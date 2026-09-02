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- OG Universe: ఇదీ పవన్ కళ్యాణ్ కి అసలైన బర్త్ డే గిఫ్ట్.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ఓజీ యూనివర్స్ వీడియో
OG Universe: ఇదీ పవన్ కళ్యాణ్ కి అసలైన బర్త్ డే గిఫ్ట్.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ఓజీ యూనివర్స్ వీడియో
OG Universe: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓజీ యూనివర్స్కు సంబంధించిన ప్రత్యేక వీడియోను సుజీత్ విడుదల చేశారు. ఓజీ సీక్వెల్పై ఆసక్తికర అంశాలను వెల్లడించారు.
OG Universe
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ఓజీ సినిమా ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలిచింది. దర్శకుడు సుజీత్ ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ను ప్రత్యేకమైన శైలిలో చూపించగా, ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓజీ యూనివర్స్ను మరింత విస్తరించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా దర్శకుడు సుజీత్ విడుదల చేసిన ప్రత్యేక వీడియో ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఓజీ యూనివర్స్కు సంబంధించిన క్రియేటివ్ చర్చ
ఈ వీడియోలో దర్శకుడు సుజీత్, సంగీత దర్శకుడు తమన్తో కలిసి పవన్ కళ్యాణ్తో ఓజీ యూనివర్స్కు సంబంధించిన క్రియేటివ్ చర్చ జరుపుతున్నట్లు చూపించారు. ఓజీ సినిమాల భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందనే అంశంపై ఈ ముగ్గురు చర్చించిన దృశ్యాలు వీడియోలో కనిపించాయి. ఓజీ సీక్వెల్కు సంబంధించిన ఆలోచనలపై తమన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓజీ సీక్వెల్ కథ భారతదేశంలో సాగుతుందని, అయితే ఆగ్నేయాసియా భావోద్వేగాలు, పాశ్చాత్య తరహా ప్రదర్శనతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించే అవకాశం ఉందని తమన్ పేర్కొన్నారు.
మనం మన బెస్ట్ ఇవ్వాలి
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఓజీ యూనివర్స్పై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ అంశాన్ని ఇందులో చేర్చితే కథకు ఎంతో అవకాశాలు ఉంటాయని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఆలోచనకు సంబంధించిన అవకాశాలపై చర్చించిన అనంతరం మనం మన బెస్ట్ ఇవ్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. దీంతో ఓజీ యూనివర్స్లో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి కథలు, పాత్రలు ఉండబోతున్నాయనే అంశంపై అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
ఓజీ యూనివర్స్లో సమురాయ్ అంశం
వీడియో చివర్లో రాబోయే ఓజీ సినిమాలకు సంబంధించిన కొన్ని యానిమేటెడ్ విజువల్స్ను కూడా చూపించారు. ముఖ్యంగా సమురాయ్ కోణానికి సంబంధించిన విజువల్స్ అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఓజీ యూనివర్స్లో సమురాయ్ అంశం కూడా భాగం కానుందనే సంకేతాలను ఈ విజువల్స్ ద్వారా ఇచ్చారు. మరోసారి పవర్ స్టార్పై తన అభిమానాన్ని తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ద్వారా ప్రదర్శించారు. వీడియోలో వినిపించిన ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చింది.
From the #OGUniverse
To the #OG…
ALL LOVE for everything so far…
And everything that begins from here :) 🧿🧿♥️♥️
Happy Birthday @PawanKalyan Sir 🔥 pic.twitter.com/nVCzic6nBk
— Sujeeth (@Sujeethsign) September 2, 2026
కథలో సుభాష్ చంద్రబోస్
ఇప్పటికే ఓజీ యూనివర్స్పై అంచనాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక వీడియో అభిమానులకు రాబోయే ప్రాజెక్టులపై ఒక చిన్న గ్లింప్స్ను అందించింది. ఓజీకి కొనసాగింపుగా రాబోయే సినిమాల్లో ఎలాంటి కొత్త అంశాలు ఉంటాయి, సమురాయ్ కోణం ఎంత కీలకంగా ఉంటుంది, సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రస్తావనను కథలో ఎలా ఉపయోగిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఓజీ 2 వచ్చే ఏడాది సెట్స్పైకి వెళ్లనుంది. మొత్తంగా సుజీత్ రిలీజ్ చేసిన ఓజీ యూనివర్స్ గ్లింప్స్ వీడియో గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంది.