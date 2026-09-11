- Home
- Entertainment
- Vishwanath & Sons: రూ.250 కోట్ల సినిమా ఓటీటీలోకి..చాలా ఏళ్ళ తర్వాత సూర్య నుంచి వచ్చిన కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మూవీ
Vishwanath & Sons: రూ.250 కోట్ల సినిమా ఓటీటీలోకి..చాలా ఏళ్ళ తర్వాత సూర్య నుంచి వచ్చిన కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మూవీ
సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రూ.250 కోట్ల వసూళ్లతో ఘన విజయం సాధించింది. నాలుగు వారాల థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్లో ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.
రూ.250 కోట్లతో ఘన విజయం
సూర్య, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మమిత బైజు కథానాయికగా నటించారు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులతో బలమైన భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకోవడంతో మంచి స్పందన దక్కింది. ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.250 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. భారీ వసూళ్లతో విజయవంతమైన చిత్రంగా నిలిచిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
నాలుగు వారాల తర్వాత ఓటీటీలోకి
థియేటర్లలో విజయవంతంగా నాలుగు వారాల ప్రదర్శన పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు ఇంటి వద్ద నుంచే వీక్షించే అవకాశం ప్రేక్షకులకు లభించింది. సినిమా విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత ఓటీటీ లోకి రావడంతో థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు కూడా సినిమాను చూసే అవకాశం ఏర్పడింది. చాలా ఏళ్ళ తర్వాత సూర్య నుంచి వచ్చిన కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ మూవీ. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మిస్ కాకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
ఐదు భాషల్లో అందుబాటులోకి..
ఓటీటీ విడుదలలో భాగంగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ను ఐదు భాషల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దీంతో సినిమాకు మరింత విస్తృతమైన ప్రేక్షక వర్గాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఏర్పడింది. థియేటర్లలో లభించిన ఆదరణను ఓటీటీ లో కూడా కొనసాగించగలదా అనేది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. ముఖ్యంగా సూర్య, మమిత బైజు నటనతో పాటు సినిమాలోని భావోద్వేగ కథనం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను కూడా అదే స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
భారీ తారాగణం
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రంలో రాధికా శరత్కుమార్, సునీల్ రెడ్డి, భవాని శ్రీ, నాజర్, రవీనా టాండన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. థియేట్రికల్ విజయానికి సూర్య, మమిత బైజు నటనతో పాటు కథలోని భావోద్వేగ అంశాలు కీలకంగా నిలిచాయి. ఇప్పుడు అదే అనుబంధం ఓటీటీ ప్రేక్షకుల్లోనూ కొనసాగుతుందా అనేది చూడాలి. ఐదు భాషల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రావడంతో సినిమాకు మరింత విస్తృత స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభించే అవకాశం ఏర్పడింది.