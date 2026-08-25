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- Irumudi Record: 105 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్, బాహుబలి, RRR, పుష్ప వల్ల కూడా కాలేదు.. చరిత్ర సృష్టించిన రవితేజ సినిమా
Irumudi Record: 105 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్, బాహుబలి, RRR, పుష్ప వల్ల కూడా కాలేదు.. చరిత్ర సృష్టించిన రవితేజ సినిమా
Irumudi Record: గత వారం టాలీవుడ్లో విడుదలైన 'ఇరుముడి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద హిట్ కొట్టింది. గత 4 రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. ప్రేక్షకులు మళ్లీ మళ్లీ థియేటర్లకు వచ్చి సినిమా చూస్తున్నారు.
ఇరుముడితో హిట్టు కొట్టిన రవితేజ..
టాలీవుడ్లో గత వారం విడుదలైన 'ఇరుముడి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ పాజిటివ్ టాక్ చెబుతుండటంతో, రోజురోజుకూ థియేటర్లకు ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. గత 4 రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. జనాలు మళ్లీ మళ్లీ థియేటర్లకు వస్తున్నారు.
కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసిన ఇరుముడి
ఈ సినిమా టాలీవుడ్లో ఎన్నో రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. 105 ఏళ్ల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఆదివారం రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని షోలు హౌస్ఫుల్ కావడం ఒక చరిత్ర. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఆదివారం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో కలిపి 97 శాతం టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఒక్క హైదరాబాద్ నగరంలోనే 262 నైట్ షోలు హౌస్ఫుల్ అయ్యాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా, వారాంతంలో హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 500కు పైగా హౌస్ఫుల్ షోలతో ప్రదర్శించబడింది.
రవితేజకు సరైన కంబ్యాక్
మధ్యతరగతి తండ్రి పాత్రలో రవితేజ
ఒక మధ్యతరగతి తండ్రి పాత్రలో రవితేజ అద్భుతంగా నటించారు. దర్శకుడు తాను ఎంచుకున్న కథను ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ప్రేక్షకులకు అందించారు. కథ చాలా మందికి తెలిసినట్లు అనిపించినా, దాన్ని చాలా ప్రత్యేకంగా చూపించారు. ఒక థ్రిల్లర్ కథను భక్తితో జోడించి, కొత్త తరహా సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇవ్వడంలో దర్శకుడు విజయం సాధించారు.
ఇరుముడి సినిమా కలెక్షన్లు..
ఈ సినిమా కలెక్షన్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కేవలం 4 రోజుల్లోనే 72 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. గత దశాబ్దంలో విడుదలైన చిత్రాల్లో, కేవలం ఒకటిన్నర రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిని తిరిగి రాబట్టి (బ్రేక్-ఈవెన్) రికార్డు సృష్టించింది 'ఇరుముడి'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు చూసి ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నాయి.
ఇక సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పొల్లూరు గ్రామంలో త్రినాథ్ రామ్, కావేరి దంపతులు తమ కూతురు మణికంఠతో కలిసి జీవిస్తుంటారు. తండ్రికి కూతురంటే ప్రాణం. కానీ అతనికి ఉన్న తాగుడు అలవాటు మానుకోవడానికి ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసంలో అయ్యప్ప మాల ధరిస్తాడు. ఆ 41 రోజులు చాలా నిష్ఠగా ఉంటాడు. అదే సమయంలో, గ్రామంలోని పాఠశాలలో జరిగిన ఒక సంఘటన కథను మలుపు తిప్పుతుంది. ఒక స్కూల్ టీచర్ వల్ల ఓ బాలిక చనిపోతుంది, ఆ టీచర్ సస్పెండ్ అవుతుంది. కానీ ఆమె తిరిగి వచ్చాక కథలో ఎలాంటి ట్విస్టులు చోటుచేసుకుంటాయి? త్రినాథ్కు వచ్చిన సమస్య ఏంటి? అసలు అతను మాల ఎందుకు వేసుకుంటాడు? అనే విషయాలు తెలియాలంటే మీరు సినిమా చూడాల్సిందే.