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- Short Films for Kids: పిల్లలకు తప్పక చూపించాల్సిన 5 షార్ట్స్ ఫిల్మ్స్.. ఇవి చూస్తే ఇక రీల్స్ జోలికెళ్లరు
Short Films for Kids: పిల్లలకు తప్పక చూపించాల్సిన 5 షార్ట్స్ ఫిల్మ్స్.. ఇవి చూస్తే ఇక రీల్స్ జోలికెళ్లరు
Short Films for Kids: పిల్లలు రోజూ మొబైల్ చూస్తుంటే తల్లిదండ్రులకు టెన్షన్ రావడం కామన్. మంచి వీడియోలు చూడమని పిల్లలకు సలహా ఇస్తుంటారు. కానీ, మంచి వీడియోలు ఏవి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఉండదు. యూట్యూబ్లో పిల్లలకు ఈ ఐదు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూపించండి.
హోప్
యూట్యూబ్లో చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 'హోప్' ఒకటి. ఈ లఘు చిత్రం పిల్లలకు మానసిక స్థైర్యాన్ని నేర్పుతుంది. కష్ట సమయాల్లో ఎలా నిలబడాలో వివరిస్తుంది. జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు, సులభంగా వదిలేయకూడదని పిల్లలు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి నేర్చుకుంటారు. చిన్నప్పటి నుంచే కష్టాలను ఎదుర్కోవడం నేర్చుకుంటే, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సవాళ్లనైనా తట్టుకోగలరు.
ది ప్రెజెంట్
రెండో లఘు చిత్రం 'ది ప్రెజెంట్'. ఇందులో, ఒక అబ్బాయికి గిఫ్ట్గా కుక్కపిల్ల వస్తుంది. ఆ కుక్కపిల్లకు ఒక కాలులో సమస్య ఉంటుంది. మొదట, ఆ అబ్బాయికి అది నచ్చదు. దాన్ని పెంచుకోవడానికి నిరాకరిస్తాడు. కానీ తర్వాత, ఆ అబ్బాయి ఆలోచన మారుతుంది. కుక్కపిల్ల వైకల్యాన్ని చూసి, దాన్ని ప్రేమగా అంగీకరిస్తాడు. ఈ కథ పిల్లలకు ప్రేమ, జాలి, ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం నేర్పుతుంది.
ఐయాన్
మూడో షార్ట్ ఫిల్మ్ 'ఇయాన్'. ఇది సెరిబ్రల్ పాల్సీతో బాధపడుతున్న ఒక చిన్నారి కథ. ఈ అబ్బాయి ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవాలని, వాళ్లతో కలవాలని అనుకుంటాడు. ఎవరినైనా ఎగతాళి చేయడం, బెదిరించడం తప్పని ఈ లఘు చిత్రం పిల్లలకు నేర్పుతుంది.
ఫర్ ది బర్త్స్
'ఫర్ ది బర్డ్స్' అనే ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక పక్షి కథను చెబుతుంది. ఈ పక్షి ఇతర పక్షుల కంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. మనకంటే భిన్నంగా ఉన్నవారిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదని, వారిని వేరుగా చూడకూడదని, వేధించకూడదని ఈ కథ నేర్పుతుంది.
లెట్స్ ఈట్
యూట్యూబ్లో ఉన్న 'లెట్స్ ఈట్' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ను కూడా మీరు మీ పిల్లలకు చూపించవచ్చు. ఇది ఒక తల్లి, కూతురి కథను చెబుతుంది. ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కేవలం 8 నిమిషాల నిడివి మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రతి తల్లీ తమ పిల్లలకు తప్పకుండా చూపించాల్సిన లఘు చిత్రమిద.ఇ