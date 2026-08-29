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- Meenakshi Chaudhary: ఆ రొమాంటిక్ హీరోతో డేట్కి వెళ్తా.. మీనాక్షి చౌదరీ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్
Meenakshi Chaudhary: ఆ రొమాంటిక్ హీరోతో డేట్కి వెళ్తా.. మీనాక్షి చౌదరీ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్
టాలీవుడ్ నటి మీనాక్షి చౌదరి గతంలో హీరో శింబు గురించి చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. 'మూవీ డేట్'కి ఏ హీరోతో వెళ్లాలనుకుంటున్నారు అని అడగ్గా, తాను శింబుతో వెళ్తానని ఆమె చెప్పారు.
వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న మీనాక్షి చౌదరీ
టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా దూసుకుపోతోంది పంజాబీ బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరి. వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. 2019లో ఓ హిందీ సినిమాలో చిన్న పాత్రతో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఈ భామ, 2021లో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మొదటి సినిమాతోనే తన అందం, నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో పాపులర్ హీరోయిన్ల లిస్ట్లో చేరిపోయింది. ‘హిట్ 2’, ‘గుంటూరు కారం’, ‘లక్కీ భాస్కర్’, ‘అనగనగా ఒక రాజు’ లాంటి సినిమాల్లో నటించిన మీనాక్షి చౌదరి, వరుస విజయాలతో 'లక్కీ చార్మ్' అనే ఇమేజ్ను కూడా సొంతం చేసుకుంది. టాలీవుడ్లోనే కాదు, కోలీవుడ్లోనూ దళపతి విజయ్తో కలిసి నటించి అక్కడి ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పించింది. ప్రస్తుతం కథ, పాత్రల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్న మీనాక్షి, గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
శింబుతో డేట్కి వెళ్తా- మీనాక్షి చౌదరీ
గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ మీనాక్షికి ఓ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు.`ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోతోనైనా 'మూవీ డేట్'కి, అంటే సినిమా చూడటానికి వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఎవరిని ఎంచుకుంటారు?` అని అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు మీనాక్షి ఏమాత్రం తడుముకోకుండా వెంటనే కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శింబు పేరు చెప్పారు. `నేను మూవీ డేట్కి వెళ్లాల్సి వస్తే కచ్చితంగా శింబు గారితోనే వెళ్తాను` అని ఫుల్ ఎనర్జీతో బదులిచ్చారు. శింబు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఆయన నటన తనకు చాలా ఇష్టమని కూడా మీనాక్షి ఆ సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మీనాక్షి శింబు గురించి మాట్లాడిన ఈ పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
శింబుతో ప్రేమలో మీనాక్షి చౌదరీ?
గతంలో శింబు, మీనాక్షి చౌదరి ప్రేమలో ఉన్నారంటూ కొన్ని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఇప్పుడు మీనాక్షి 'శింబుతో మూవీ డేట్కి వెళ్తా' అని చెప్పిన పాత వీడియో మళ్లీ వైరల్ అవ్వడంతో అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ముఖ్యంగా శింబు అభిమానులు ఈ కామెంట్పై ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి సినిమాలో నటిస్తే బాగుంటుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
శింబుతో మీనాక్షి రొమాన్స్
ఈ ప్రచారం జరుగుతుండగానే కోలీవుడ్లో మరో ఆసక్తికరమైన వార్త వినిపిస్తోంది. దర్శకుడు అశ్వత్ మరిముత్తు డైరెక్షన్లో శింబు హీరోగా రాబోతున్న చిత్రం ‘STR 49’లో మీనాక్షి చౌదరినే హీరోయిన్గా తీసుకునే అవకాశం ఉందని టాక్ నడుస్తోంది. ఈ కాంబినేషన్పై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ, శింబు సరసన మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా కనిపిస్తే అభిమానులకు అదిరిపోయే ట్రీట్ అవుతుంది. మీనాక్షి పాత కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్న టైంలోనే ‘STR 49’ సినిమాపై ఈ రూమర్స్ రావడం మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతం మీనాక్షి.. నాగచైతన్యతో `వృషకర్మ` చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.