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- Roja Selvamani: ఐరన్ లెగ్ అంటూ రోజాపై దారుణంగా ట్రోల్స్, నేపాల్ వరదలు, నగరి పులిహోర ఘటనపై విమర్శలు
Roja Selvamani: ఐరన్ లెగ్ అంటూ రోజాపై దారుణంగా ట్రోల్స్, నేపాల్ వరదలు, నగరి పులిహోర ఘటనపై విమర్శలు
Roja Selvamani: ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెండితెరను ఏలిన రోజా, ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకురాలిగా ఎన్నో విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో రోజాపై ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో రోజాపై ట్రోలింగ్..
వైసీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా (రోజా సెల్వమణి) ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో దారుణమైన ట్రోలింగ్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. రాజకీయాలతో పాటు తెరపై నటిగానూ ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే ఆమెపై ఇటీవల నెటిజన్లు, రాజకీయ ప్రత్యర్థులు మీమ్స్తో విరుచుకుపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె ఇటీవల చేసిన నేపాల్ పర్యటన, ఆ తర్వాత ఆమె సొంత నియోజకవర్గమైన నగరిలో చోటుచేసుకున్న 'పులిహోర ప్యాకెట్ల పంపిణీ' వివాదం ఈ విమర్శలకు ప్రధాన కారణాలయ్యాయి.
నేపాల్ పర్యటన.. 'ఐరన్ లెగ్' ట్రోలింగ్
ఇటీవల రోజా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం నేపాల్ వెళ్లారు. అయితే ఆమె అక్కడ నుంచి తిరిగొచ్చిన కొద్ది రోజులకే టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో హిమనదాలు కరిగి, నేపాల్లో అనూహ్యంగా భీకర మెరుపు వరదలు సంభవించాయి. ఈ జలప్రళయంలో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరిగింది. అయితే, గతంలో రోజాను లక్ష్యంగా చేసుకుని 'ఐరన్ లెగ్' అంటూ మూఢనమ్మకాలతో విమర్శించే కొందరు సోషల్ మీడియా యూజర్లు, ఈ ప్రకృతి విపత్తును కూడా ఆమెకే ముడిపెట్టారు.
రోజా నేపాల్లో అడుగుపెట్టడం వల్లే అక్కడ అంతటి ప్రళయం వచ్చిందంటూ నెటిజన్లు దారుణమైన మీమ్స్, ట్రోల్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ నెగెటివిటీ తీవ్రం కావడంతో, సరిహద్దు వద్ద పరిస్థితిని వివరిస్తూ రోజా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన నేపాల్ పర్యటన వీడియోలను డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
నగరిలో పులిహోర వివాదం
నేపాల్ పర్యటన వివాదం చల్లారకముందే, ఆమె సొంత నియోజకవర్గమైన నగరిలో జరిగిన మరో ఘటన ఆమెను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది. నగరిలో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా వృద్ధులకు రోజా చేతుల మీదుగా పులిహోర ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. అయితే, ఆ పులిహోర తిన్న కొద్దిసేపటికే కొంతమంది వృద్ధులు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రి పాలయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఘటన బయటకు రావడంతో ప్రత్యర్థులు, నెటిజన్లు రోజాపై మరింత తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. "నేపాల్లో వరదలు తెప్పించింది చాలదన్నట్లు.. ఇక్కడ వృద్ధులకు పులిహోర పెట్టి ఆసుపత్రి పాలు చేశారా?" అంటూ సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, సెటైర్లతో ఘాటుగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
రోజా అభిమానుల ఆగ్రహం
ఒకవైపు నేపాల్లో సంభవించిన సహజ ప్రకృతి విపత్తును, మరోవైపు ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఆహార కలుషిత ఘటనను ఒక వ్యక్తికి ఆపాదిస్తూ ఇలాంటి దారుణమైన ట్రోలింగ్ చేయడం సరికాదని రోజా అభిమానులు, పలువురు నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. రాజకీయ విభేదాలు ఏవైనా ఉన్నప్పటికీ మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించాలని, దురదృష్టకర సంఘటనలను ఆసరాగా చేసుకుని వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగడం హేయమైన చర్య అని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.