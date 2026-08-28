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- Rakhi Special Songs: అన్నాచెల్లెలి ప్రేమానుబంధానికి కేరాఫ్ అడ్రస్.. రాఖీ పండుగ స్పెషల్ టాప్ 5 హిట్ సాంగ్స్ !
Rakhi Special Songs: అన్నాచెల్లెలి ప్రేమానుబంధానికి కేరాఫ్ అడ్రస్.. రాఖీ పండుగ స్పెషల్ టాప్ 5 హిట్ సాంగ్స్ !
Raksha Bandhan Special Songs: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంగా వచ్చిన అనేక చిత్రాలు ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురిచేశాయి. ఈ రాఖీ పండుగ వేళ మీ ప్లేలిస్ట్లో తప్పక ఉండాల్సిన టాప్ 5 మ్యాజికల్ తెలుగు హిట్ పాటలు మీకోసం.
రక్షాబంధన్ మెలోడీస్: వినగానే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు కళ్లముందు నిలిచే హిట్ సాంగ్స్
రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ఉండే మాటల్లో చెప్పలేని ఆప్యాయత, తీపి జ్ఞాపకాల సమ్మేళనం. చిన్నప్పుడు పంచుకున్న చిలిపి అల్లర్లు, చిన్న చిన్న గొడవలు, కష్టాల్లో ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచిన క్షణాలన్నీ ఈ ఒక్క రోజు మళ్లీ కళ్లముందు మెదులుతాయి. మన తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కూడా ఈ పవిత్రమైన బంధానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వెండితెరపై చాలా సినిమాల్లో చూపించాయి. టాలీవుడ్లో వచ్చిన ఎన్నో సినిమాలు అన్నాచెల్లెళ్ల సెంటిమెంట్ను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాయి. ముఖ్యంగా రాఖీ పౌర్ణమి వేళ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పాటలు వింటే హృదయాలు భావోద్వేగంతో నిండిపోతాయి. ఈ రక్షాబంధన్ వేళ మీ ప్లేలిస్ట్లో తప్పక ఉండాల్సిన టాప్ 5 ఆల్టైమ్ ఫేవరెట్ తెలుగు పాటల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. అన్నయ్య అన్నావంటే (అన్నవరం)
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, సంధ్య అన్నాచెల్లెళ్లుగా నటించిన ‘అన్నవరం’ చిత్రంలోని ఈ పాట ప్రతి రాఖీ పండుగకు రీసౌండ్ ఇస్తుంది. రమణ గోగుల సంగీత దర్శకత్వంలో గంగా ఆలపించిన ఈ పాటకి చంద్రబోస్ అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని అందించారు. చెల్లెలు తన అన్నయ్యను రక్షకుడిగా భావిస్తూ పాడే ఈ పాటలో, అన్నయ్య తన చెల్లి సంతోషం కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడతాడనే బలమైన సందేశం ఉంటుంది. మాస్ అండ్ ఎమోషనల్ వైబ్తో సాగే ఈ ట్రాక్ రాఖీ వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
2. కన్నీళ్లకే కన్నీరొచ్చే (హిట్లర్)
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే కుటుంబ కథా చిత్రం ‘హిట్లర్’. తల్లిదండ్రులు లేని ఐదుగురు చెల్లెళ్లకు అన్నగా, తండ్రి బాధ్యతను మోసే అన్నయ్య ఆవేదనను, ప్రేమను ఈ పాటలో సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారి సాహిత్యం కంటికి కట్టినట్లు చూపుతుంది. కోటి కంపోజ్ చేసిన ఈ మెలోడీని గానగంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కె.ఎస్. చిత్ర, సుజాత, అనుపమ, రేణుకలు అద్భుతంగా ఆలపించారు. ఈ పాట వింటే ఎంతటి వారికైనా కన్నీళ్లు ఆగవంటే అతిశయోక్తి కాదు.
3. అన్నా చెల్లెలి అనుబంధం (గోరింటాకు)
రాజశేఖర్, మీరా జాస్మిన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘గోరింటాకు’ చిత్రం అన్నాచెల్లెళ్ల సెంటిమెంట్కి కేరాఫ్ అడ్రస్. ఎస్.ఏ. రాజ్కుమార్ అందించిన స్వరాలకు అభినయ శ్రీనివాస్ రాసిన సాహిత్యం ప్రాణం పోసింది. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కె.ఎస్. చిత్ర గాత్రంలో వచ్చిన ఈ పాట, చెల్లెలికి అన్నయ్య ఇచ్చే అభయం, వారిద్దరి మధ్య ఉండే పవిత్రమైన అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. కుటుంబ సమేతంగా రాఖీ వేడుకలు జరుపుకునే వేళ ఈ పాట వినడం ఒక మరపురాని అనుభూతి.
4. చామంతి పూబంతి (పుట్టింటికి రా చెల్లి)
అర్జున్, మధుమిత ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ‘పుట్టింటికి రా చెల్లి’ చిత్రంలోని ఈ పాట చెల్లెలి మనసులోని ఆవేదనను, పుట్టింటి మీద ఉన్న మమకారాన్ని తెలియజేస్తుంది. శ్రీహర్ష రాసిన ఈ పాటకు ఎస్.ఏ. రాజ్కుమార్ బాణీలు అందించగా, నైటింగేల్ కె.ఎస్. చిత్ర తమ స్వరంతో మైమరిపించారు. పెళ్లై అత్తారింటికి వెళ్లిన చెల్లెలు తన అన్నయ్యను, సొంత ఇంటిని గుర్తుచేసుకుంటూ పాడే ఈ పాట రాఖీ రోజున ప్రతీ చెల్లెలి హృదయాన్ని తాకుతుంది.
5. అందాల చిన్ని దేవత (శివరామరాజు)
జగపతిబాబు, వెంకట్, శివాజీ అన్నదమ్ములుగా, మౌనిక చెల్లెలిగా నటించిన ‘శివరామరాజు’ చిత్రంలోని ‘అందాల చిన్ని దేవత’ పాట అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉండే నిస్వార్థమైన ప్రేమకు నిదర్శనం. చెల్లెలిని ఇంటి దేవతలా భావించే అన్నదమ్ముల అనురాగాన్ని చిర్రావూరి విజయ్కుమార్ చక్కని పదాలతో వర్ణించారు. ఎస్.ఏ. రాజ్కుమార్ మ్యూజిక్లో శంకర్ మహదేవన్, సుజాత పాడిన ఈ పాట రాఖీ పండుగ రోజున ఇంట్లో పండుగ వాతావరణాన్ని, సంతోషాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఈ ఐదు పాటలు కేవలం వెండితెరపై మెరిసిన స్వరాలు మాత్రమే కావు.. తరాలు మారినా చెరిగిపోని అన్నాచెల్లెళ్ల ప్రేమానుబంధానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.