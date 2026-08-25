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- Srikanth: స్టార్ హీరో ఆఫర్లన్నీ కొట్టేసిన శ్రీకాంత్.. మాస్ హీరో కామ్గా ఉండటానికి కారణమేంటో తెలుసా?
Srikanth: స్టార్ హీరో ఆఫర్లన్నీ కొట్టేసిన శ్రీకాంత్.. మాస్ హీరో కామ్గా ఉండటానికి కారణమేంటో తెలుసా?
Srikanth: విలన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. హీరోగా ఎదిగాడు శ్రీకాంత్. ఫ్యామిలీ సినిమాలతో లేడీ ఫ్యాన్స్ను సంపాదించుకున్న శ్రీకాంత్.. మరో హీరోకి రావలసిన ఆఫర్లన్నీ కొట్టేశాడని మీకు తెలుసా? ఇందులో నిజమెంత? ఆ హీరో ఏం చేశాడంటే?
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఓ మాయా ప్రపంచం..
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఓ మాయా ప్రపంచం.. అందులో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం చాలా కష్టం. అవకాశాలు వచ్చినప్పుడే అందిపుచ్చుకోవాలి. ఒక్కోసారి అవకాశం వచ్చినట్లే వచ్చి చేజారుతుంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు రావలసిన అవకాశాలు కూడా రెప్పపాటులో మరొకరికి వెళ్తుంటాయి.
అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే అదృష్టం ఉండాలంటుంటారు. "గుమ్మడికాయంత టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు.. ఆవగింజంత అదృష్టం తోడైతేనే ఆర్టిస్ట్ స్టార్గా మారుతాడు" అని దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు అంటుండేవారు. ఈ విషయంలో హీరో శ్రీకాంత్ నిజంగా అదృష్టవంతుడే అనాలి. ఆయన అద్భుతమైన నటనకు, పడిన కష్టానికి అదృష్టం కూడా తోడై స్టార్గా మారాడు. ఇక మరో హీరో రవితేజకు మాత్రం లక్ కాస్త లేట్గా పలకరించింది.
స్వయంకృషితో ఎదిగిన హీరో..
తెలుగు చిత్రసీమలో ఎటువంటి సినీ నేపథ్యం (ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్) లేకుండా అడుగుపెట్టి, స్వయంకృషితో స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన నటులలో 'మాస్ మహారాజా' రవితేజ ఒకరు. అవకాశాల కోసం స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం నుండి నేడు బాక్సాఫీస్ వద్ద తిరుగులేని విజేతగా నిలవడం వరకు ఆయన సాగించిన ప్రయాణం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకం. ఇటీవల వైరల్ అయిన ఒక ఇంటర్వ్యూ వీడియోలో ఆయన తన కెరీర్ బిగినింగ్ గురించిన ఎన్నో అనుభవాలను, ఎదుర్కొన్న తిరస్కరణలను (రిజెక్షన్స్) , తోటి నటులతో తనకున్న అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు.
ఎన్నో అవమానాలు భరించి..
రవితేజ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన కొత్తలో అవకాశాల కోసం ఎన్నో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చిందని, ఎన్నో అవకాశాలు చేజారిపోయాయని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే, ఆ తిరస్కరణలు తనను ఏనాడూ కుంగదీయలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి నటుడి కెరీర్ ప్రారంభంలో రిజెక్షన్లు అనేవి ఒక సహజమైన ప్రక్రియ అని, వాటిని సానుకూలంగా స్వీకరిస్తూ ముందుకు సాగడమే విజయానికి తొలిమెట్టు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
రవితేజ సినిమాలు శ్రీకాంత్ కొట్టేశాడా?
ఆ రోజుల్లో తనకు రావలసిన కొన్ని అవకాశాలు సీనియర్ నటుడు శ్రీకాంత్కు వెళ్లిపోతూ ఉండేవి అని రవితేజ తెలిపారు. కానీ, ఆ విషయంలో తనకు ఏనాడూ ఈర్ష్య లేదా బాధ కలగలేదని చెప్పారు. "శ్రీకాంత్ చాలా బాగా చేస్తాడు, బాగుంటాడు... ఆ పాత్రకు అతడు పూర్తి అర్హుడు" అనే భావన తనలో ఉండేదని పేర్కొన్నారు. అర్హత ఉన్న నటుడికి అవకాశం దక్కినప్పుడు సంతోషించాలి కానీ అసూయపడకూడదు. అయితే అర్హత లేని వారికి అవకాశాలు వెళ్లినప్పుడు మాత్రం కొంత చిరాకు వచ్చేదని ఆయన సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
తన మార్క్ చూపించిన మాస్ మహారాజా
పరిశ్రమలో ఇతరులతో పోల్చుకోకుండా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిని (Unique Style) ఏర్పరచుకోవడంపైనే రవితేజ దృష్టి పెట్టారు. "నా దారి వేరు, నా శైలి వేరు" అనే బలమైన ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయనను నడిపించింది. ఎనర్జెటిక్ యాక్టింగ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, విలక్షణమైన మేనరిజమ్లతో ఆయన తెలుగు తెరపై తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. ఇతరుల విజయాన్ని చూసి ఓర్పు వహించడం, స్వయంశక్తిపై పూర్తి నమ్మకం ఉంచడమే ఆయనను 'మాస్ మహారాజా'గా నిలబెట్టింది.