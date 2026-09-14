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- Chiranjeevi: ఆయనకి ఎన్టీఆర్ అయినా, చిరంజీవి అయినా ఒకటే..ఎదురు చూసే అలవాటు లేదు, అందుకే సినిమాలు చేయలేదు
Chiranjeevi: ఆయనకి ఎన్టీఆర్ అయినా, చిరంజీవి అయినా ఒకటే..ఎదురు చూసే అలవాటు లేదు, అందుకే సినిమాలు చేయలేదు
చిరంజీవితో సినిమాలు చేయడానికి అగ్ర నిర్మాతలంతా పోటీ పడేవారు. కానీ ఓ లెజెండ్రీ ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం చిరంజీవి డేట్ల కోసం అస్సలు ఎదురు చూడలేదు. ఆయనకి ఎన్టీఆర్ అయినా, చిరంజీవి అయినా ఒకటే. ఇంతకీ ఆ నిర్మాత ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
చిరంజీవి హీరోగా టాలీవుడ్ లో శిఖరాగ్రానికి చేరుకున్నారు. నిర్మాతగా డి రామానాయుడు ఒక లెజెండ్. ఇద్దరూ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు సాధించిన దిగ్గజాలు. అయినప్పటికీ చిరంజీవి, రామానాయుడు కాంబినేషన్ లో ఒకటి రెండు సినిమాలు మాత్రమే వచ్చాయి. అంత సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత రామానాయుడు అంతటి సక్సెస్ ఫుల్ హీరో చిరంజీవితో ఎందుకు ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు అనే సందేహం రావొచ్చు. దీనికి సురేష్ బాబు ఓ ఇంటర్వ్యూలో సమాధానం ఇచ్చారు.
స్టార్స్ డేట్లు అవసరం లేదు
నాన్నగారు ఎప్పుడూ సక్సెస్ ఫుల్ పీపుల్ వెనుక పరిగెత్తలేదు. డేట్ల కోసం ఎదురు చూడకూడదు అనేది ఆయన నియమం. డేట్లు దొరకలేదా అయితే వెంటనే ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే వాళ్ళతో సినిమా ప్రారంభించాలి. అది ఫ్లాప్ హీరో అయినా పర్వాలేదు.
ఎన్టీఆర్ అయినా సరే ఎదురుచూసేవారు కాదు
సాధారణంగా ఒక హీరోతో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా చేస్తే చాలా మంది నిర్మాతలు అదే హీరో డేట్ల కోసం ఎదురు చూసి మరో సినిమా చేస్తారు. కానీ నాన్నగారు అలా కాదు. ఎన్టీఆర్ గారితో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా చేస్తే.. వెంటనే నాగేశ్వరరావు గారి డేట్లు తీసుకునేవారు. ఏం బ్రదర్ మాతో సినిమా చేయొచ్చు కదా అని ఎన్టీఆర్ గారు అంటే.. మీరు బిజీగా ఉన్నారు కదా అందుకే ఈ లోపు ఒక సినిమా చేస్తాను అని చెప్పేవారు. ఏఎన్నార్ గారి డేట్లు కూడా దొరకకపోతే ఫ్లాప్ హీరో డేట్లు ఉన్నా సరే చేసేసేవాళ్ళు.
చిరంజీవితో మూవీ
నాన్నగారు ఎప్పుడూ సక్సెస్ ఫుల్ పీపుల్ కోసం ఎదురు చూడలేదు. ఖైదీకి ముందు చిరంజీవితో సంఘర్షణ సినిమా చేశారు. అది కూడా మంచి సినిమానే. కానీ చిరంజీవి గారు బిజీగా ఉండడంతో నాన్న ఎదురు చూడలేదు. 1986 తర్వాత వెంకటేష్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
ఆ కోరిక తీరకుండానే..
దీనితో మాకు ఇతర హీరోల డేట్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. వెంకీతోనే ఎక్కువ సినిమాలు చేశాం అని సురేష్ బాబు తెలిపారు. రామానాయుడు గారికి నాతో, వెనకటేష్ ఓ సినిమా చేయాలని ఉండేది. కానీ ఆ కోరిక తీరకుండానే వెళ్లిపోయారు అంటూ చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకున్నారు.