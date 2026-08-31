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- Horror Movies: ఈ 5 సినిమాలు చూస్తే రాత్రి ఒంటరిగా నిద్రపోవడం కష్టమే.. ఒక్కో సీన్కి వణుకు పక్కా
Horror Movies: ఈ 5 సినిమాలు చూస్తే రాత్రి ఒంటరిగా నిద్రపోవడం కష్టమే.. ఒక్కో సీన్కి వణుకు పక్కా
Horror Movies: దెయ్యాలు, అతీత శక్తులు, శాపాలు, ఆత్మలు... ఇలా రకరకాల భయానక అనుభూతినిచ్చే ఈ 5 సినిమాలను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి! ఇవి చూశాక రాత్రి ఒంటరిగా పడుకోవాలంటే చుక్కలే. ఆ 5 సినిమాలేంటో చూద్దాం.
1. భూతకాలం
ఒక కుటుంబ సభ్యుడి మరణం తర్వాత, తల్లి, కొడుకు ఉంటున్న ఇంట్లో వింత సంఘటనలు మొదలవుతాయి. ఆ ఇంట్లో నిజంగా దెయ్యం ఉందా? లేక అది వాళ్ల భ్రాంతా? అనే అనుమానాన్ని సినిమా చివరి వరకు కలిగిస్తుంది. ఈ సినిమాలో భయం కేవలం దెయ్యం వచ్చి భయపెట్టడంలో ఉండదు. ఇంట్లో జరిగేవి నిజమా, లేక పాత్రల మానసిక స్థితి వల్ల కలిగే భ్రమలా అని ప్రేక్షకుడిని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. రేవతి, షేన్ నిగమ్ అద్భుతంగా నటించిన ఈ మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ను రాహుల్ సదాశివన్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమా తెలుగు డబ్బింగ్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
2. మసూద
నీలం తన కూతురు నాజియాతో సాధారణ జీవితం గడుపుతుంటుంది. ఉన్నట్టుండి నాజియా ప్రవర్తనలో వింత మార్పులు మొదలవుతాయి. రోజురోజుకు పరిస్థితి మరింత దిగజారడంతో, ఇది కేవలం ఆరోగ్య సమస్య కాదని వాళ్లకు అర్థమవుతుంది. పగతో రగిలిపోతున్న ఒక ఆత్మ ఆ అమ్మాయి శరీరంలోకి ప్రవేశించిందని తర్వాత తెలుస్తుంది. షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే, ఆ ఆత్మకు, గతంలో జరిగిన కొన్ని హత్యలకు సంబంధం ఉంటుంది. నెమ్మదిగా మిస్టరీని పెంచుతూ భయపెట్టే ఈ తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్, తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
3. తుంబాద్
ఒక పాత గ్రామం. ఎప్పుడూ కురుస్తూ ఉండే వర్షం. తరతరాలుగా దాచిపెట్టిన ఒక రహస్యం. ఈ సినిమా కథ మొత్తం హస్తర్ అనే ఒక పౌరాణిక జీవికి సంబంధించిన నిధి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ నిధి గురించి తెలుసుకున్న వినాయక్, దాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రమాదకరమైన ప్రదేశంలోకి మళ్లీ మళ్లీ వెళ్తాడు. కానీ అతని దురాశ పెరిగేకొద్దీ, ఆ నిధి వెనకున్న భయంకర శక్తి కూడా అతనికి దగ్గరవుతుంది. పురాణం, దురాశ, అతీత శక్తులు, హారర్ కలగలిపిన ఈ మరాఠి సినిమా ఒక కొత్త అనుభూతినిస్తుంది. ఇది తెలుగు డబ్బింగ్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
4. కళింగ
హీరో తన జీవితంలో అనుకోని పరిస్థితుల్లో చిక్కుకుంటాడు. ఆ తర్వాత బయటకు తెలియని ఒక భయంకరమైన రహస్యంతో అతనికి సంబంధం ఏర్పడుతుంది. సినిమా సాగేకొద్దీ, ఆ ప్రదేశం వెనకున్న మిస్టరీ, అతీత శక్తులు బయటపడతాయి. 2024లో విడుదలైన ఈ తెలుగు హారర్ సినిమాకు ధ్రువ వాయు దర్శకత్వం వహించి, హీరోగా కూడా నటించాడు. ప్రగ్యా నయన్, ఆడుగళం నరేన్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. మిస్టరీ, అతీత శక్తుల సినిమాలు ఇష్టపడేవారికి ఇది నచ్చుతుంది. ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళ డబ్బింగ్లోనూ ఉంది.
5. ఇషా
నలుగురు స్నేహితులు మూఢనమ్మకాలను సవాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయాణం మొదలుపెడతారు. కానీ వాళ్లు అనుకున్నట్లు ఏదీ జరగదు. వాళ్ల ప్రయాణం ఒక మిస్టీరియస్ ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ల జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనలే ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ కథ. ఒక పాత ఇంట్లో చోటు చేసుకునే సంఘటనలు వణికించేలా ఉంటాయి. చివర్లో ట్విస్ట్ మతిపోయేలా ఉంటుంది. త్రిగుణ్, హెబ్బా పటేల్ నటించిన ఈ సినిమాకు శ్రీనివాస్ మన్నే దర్శకత్వం వహించాడు. సుమారు 2 గంటల నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా తెలుగు.. తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఆడియోతో అందుబాటులో ఉంది.