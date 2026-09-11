Vijay Ajith Race: లండన్లో అరుదైన సీన్.. అజిత్ రేస్కు జెండా ఊపనున్న విజయ్..
Vijay Ajith Race: ఇంగ్లండ్లోని సిల్వర్స్టోన్లో జరగనున్న కార్ రేసింగ్ను తమిళనాడు సీఎం విజయ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. అదే రేసులో స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ కూడా పాల్గొంటున్నారు. దీంతో వీరిద్దరి కలయికపై అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
అజిత్ రేస్కు జెండా ఊపనున్న విజయ్!
అజిత్ కుమార్ కార్ రేసింగ్లో పాల్గొంటారనే విషయం ఆయన అభిమానులకు తెలిసిందే. కానీ ఈసారి ఓ స్పెషల్ మూమెంట్ జరగబోతోంది. ఇంగ్లండ్లోని ఫేమస్ సిల్వర్స్టోన్ కార్ రేస్ ట్రాక్పై సెప్టెంబర్ 12న జరిగే మిచెలిన్ లీ మాన్స్ కప్ను తమిళనాడు సీఎం విజయ్ జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు. అదే రేసులో అజిత్ కుమార్ కూడా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. అంటే, విజయ్ జెండా ఊపగా... అజిత్ కారు నడపనున్నారు. ఒకే రేస్ ట్రాక్పై జరగబోయే ఈ సీన్ ఇప్పుడు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
విజయ్ లండన్కు ఎందుకు వెళ్లారు?
తమిళనాడులో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు సీఎం విజయ్ ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ టూర్లో భాగంగానే ఆయన సిల్వర్స్టోన్లో జరిగే కార్ రేసింగ్ ఈవెంట్లో పాల్గొంటున్నారు. కార్ రేసింగ్ ప్రపంచంలో సిల్వర్స్టోన్కు పెద్ద చరిత్ర ఉంది. అందుకే అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ రేసును ప్రారంభించే ప్రత్యేక అవకాశం విజయ్కు దక్కింది. కానీ తమిళ అభిమానులకు ఇందులో మరో విషయమే ముఖ్యం. అదే రేసులో అజిత్ కూడా పోటీ పడుతుండటమే!
ఈ రేసులో అజిత్ ఏం చేస్తున్నారు?
అజిత్ కుమార్ ఈ రేసులో తన 'అజిత్ రెడ్ఆంట్ బై విరాజ్' (Ajith RedAnt by Virage) టీమ్ తరఫున కారు నడుపుతున్నారు. ఆయనతో పాటు ఫ్రాన్స్కు చెందిన రొమైన్ వోజ్నియాక్ (Romain Vozniak) కూడా పోటీలో ఉన్నారు. ఈ ఏడాది అజిత్ ఇప్పటికే చాలా అంతర్జాతీయ కార్ రేసుల్లో పాల్గొన్నారు. కానీ ఈ సిరీస్లో ఇప్పటివరకు ఆయనకు పెద్ద విజయం దక్కలేదు. ప్రస్తుతం 16 పాయింట్లతో తన కేటగిరీలో 12వ స్థానంలో ఉన్నారు. అందుకే మంచి ఫలితం సాధించడానికి సిల్వర్స్టోన్ రేస్ అజిత్కు చాలా కీలకమైన అవకాశం.
అజిత్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటో తెలుసా?
అజిత్కు కార్ రేసింగ్ కేవలం హాబీ కాదు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే ఎండ్యూరెన్స్ కార్ రేసుల్లో పాల్గొంటూ, ఈ రంగంలో మరింత ఎదగాలనే ఆసక్తితో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన 'లీ మాన్స్' (Le Mans) కార్ రేసులో పోటీ చేయాలనేది ఆయన చిరకాల కలల్లో ఒకటి. ఆ దిశగా సాగుతున్న ప్రయాణంలో, ప్రస్తుతం మిచెలిన్ లీ మాన్స్ కప్ వంటి పోటీల్లో పాల్గొంటూ అనుభవాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. అందుకే, సిల్వర్స్టోన్లో వచ్చే మంచి ఫలితం అజిత్ తర్వాతి ప్రయాణానికి మరింత నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది.
విజయ్ జెండా... అజిత్ కారు... అభిమానులకు పండగే!
విజయ్ జెండా ఊపి రేసును ప్రారంభిస్తారు. అజిత్ తన కారులో రేసులో దూసుకెళ్తారు. ఇద్దరూ ఒకే రేస్ ట్రాక్పై ఉండటంతో, విజయ్ - అజిత్ మధ్య భేటీ ఎలా ఉంటుందోనని అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, తమిళనాడులో మోటార్ రేసింగ్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా 'మోటార్ స్పోర్ట్స్ సిటీ' నిర్మిస్తామని సీఎం విజయ్ గతంలోనే ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటనను అజిత్ కూడా స్వాగతించారు. ఇప్పుడు అదే మోటార్ రేసింగ్ ప్రపంచంలో, విజయ్ జెండా ఊపగా, అజిత్ కారు నడిపే దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 12న సిల్వర్స్టోన్లో జరిగే ఈ రేసులో అజిత్ ఈసారి ఎలా రాణిస్తాడో చూడాలని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు!