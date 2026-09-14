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- Love Story Movies: గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఎప్పుడూ గొడవలేనా.. అయితే ఈ 6 సినిమాలు తప్పకుండా చూడాల్సిందే
Love Story Movies: గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఎప్పుడూ గొడవలేనా.. అయితే ఈ 6 సినిమాలు తప్పకుండా చూడాల్సిందే
ప్రేమికుల మధ్య చిలిపి గొడవలు, మనస్పర్థలు ఉండే ప్రేమ కథా చిత్రాలు టాలీవుడ్ లో చాలానే ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని క్రేజీ సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Tollywood Love Story Movies
టాలీవుడ్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రేమ కథా చిత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడూ గొడవ పడుతూ చివర్లో కలిసి పోయే సినిమాలు కూడా వచ్చాయి. ఆ చిత్రాల్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ మధ్య చిలిపి గొడవలు, మనస్పర్థలు, భావోద్వేగాల్ని అద్భుతంగా చూపించారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఖుషి నుంచి ఫిదా, గీత గోవిందం లాంటి సినిమాల వరకు బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మధ్య గొడవలని ఎంటర్టైనింగ్ గా చూపించారు.
ఖుషి
పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో ఇది ఐకానిక్ మూవీ. ఈ మూవీలో భూమిక హీరోయిన్ గా నటించారు. కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే ఈ లవ్ స్టోరీలో పవన్, భూమిక ఎప్పుడూ గొడవ పడుతూనే ఉంటారు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ మనస్పర్థలు, ఇగో వల్ల గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. చివరికి ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేక కలసిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటారు.
నువ్వు నాకు నచ్చావ్
తన తండ్రి స్నేహితుడి ఇంటికి వెంకటేష్ గెస్ట్ గా వెళతాడు. ఆయన కూతురితోనే ప్రేమలో పడతాడు. వెంకటేష్, ఆర్తి అగర్వాల్ మధ్య చిలిపి గొడవలు మొదలై చివరికి ఎమోషనల్ గా కథ మారుతుంది.
బొమ్మరిల్లు
బొమ్మరిల్లు మూవీలో సిద్దార్థ్ డబ్బున్న కుటుంబానికి చెందిన కుర్రాడు. జెనీలియా సాధారణ యువతి. ఇద్దరూ ప్రేమలో పడతారు. సిద్దార్థ్ కుటుంబంలో సమస్యల వల్ల ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతాయి. ఎండింగ్ చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది.
గీత గోవిందం
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ఇది. రష్మిక ఎప్పుడూ విజయ్ దేవరకొండ తో గొడవ పడుతూనే ఉంటుంది. విజయ్ దేవరకొండ అల్లరి, రష్మిక క్యూట్ నెస్ ఈ మూవీలో హైలైట్.
ఫిదా
సాయి పల్లవి, వరుణ్ తేజ్ జంటగా నటించిన మూవీ ఇది. తన సోదరుడి పెళ్లి నేపథ్యంలో సాయి పల్లవి, వరుణ్ తేజ్ మధ్య పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ కూడా మొదలవుతుంది. కానీ ఇగో వల్ల గొడవ పడుతూనే ఉంటారు.
గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే
నితిన్, నిత్యామీనన్ నటించిన కన్ఫ్యూషన్ లవ్ డ్రామా ఇది. నిత్యా మీనన్, నితిన్ మధ్య సాగే గొడవలు.. చివరికి కలిసిపోయే విధానం ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. ఈ మూవీలో ఇషా తర్వాల్ కూడా మరో హీరోయిన్ గా నటించింది.