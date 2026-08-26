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- Nayanthara : 31 కోట్ల ఇల్లు.. స్టూడియో, ఖరీదైన ఫ్లాట్లు.. నయనతార ఆస్తుల చిట్టా ఎంత పెద్దదో తెలుసా?
Nayanthara : 31 కోట్ల ఇల్లు.. స్టూడియో, ఖరీదైన ఫ్లాట్లు.. నయనతార ఆస్తుల చిట్టా ఎంత పెద్దదో తెలుసా?
Nayanthara: నయనతార రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్ఫోలియో చాలా పెద్దది. చెన్నై, హైదరాబాద్లలో ఆమెకు విలాసవంతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయి. బంగ్లా-స్టూడియో నుంచి రూ.31.5 కోట్ల పోయెస్ గార్డెన్ డూప్లెక్స్ వరకు ఆమె ఆస్తుల వివరాలు ఏంటో తెలుసా?
నయనతార ఆస్తుల చిట్టా..
నయనతార నటించిన 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాకు మంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, ఆస్తులపై కూడా అందరిలో ఆసక్తి పెరిగింది. ఆమె, భర్త విఘ్నేశ్ శివన్తో కలిసి చెన్నైలో కొన్న విలాసవంతమైన ఆస్తుల గురించి ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
2021లో, నయనతార, విఘ్నేశ్ శివన్ చెన్నైలో ఒక 4-BHK అపార్ట్మెంట్ కొన్నారు. దీంతో వాళ్లు సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్కు ఇరుగుపొరుగు అయ్యారు. ఈ జంటకు చెందిన 16,500 చదరపు అడుగుల విశాలమైన ఇంటిని 'నయనతార: బియాండ్ ది ఫెయిరీ టేల్' అనే నెట్ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీలో చూపించారు.
ఈ లగ్జరీ ఇంట్లో ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్, హోమ్ థియేటర్, జిమ్ ఉన్నాయి. ఇందులో 1,500 చదరపు అడుగుల పెద్ద బాత్రూమ్ ఉండటం మరో విశేషం.
అంతేకాకుండా, చెన్నైలోని వీనస్ కాలనీలో ఈ జంటకు కలోనియల్-స్టైల్ బంగ్లా-స్టూడియో కూడా ఉంది. మార్చి 2025లో 'ఆర్కిటెక్చరల్ డైజెస్ట్' పత్రిక ఈ ఇంటి ప్రత్యేక చిత్రాలను ప్రచురించింది. సుమారు 7,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీలో రెండు డబుల్-హైట్ గ్లాస్ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. దీని ఇంటీరియర్స్ ఆధునిక, సంప్రదాయ డిజైన్ల కలయికతో ఆకట్టుకుంటాయి. సహజమైన వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా దీన్ని పునరుద్ధరించారు.
రజినీకాంత్ ఇంటి దగ్గరే నయనతార ఇల్లు..
నయనతార, విఘ్నేశ్ శివన్ డిసెంబర్ 2025లో తమ చెన్నై పోర్ట్ఫోలియోకి మరో ఖరీదైన ఆస్తిని జోడించారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన పోయెస్ గార్డెన్ ఏరియాలో ఒక లగ్జరీ డూప్లెక్స్ను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ ప్రాపర్టీని రూ. 31.5 కోట్లకు కొన్నారు. దీని బిల్ట్-అప్ ఏరియా సుమారు 14,369 చదరపు అడుగులు. పబ్లిక్గా రిపోర్ట్ అయిన ఆస్తి వివరాల ప్రకారం, ఈ ఇంట్లో నయనతారకు 90% వాటా ఉండగా, విఘ్నేశ్కు మిగిలిన 10% వాటా ఉంది.
పోయెస్ గార్డెన్ ప్రాంతం ఎంతోమంది ప్రముఖులకు నిలయం. అలాంటి చోట ఇల్లు కొనడం విశేషం. ఈ కొనుగోలుతో చెన్నైలో నయనతార ఆస్తుల జాబితా మరింత పెరిగింది.
హైదరాబాద్ లో నయనతార ఆస్తులు..
నయనతార ఆస్తుల పెట్టుబడులు కేవలం చెన్నైకే పరిమితం కాలేదు. ఈ నటికి హైదరాబాద్లోనూ పలు ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఇక్కడి ఖరీదైన బంజారా హిల్స్ ప్రాంతంలో ఆమెకు రెండు అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి.
ఈ రెండు హైదరాబాద్ అపార్ట్మెంట్లను రూ. 15 కోట్లకు పైగా పెట్టి కొన్నట్లు సమాచారం. నయనతార సినిమా షూటింగ్ల కోసం నగరానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇళ్లలోనే ఉంటారు. చెన్నైకి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఇవి ఆమెకు ప్రైవేట్ బేస్గా ఉపయోగపడతాయి.
హైదరాబాద్లో ఆమెకు మరో ఆస్తి కూడా ఉన్నట్లు చెబుతారు, కానీ దాని వివరాలు బయటకు రాలేదు.
కేరళలో నయనతార పూర్వీకుల ఇల్లు
ఈ నగర ఆస్తులతో పాటు, కేరళలో నయనతారకు ఒక పూర్వీకుల ఇల్లు కూడా ఉందని పాత కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆస్తులన్నీ చూస్తుంటే, ఈ నటి దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో ఎంత పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించుకుందో అర్థమవుతుంది.
ఇక నయనతార సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆమె ప్రొఫెషనల్ క్యాలెండర్ చాలా బిజీగా ఉంది. ఆమె నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ 'హాయ్' ఆగస్టు 28, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అలాగే, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి 'SVC63'లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా 2027 ఈద్కు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.