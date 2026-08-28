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- చిరంజీవిని పేరు పెట్టి పిలిచే ఏకైక కమెడియన్, పవన్ కళ్యాణ్ 'అన్నయ్య' అని పిలుచుకునే నటుడు ఎవరో తెలుసా?
చిరంజీవిని పేరు పెట్టి పిలిచే ఏకైక కమెడియన్, పవన్ కళ్యాణ్ 'అన్నయ్య' అని పిలుచుకునే నటుడు ఎవరో తెలుసా?
Chiranjeevi:మెగాస్టార్ చిరంజీవిని 'చిరు' అని పేరు పెట్టి పిలిచే ధైర్యం ఉన్న కమెడియన్ ఎవరో తెలుసా? పవన్ కళ్యాణ్ 'అన్నయ్య' అని ప్రేమగా పిలుచుకునే నటుడు ఎవరు? ఆయన ఇప్పుడు ఎందుకు తెరమరుగైపోయారు?
కోట్లాది అభిమానుల ఆరాధ్య నటుడు..
ఎన్టీఆర్ తరువాత ఆ రేంజ్లో అభిమానులు ఉన్న నటుడు, తెలుగు సినీ రంగాన్ని దశాబ్దాల పాటు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలిన హీరో 'మెగాస్టార్' చిరంజీవి. కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఆయన.. 70 ఏళ్లు దాటినా కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇస్తూ వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతున్నారు. ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎంతో మంది స్నేహితులు ఉన్నారు. బ్రహ్మానందం లాంటి సీనియర్ కమెడియన్లను కూడా చిరంజీవే తెరకు పరిచయం చేశారు. అంతేకాదు, స్టార్ కమెడియన్స్ అందరూ మెగాస్టార్ను గురువుగా భావిస్తుంటారు. అయితే ఒకరికి మాత్రం చిరంజీవిని పేరు పెట్టి పిలిచే చనువుందని మీకు తెలుసా? ఆ కమెడియన్ ఎవరో కాదు.. సుధాకర్.
మెగాస్టార్కు ప్రాణ స్నేహితుడు..
ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న ఒకప్పటి స్టార్ కమెడియన్ సుధాకర్, చిరంజీవికి ప్రాణ స్నేహితుడు. ఇద్దరూ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఒకే రూమ్లో ఉండేవారు, కలిసి సినిమా ప్రయత్నాలు చేశారు. చిరంజీవిని ఆయన ముద్దుగా 'చిరు' అని పిలిచేవారు. ఇప్పటికీ అదే చనువు వారి మధ్య ఉంది. ఈ విషయాన్ని సుధాకర్ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. చిరంజీవి ఆయన కుటుంబం తనతో చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటారని సుధాకర్ తెలిపారు. అంతేకాదు, చిరంజీవి భార్య సురేఖను 'వదినగారు' అని పిలుస్తారట. ఒకప్పుడు చిరంజీవిని బయటకు పంపించాలంటే సుధాకర్కు ఫోన్ చేసి, "జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లండి" అని చెప్పేవారట సురేఖ.
పవన్ కళ్యాణ్ 'అన్నయ్య' అని పిలిచేవారు..
చిరంజీవి మాత్రమే కాదు, ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా సుధాకర్తో చాలా ప్రేమగా ఉండేవారట. పవన్ కళ్యాణ్ సుధాకర్ను 'అన్నయ్య' అని పిలిచేవారట. పవన్ తో సుధాకర్ చాలా సినిమాల్లో నటించారు. ఒక సినిమాలో ఆయన స్నేహితుడిగా ఒక పాత్రను చేసినప్పుడు సుధాకర్ను 'ఒరేయ్' అనాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చాలా ఇబ్బందిపడ్డారు. "మిమ్మల్ని ఒరేయ్ అని ఎలా పిలుస్తాను అన్నయ్యా?" అని పవన్ చాలా బాధపడ్డారట. ఇప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైనా కలిస్తే 'అన్నయ్య' అని ప్రేమగా పిలుస్తారని సుధాకర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
తెరమరుగైన స్టార్ కమెడియన్..
సుధాకర్ ఒకప్పుడు స్టార్ కమెడియన్గా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపేశారు. 'పిచ్చి కొట్టుడు' సుధాకర్గా తెలుగువారికి సుపరిచితుడైన ఆయన, ఇండస్ట్రీలోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తమిళంలో కూడా ఆయన హీరోగా సినిమాలు చేశారు (గమనిక: తమిళంలో 25కు పైగా సినిమాల్లో హీరోగా నటించారు). తెలుగులో మాత్రం కమెడియన్గా స్థిరపడ్డారు. సుధాకర్ కామెడీకి, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీకి వద్దన్నా నవ్వు తన్నుకొచ్చేది. కోట్లాది అభిమానులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తిన సుధాకర్ ప్రస్తుతం తెరమరుగయ్యారు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆయన నటనకు దూరమయ్యారు. చాలా కాలం కోమాలో ఉన్న సుధాకర్, ప్రస్తుతం కోలుకుని ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు.
చిరంజీవి అసలు పేరుపై సుధాకర్ ఏమన్నారంటే?
చిరంజీవి అసలు పేరు శివశంకర వరప్రసాద్. అయితే, సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆయన తన పేరును 'చిరంజీవి'గా మార్చుకున్నారు. ఈ పేరు వెనుక ఒక ఆసక్తికర కథనం ఉంది. తెలుగు చిత్రసీమలోకి ప్రవేశించే సమయంలో నటులు పేర్లు మార్చుకోవడం సాధారణంగా జరిగేదే. శివశంకర వరప్రసాద్గా ఉన్న చిరు.. తన స్క్రీన్ నేమ్ ఏమి ఉండాలని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో, ఆయన తల్లి గారు అంజనాదేవికి వచ్చిన కల, అలాగే ఆంజనేయ స్వామి (చిరంజీవి) పట్ల ఉన్న అపారమైన భక్తి ఈ నామకరణానికి ముఖ్య కారణమయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని కూడా సుధాకర్ తన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.