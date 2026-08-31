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- Toxic 5 Days Collections: విజయ్ సినిమా రికార్డు బ్రేక్ చేసిన యశ్.. 'టాక్సిక్' కలెక్షన్ల సునామీ
Toxic 5 Days Collections: విజయ్ సినిమా రికార్డు బ్రేక్ చేసిన యశ్.. 'టాక్సిక్' కలెక్షన్ల సునామీ
Toxic 5 Days Collections: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా రిలీజైన కేవలం 5 రోజుల్లోనే, దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' మూవీ లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్స్ను దాటేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
విజయ్ మూవీని బ్రేక్ చేసిన యశ్ టాక్సిక్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' సినిమాకు ఇండియా, ఓవర్సీస్లో అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఈ సినిమా, మొదటి వారం జోరు చూపించింది. కానీ వీకెండ్లో డల్ అయ్యింది. అయినప్పటికీ ఓ కీలకమైన రికార్డును అందుకుంది. దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సినిమా లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను యశ్ 'టాక్సిక్' మూవీ క్రాస్ చేసింది.
జన నాయగన్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన టాక్సిక్
నటుడు, రాజకీయ నాయకుడైన దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'. ఈ మూవీపై రిలీజ్ కి ముందు నుంచే అభిమానుల్లో భారీ హైప్ క్రియేట్ అయింది. కానీ, 39 రోజుల పాటు థియేటర్లలో ఆడిన ఈ సినిమా, ఇండియా వైడ్గా కేవలం రూ.198.22 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. అయితే, యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమా రిలీజైన ఐదు రోజుల్లోనే 'జన నాయగన్' లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
టాక్సిక్ 5 రోజుల కలెక్షన్లు
ఆదివారంతో 'టాక్సిక్' సినిమా రిలీజై ఐదు రోజులు పూర్తయింది. కేవలం 5వ రోజునే ఈ సినిమా ఇండియా వైడ్గా సుమారు రూ.23 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో, ఐదు రోజులు ముగిసేసరికి 'టాక్సిక్' మొత్తం ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ.214.10 కోట్లకు చేరింది. సాక్నిల్క్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా టోటల్ ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.255.95 కోట్లను టచ్ చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'టాక్సిక్' ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ.285.20 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది.
300 కోట్ల దిశగా టాక్సిక్
దీంతో, 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి ఈ సినిమాకు ఇంకా సుమారు 15 కోట్లు మాత్రమే కావాలి. ఈ రోజు లేదా రేపటిలోగా ఈ మూవీ 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 'టాక్సిక్' సినిమాలో భారీ తారాగణం ఉంది. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ డ్యూయల్ రోల్లో నటిస్తుండగా, నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా వంటి చాలా మంది పాపులర్ హీరోయిన్లు కీలక పాత్రలు పోషించారు. గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా, ఆగస్టు 26న కన్నడ, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రిలీజైంది.