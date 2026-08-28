USA Jobs: అమెరికాలో భారతీయులు ఎక్కువగా చేసే ఉద్యోగాలు ఏంటో తెలుసా?
USA Jobs: టెక్ జాబ్స్ మాత్రమే కాదు.. అమెరికాలో ఉన్న భారతీయ నిపుణులు, ఎన్ఆర్ఐ వర్గం అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యంత ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథ్స్, హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు.
యూఎస్లో భారతీయుల ఉద్యోగాలు
అమెరికా కల నెరవేర్చుకోవడం ఒకెత్తయితే.. అక్కడ ఏ ఉద్యోగం చేసి సెటిల్ అవ్వాలనేది మరొక ఎత్తు. మన దేశం నుంచి ప్రతి ఏటా వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు, నిపుణులు అమెరికా బాట పడుతుంటారు. మరి యూఎస్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత మనోళ్లు ఎక్కువగా ఏయే రంగాల్లో సెటిల్ అవుతున్నారు? కేవలం సాఫ్ట్వేర్ రంగమేనా లేక ఇతర రంగాల్లోనూ మనోళ్ల హవా నడుస్తోందా? అంటే.. అమెరికాలో మన భారతీయులు కేవలం ఒక్క రంగానికే పరిమితం కాకుండా టెక్నాలజీ, వైద్యం, ఫైనాన్స్, బిజినెస్ వరల్డ్లో టాప్ లెవెల్లో దూసుకెళ్తున్నారు. మైగ్రేషన్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూట్(MPI), యూఎస్ సెన్సస్ బ్యూరో డేటా ఆధారంగా అమెరికాలో భారతీయులు ఏ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా చేస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్
అమెరికాలో భారతీయుల పేరు చెప్పగానే మొదట గుర్తొచ్చేది సాఫ్ట్వేర్ రంగమే. నిజానికి యూఎస్ ఐటీ విభాగానికి మనోళ్లే ప్రధాన బలం అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
• ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు: సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్లు, డేటా సైంటిస్టులు, AI/ML నిపుణులు, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్లు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లు.
• రంగం ప్రత్యేకత: అమెరికా మంజూరు చేసే H-1B వీసాల్లో దాదాపు 71% శాతం వీసాలు మన భారతీయులకే దక్కుతున్నాయి. అలాగే యూఎస్లోని మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లలో సుమారు 16% మంది భారతీయ మూలాలు ఉన్నవారే కావడం విశేషం. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, మెటా, ఆపిల్ వంటి టెక్ దిగ్గజాల్లో భారతీయులు కీలక స్థానాల్లో పనిచేస్తున్నారు.
వైద్యం, ఆరోగ్య సంరక్షణ
అమెరికన్ల ఆరోగ్య సంరక్షణలో భారతీయ వైద్యుల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. అక్కడి హెల్త్కేర్ సిస్టమ్లో మనోళ్లు లేకపోతే వ్యవస్థ నడవడం కష్టమనే రేంజ్లో మన ప్రభావం ఉంది.
• ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు: ఫిజిషియన్లు, సర్జన్లు, ఫార్మసిస్టులు, మెడికల్ పరిశోధకులు, రిజిస్టర్డ్ నర్సులు, ఫిజియోథెరపిస్టులు.
• రంగం ప్రత్యేకత: అమెరికాలోని వలస వైద్యులు, సర్జన్లలో 21% నుండి 22% వరకు మన భారతీయులే ఉన్నారు. దాదాపు 59,000 మంది భారతీయ డాక్టర్లు అమెరికా ఆసుపత్రుల్లో సేవలందిస్తున్నారు. అంటే అక్కడి ప్రతి 10 మంది డాక్టర్లలో ఒకరు మన భారతీయ మూలాలు ఉన్నవారే.
బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, కార్పొరేట్ లీడర్షిప్
టెక్నాలజీ కోడింగ్ మాత్రమే కాదు, కంపెనీలను నడిపించే మేనేజ్మెంట్ స్థానాల్లోనూ భారతీయులు దుమ్మురేపుతున్నారు. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన అనేకమంది యూఎస్ కార్పొరేట్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు.
• ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు: ప్రొడక్ట్ మేనేజర్లు, మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్లు, బిజినెస్ అనలిస్టులు, ఆపరేషన్స్ మేనేజర్లు, ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్లు.
• రంగం ప్రత్యేకత: అనుభవంతో పాటు నైపుణ్యాలు పెంచుకుని అమెరికన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకు సీఈఓ లుగా ప్రాతినిధ్యం వహించడంలోనూ భారతీయులు ముందు వరుసలో ఉన్నారు.
ఫైనాన్స్, బ్యాంకింగ్, వాల్ స్ట్రీట్
అమెరికా ఆర్థిక రాజధాని అయిన వాల్ స్ట్రీట్, ఇతర ప్రధాన బ్యాంకింగ్ కేంద్రాల్లో భారతీయులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
• ముఖ్యమైన ఉద్యోగాలు: ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్లు, ఫైనాన్షియల్ అనలిస్టులు, రిస్క్ మేనేజర్లు, సీపీఏ, సీపీఏ అకౌంటెంట్లు, స్టాక్ బ్రోకర్లు.
• రంగం ప్రత్యేకత: జేపీ మోర్గాన్, గోల్డ్మన్ శాక్స్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి దిగ్గజ ఫైనాన్షియల్ సంస్థల్లో పనిచేసే భారతీయ-అమెరికన్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రంగంలో ఉన్న మొత్తం భారతీయులలో 17% మంది అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ విశ్లేషణ వంటి కీలక విధుల్లో ఉన్నారు.
విద్య, పరిశోధన, స్వయం ఉపాధి
విద్యా రంగంలోనూ, బిజినెస్ పరంగానూ భారతీయులు అమెరికాలో తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. STEM అంటే సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథ్స్, హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారు.
• ఉద్యోగాలు, రంగాలు: టాప్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీల్లో ప్రొఫెసర్లు, నాసా, బయోటెక్ సంస్థల్లో R&D శాస్త్రవేత్తలు, పోస్ట్-డాక్టోరల్ రీసెర్చర్లుగా సేవలందిస్తున్నారు. యూఎస్లోని పిహెచ్డి స్థాయి పరిశోధకులలో 12% మంది భారతీయులే.
• స్వయం ఉపాధి : ఉద్యోగాలే కాకుండా మోటెల్స్/హోటల్స్, గ్యాస్ స్టేషన్లు, కన్వీనియన్స్ స్టోర్లు, ఇండియన్ రెస్టారెంట్లు, ఐటీ కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీలు నడుపుతూ వేలాది మందికి భారతీయులు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే.. అమెరికాలో ఉన్న భారతీయ కమ్యూనిటీలో 70% కంటే ఎక్కువ మంది మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్, సైన్స్ వంటి ప్రొఫెషనల్ రంగాల్లోనే పనిచేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు భారతీయులు అంటే కేవలం ఐటీ ఉద్యోగాలు అనే అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ నేడు డాక్టర్ల నుంచి బిజినెస్ లీడర్ల వరకు, సైంటిస్టుల నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ల వరకు అన్ని రంగాల్లోనూ అమెరికాలో మనోళ్లు జెండా పాతారు.