా తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి. కొన్ని పాములు గోరువెచ్చని నీటిలో పడుకోవడాన్ని కూడా ఇష్టపడతాయని కొన్ని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
చివరిగా చెప్పేదేంటంటే..
మొత్తం మీద చెప్పాలంటే, పాములు మనుషుల్లా సబ్బు పెట్టి స్నానం చేయకపోయినా, తమ ఆరోగ్యం, శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడుకోవడానికి నీటిలో సమయం గడపడం వాటికి చాలా అవసరం. మొత్తంగా మనుషులు శుభ్రంగా ఉండేందుకు స్నానం చేస్తే పాములు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు స్నానం చేస్తాయన్నమాట.
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