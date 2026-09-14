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- Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ అఫీషియల్, పండగ రోజు గుడ్ న్యూస్..సెలెబ్రిటీల రియాక్షన్ చూశారా
Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ అఫీషియల్, పండగ రోజు గుడ్ న్యూస్..సెలెబ్రిటీల రియాక్షన్ చూశారా
తరుణ్ భాస్కర్ ఈషా రెబ్బాతో కలిసి వినాయక చవితి పూజలో పాల్గొన్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటోతో వీరి రిలేషన్షిప్ అఫీషియల్ గా మారింది. గత కొంత కాలంగా వీరిద్దరి రిలేషన్ గురించి ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
వినాయక చవితి వేళ కలిసి ఫొటో
దర్శకుడు నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ ధాస్యం, నటి ఈషా రెబ్బా కొంతకాలంగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ పలుమార్లు కలిసి కనిపించడంతో ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరింది. తాజాగా వినాయక చవితి సందర్భంగా తరుణ్ భాస్కర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈషా రెబ్బాతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశారు. పూజా కార్యక్రమం అనంతరం తీసిన ఈ ఫొటోలో సంప్రదాయ కుర్తా ధరించిన తరుణ్ భాస్కర్, చీరలో ఉన్న ఈషా రెబ్బా పక్కపక్కనే కూర్చొని వినాయకుడికి పూజ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు.
ఎలాంటి క్యాప్షన్ లేకుండానే పోస్ట్
ఈ ఫొటోను షేర్ చేసిన తరుణ్ భాస్కర్ ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి క్యాప్షన్ ఇవ్వలేదు. కేవలం అమాయకత్వం, మంచితనాన్ని సూచించే ఎమోజీని మాత్రమే జోడించారు. అయితే ఫొటోలో తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా కలిసి కనిపించిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు కారణమైంది. ఇప్పటివరకు వీరి మధ్య సంబంధంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ పండుగ సందర్భంగా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కలిసి పూజలో పాల్గొన్న ఫొటోను స్వయంగా షేర్ చేయడం ద్వారా తమ రిలేషన్షిప్పై వస్తున్న చర్చలకు ఇద్దరూ పరోక్షంగా క్లారిటీ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
గతంలోనూ కలిసి కనిపించిన జంట
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా గత కొంతకాలంగా పలుచోట్ల కలిసి కనిపించారు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఇటీవల ఒక సినిమాలో భార్యాభర్తలుగా కూడా కలిసి నటించారు. ఇప్పుడు వినాయక చవితి సందర్భంగా కలిసి దిగిన ఫొటో బయటకు రావడంతో గతంలో జరిగిన ఈ పరిణామాలు మరోసారి చర్చలోకి వచ్చాయి. అయితే తమ సంబంధం గురించి ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. తాజాగా షేర్ చేసిన ఫొటో మాత్రం అభిమానుల్లో, సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
సెలబ్రిటీల రియాక్షన్స్తో మరింత వైరల్
తరుణ్ భాస్కర్ షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందించారు. నటి శ్రుతి హాసన్, నటి లక్ష్మీ మంచు, నటి కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ తదితరులు పోస్ట్పై రియాక్షన్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా లక్ష్మీ మంచు ఈ ఫొటో తనకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించిందని కామెంట్ చేశారు. కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ కూడా పండుగ రోజు మంచి పులిహోర తిన్న ఫీలింగ్ ఈ ఫొటోలో ఉందంటూ సరదాగా స్పందించారు. శ్రుతి హాసన్ కూడా పోస్ట్కు స్పందించారు. ఇతర నెటిజన్లు కూడా ఈ ఫొటోపై ఆసక్తికరంగా స్పందించడంతో పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.
నవంబర్లో తరుణ్ భాస్కర్ కొత్త సినిమా
ఇక తరుణ్ భాస్కర్ ప్రస్తుతం ఎన్ఈఈ రిపీట్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నవంబర్లో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు ఈషా రెబ్బా కూడా కొత్త సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఆసక్తికరంగా తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా ఇద్దరూ వరంగల్కు చెందినవారే. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ తమ తమ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సమయంలో, వినాయక చవితి సందర్భంగా కలిసి దిగిన ఈ ఫొటో మాత్రం వారి వ్యక్తిగత జీవితంపై మరోసారి చర్చకు తెరలేపింది. ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకుండానే ఈ ఫొటో ద్వారా తమ బంధాన్ని బయటపెట్టినట్టుగా కనిపించడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.