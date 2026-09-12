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- ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ మధ్య పోటీ వల్ల ఆర్టిస్టులు ఎలా నష్టపోయేవారో తెలుసా? సీనియర్ నటుడు చంద్రమోహన్ సంచలన కామెంట్స్..
ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ మధ్య పోటీ వల్ల ఆర్టిస్టులు ఎలా నష్టపోయేవారో తెలుసా? సీనియర్ నటుడు చంద్రమోహన్ సంచలన కామెంట్స్..
తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి రెండు కళ్లుగా భావించే నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్), అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ఏఎన్నార్)ల మధ్య ఉన్న పోటీ వల్ల ఆర్టిస్టులు ఎంత ఇబ్బంది పడేవారో తెలుసా? ఈ విషయాల గురించి చంద్రమోహన్ గతంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నారంటే...
తెలుగు సినిమాకు రెండు కళ్లు..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు రెండు కళ్లుగా నిలిచిన మహానటులు నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్), అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ఏఎన్నార్). తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగాన్ని ఏలిన ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య ఎంతటి అనుబంధం ఉండేదో, అంతే వృత్తిపరమైన పోటీ కూడా ఉండేది. సినిమాలు, రాజకీయాల వల్ల వారి మధ్య తలెత్తిన కొన్ని విషయాలకు సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పటికీ ఆసక్తికరంగా మారుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి పట్టుదల, పోటీ మధ్య చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఇబ్బంది పడ్డారని సీనియర్ నటుడు, దివంగత చంద్రమోహన్ తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ - ఏఎన్నార్ పోటీ మధ్య నలిగిన నటీనటులు..
ఆ కాలంలో ఈ ఇద్దరు హీరోలు పూర్తి స్థాయిలో బిజీగా ఉండేవారు. ఇద్దరి గ్రూపులు వేరు వేరుగా, టెక్నీషియన్లు కూడా వేరు వేరుగా ఉండటంతో నటీనటుల ఎంపిక విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. "ఏఎన్నార్తో కలిసి నటిస్తే ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో అవకాశాలు రావు" అనే ప్రచారం ఆ రోజుల్లో నిజమేనని చంద్రమోహన్ అన్నారు. ఆ ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య ఉన్న పోటీ వల్ల పరిశ్రమలో ప్రత్యేకమైన వాతావరణం నెలకొందని ఆయన తెలిపారు. కెరీర్ ప్రారంభంలో ఈ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడం తనకు కూడా కష్టమైందని చెప్పారు. రామారావు గారి పక్కన వేషాలు వేయడం ప్రారంభిస్తే, ఆయన ఇతరులను ప్రోత్సహించేవారు కారనే ప్రచారం కూడా తోటి నటుల మధ్య ఉండేదని వివరించారు.
ఎవరి గ్రూపులు వారివే..
ఆ కాలంలో విభేదాలతో పాటు సినిమాల విషయంలో పోటీ పెరగడం వల్ల నాగేశ్వరరావు చెన్నై (మద్రాస్) నుండి హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మించడం జరిగిందని చంద్రమోహన్ గుర్తుచేసుకున్నారు. దీనితో పరిశ్రమ రెండు ప్రధాన వర్గాలుగా విడిపోయింది. ఏఎన్నార్కి సంబంధించిన నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వేరేగా ఉంటే; ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వేరేగా ఉండేవారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, జగపతి ఆర్ట్స్, అన్నపూర్ణ బ్యానర్లతో పాటు జగపతి పంపిణీదారులు ఏఎన్నార్తోనే సినిమాలు తీసేవారు. నవయుగ లాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు, దానితో సంబంధం ఉన్న నిర్మాతలు ఎన్టీఆర్తోనే సినిమాలు చేసేవారు. ఈ వర్గాల కారణంగా ఒక గ్రూప్కి చెందిన వారు మరొక హీరోతో చిత్రాలు నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చేవారు కాదు.
కొత్తగా వచ్చిన తారలు ఇబ్బంది పడ్డారా?
ఈ సమీకరణాల వల్ల నటీనటులు ఏదో ఒక గ్రూప్ని లేదా ఒక హీరో వైపు మాత్రమే నిలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చంద్రమోహన్ అన్నారు. ఒకే సమయంలో ఇద్దరి సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు రావడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఒకరి సినిమాలో నటిస్తే మరొక గ్రూప్లో అవకాశాలు రావని ఆయన తెలిపారు. తెలుగు చిత్రసీమ స్వర్ణయుగంలో ఒకవైపు వెండితెరపై కలిసి నటించినా, పరిశ్రమలో మాత్రం ఎవరి గ్రూప్లను వారు మెయింటెన్ చేశారు. దానివల్ల అప్పుడే పరిశ్రమలోకి వచ్చిన కొత్త నటీనటులు, టెక్నీషియన్లు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని చంద్రమోహన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.