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- Toxic day 4 Collections: 300 కోట్లకు చేరువలో టాక్సిక్.. నాలుగో రోజు యశ్ సినిమాకు గట్టి దెబ్బ.. ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Toxic day 4 Collections: 300 కోట్లకు చేరువలో టాక్సిక్.. నాలుగో రోజు యశ్ సినిమాకు గట్టి దెబ్బ.. ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Toxic day 4 Collections: బాక్సాఫీస్ దగ్గర టాక్సిక్ కలెక్షన్ల జోరు కొనసాగిస్తోంది. మూడు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన వసూళ్లలో నాలుగో రోజు మాత్రం తగ్గుదల కనిపించింది. యష్ సినిమా నాలుగోరోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
తగ్గిన టాక్సిక్ వసూళ్లు..
కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరోగా నటించిన చిత్రం 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' శనివారం (4వ రోజు) కూడా థియేటర్లలో తన బాక్సాఫీస్ పరుగును కొనసాగించింది. యష్ - గీతు మోహన్దాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన మొదటి సినిమా నాలుగో రోజు భారతదేశంలో సాధించిన నెట్ వసూళ్లలో మునుపటి రోజుతో పోలిస్తే కొంత మేర తగ్గుదల నమోదైంది.
ఇండియాలో టాక్సిక్ వసూళ్ల వివరాలు
ట్రాకింగ్ సైట్ 'సాక్నిల్క్' (Sacnilk) అందించిన గణాంకాల ప్రకారం, 'టాక్సిక్' 4వ రోజు భారత్లోని 17,612 షోల ద్వారా సుమారు రూ. 24.50 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ను రాబట్టింది. శుక్రవారం (3వ రోజున) రూ. 27.20 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు రాగా, శనివారం నాటి గణాంకాల ప్రకారం వసూళ్లలో 9.9 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది.
తాజా వసూళ్లతో కలిపి ఈ సినిమా భారతదేశంలో మొత్తం రూ. 190.45 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ను సాధించింది. గ్రాస్ పరంగా చూస్తే, ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ. 227.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 101.10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో భారీ ఓపెనింగ్ సాధించగా, రెండవ రోజు రూ. 37.65 కోట్లు, మూడవ రోజు రూ. 27.20 కోట్లు సాధించింది.
ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ బాక్సాఫీస్
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో శనివారం రోజు ఈ చిత్రం రూ. 4 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో విదేశాల్లో మొత్తం గ్రాస్ కలెక్షన్లు రూ. 27.25 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇండియా - ఓవర్సీస్ వసూళ్లను కలిపితే 'టాక్సిక్' చిత్రం 4 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ. 254.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి రూ. 250 కోట్ల మార్కును దాటేసింది.
భాషల వారీగా 4వ రోజు కలెక్షన్లు & ఆక్యుపెన్సీ వివరాలు
శనివారం అన్ని భాషకంటే ఎక్కువగా హిందీ వెర్షన్ అత్యధిక వసూళ్లను సాధించి ముందంజలో నిలిచింది.
హిందీ: రూ. 15.50 కోట్ల నెట్ (మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 23%, నైట్ షోస్ 37.77%)
కన్నడ: రూ. 6.60 కోట్ల నెట్ (మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 47%, నైట్ షోస్ 62.15%)
తెలుగు: రూ. 1.50 కోట్ల నెట్ (మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 23%)
తమిళం: రూ. 75 లక్షల నెట్ (మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 17%)
మలయాళం: రూ. 15 లక్షల నెట్ (మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 21%)
ఐదు భాషల్లో కన్నడ వెర్షన్ అత్యధికంగా 47.23% ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేయగా, రాత్రి షోలు 62.15% వరకు వెళ్లాయి. కన్నడలో ఉదయం షోలు 28.85%, మధ్యాహ్నం 44.62%, సాయంత్రం 49.46% నమోదు కాగా, హిందీలో ఉదయం 15.31%, మధ్యాహ్నం 26.69%, సాయంత్రం 25% గా నమోదయ్యాయి. తెలుగు వెర్షన్లో ఉదయం 15.38%, మధ్యాహ్నం 21.38%, సాయంత్రం 23%, రాత్రి 20.46% ఆక్యుపెన్సీ రికార్డైంది.
టాక్సిక్ రివ్యూ టాక్..
టాక్సిక్ సినిమాకు అంతట నెగెటీవ్ రివ్యూస్ వచ్చినా.. ఓపెనింగ్స్ మాత్రం భారీగా వచ్చాయి. ' ఈ సినిమాలో యాక్షన్, రొమాన్స్ ఎక్కువగా చూపించినప్పటికీ, కథా బలం తక్కువగా ఉండటం, స్క్రీన్ప్లే సరిగా లేకపోవడం, డ్యూరేషన్ ఎక్కువగా ఉండటం, పాత్రలను సరిగ్గా తీర్చిదిద్దకపోవడం, ఎమోషన్స్ భావోద్వేగాలు పూర్తిస్థాయిలో పండకపోవడం వంటి అంశాలు ప్రతికూలంగా మారాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.