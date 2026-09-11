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Bigg Boss 10: ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎవరి వయసు ఎంత? ఏజ్ లో చిన్న ఎవరు?

entertainment/tv Sep 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Jio Hotstar Telugu
Telugu

అమన్..

బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కామనర్ గా అడుగుపెట్టిన అమన్ ఏజ్ 27 సంవత్సరాలు

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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చరణ్

బిగ్ బాస్ లో అగ్ని పరీక్ష ద్వారా కామనర్ గా అడుగుపెట్టిన  చరణ్ చూడటానికి చిన్న పిల్లాడిలా కనిపించినా వయసు 27 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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వర్షిణి

టీవీ యాంకర్ గా ఎప్పటి  నుంచో పరిచయం ఉన్న వర్షిణి వయసు 32 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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రామ్ ప్రసాద్..

ఆటో రామ్ ప్రసాద్  ఎప్పటి నుంచో టీవీ ఇండస్ట్రీలో  ఉన్నాడు. ఆయన వయసు 40 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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నరేష్

జబర్దస్త్  నటుడు నరేష్ చూడటానికి చిన్న పిల్లాడిలా కనిపిస్తున్నాడు. అతని వయసు 28

Image credits: youtube/@BIGTVPlus
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సుధీర్ రెడ్డి

యూట్యూబ్  యాంకర్ గా సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఉన్న సుధీర్ రెడ్డి వయసు 30

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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ఝాన్సీ

సింగర్ ఝాన్సీ  అగ్నిపరీక్ష ద్వారా బిగ్ బాస్ లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె వయసు 23 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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రోహిత్..

ఐటీ ఉద్యోగి నుంచి అగ్నిపరీక్ష ద్వారా హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టిన రోహిత్ వయసు 30 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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కృష్ణుడు

వినాయకుడు ఫేమ్ కృష్ణుడు ఈ హౌస్ లో అందరి కంటే పెద్దవాడు. ఆయన వయసు 51 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu
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ముఖేష్ గౌడ

సీరియల్ నటుడు ముఖేష్ గౌడకు వయసు 32 ఏళ్లు.

Image credits: Jio Hotstar Telugu

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