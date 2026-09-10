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- Samantha: సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్న సమంత.. రాజ్ నిడిమోరు ఇచ్చిన ట్విస్ట్ ఏంటంటే?
Samantha: సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్న సమంత.. రాజ్ నిడిమోరు ఇచ్చిన ట్విస్ట్ ఏంటంటే?
Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత అసలు సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలని అనుకుందా? ఆమెను ఆ నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఆపింది ఎవరు? దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు ఇచ్చిన మద్దతు ఏంటి?
టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన నటి
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్ గా దశాబ్దానికి పైగా తన ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని కొనసాగించిన నటి సమంత. ఆమె నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధించిన విజయాలు, నటిగా ఆమె సంపాదించుకున్న గుర్తింపు సామాన్యమైనది కాదు. అయితే, అనుకోకుండా ఎదురైన తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు (మైయోసిటిస్) , వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లు సమంతను మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్రంగా కుంగదీశాయి. ఒకానొక దశలో ఆమె శాశ్వతంగా నటనా రంగానికి స్వస్తి చెప్పాలని, ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారట.
మూడేళ్ల విరామం తరువాత ఏం జరిగింది?
ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో సమంత దాదాపు రెండేళ్లపాటు ఇంటికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. వెండితెరకు సుమారు మూడేళ్లపాటు దూరంగా ఉండటంతో ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. "ఇకపై నన్ను, నా సినిమాలను చూడటానికి ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వచ్చి టికెట్లు కొంటారా? అసలు నేను మళ్లీ కెమెరా ముందుకు రాగలనా?" అనే తీవ్రమైన భయం, ఆందోళన ఆమెను ఆవహించాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సినిమాల నుంచి తప్పుకుని, కేవలం తెర వెనుక వ్యవహారాలకు లేదా ఇతర వ్యాపారాలకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని భావించారట.
రాజ్ నిడిమోరు ఏం చేశారంటే?
సమంత ఇక సినిమాలు చేయకూడదని భావించిన సమయంలో దర్శకుడు, నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు ఆమెకు కొండంత అండగా నిలిచారు. సమంత తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయన ఏమాత్రం అంగీకరించలేదు. తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సమంతకు ఉన్న అపారమైన అభిమానాన్ని, ఆమెకున్న స్టార్డమ్ను రాజ్ నిడిమోరు ఆమెకు గుర్తుచేశారు. నటిగా ఆమెలో ఉన్న ప్రతిభను వృథా చేయకూడదని, మళ్లీ సినిమా సెట్స్పైకి అడుగుపెడితేనే పాత ఆత్మవిశ్వాసం తిరిగి వస్తుందని ఆమెను ఒప్పించారు. అంతేకాకుండా సమంతను మళ్లీ వెండితెరకు పరిచయం చేయడానికి 'మా ఇంటి బంగారం' అనే కథను ఎంచుకుని, ఆమెతో కలిసి ఆ చిత్రాన్ని నిర్మించే బాధ్యతను కూడా తీసుకున్నారు.
గ్రాండ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిన సమంత
రాజ్ నిడిమోరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో సమంత తన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుని 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలో నటించారు. ఈ చిత్రం విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి, ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభించింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి ఘనవిజయాన్ని సాధించింది.
చిత్ర సక్సెస్ మీట్లో సమంత భావోద్వేగానికి గురవుతూ.. "నేను శాశ్వతంగా సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్నాను. కానీ రాజ్ గారు నా నిర్ణయాన్ని తోసిపుచ్చి, నన్ను మళ్లీ నటించేలా ఒప్పించారు. ఆయన ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ రోజు మళ్లీ ఈ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలను చూడగలుగుతున్నాను" అని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కష్ట సమయంలో సరైన వ్యక్తి ఇచ్చిన సలహా ఒక గొప్ప నటి కెరీర్ను మళ్లీ ఎలా నిలబెట్టిందో చెప్పడానికి ఈ సంఘటనే ఒక నిదర్శనం.