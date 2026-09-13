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- Divine Blockbusters: తక్కువ బడ్జెట్తో బాక్సాఫీసు షేక్.. 'హనుమాన్ అంశ్'కి ముందు వందల కోట్లు రాబట్టిన 4 చిత్రాలు
Divine Blockbusters: తక్కువ బడ్జెట్తో బాక్సాఫీసు షేక్.. 'హనుమాన్ అంశ్'కి ముందు వందల కోట్లు రాబట్టిన 4 చిత్రాలు
Divine Blockbusters: ‘హనుమాన్ అంశ్’ సినిమా తన కలెక్షన్లు, హౌస్ఫుల్ షోలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. భక్తి, పురాణాలు, జానపద నమ్మకాల ఆధారంగా వచ్చిన ఎన్నో చిన్న సినిమాలు గతంలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర అద్భుతాలు చేశాయి. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం.
బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్ములేపుతున్న హనుమాన్ అంశ్
ఈ మధ్య కాలంలో 'హనుమాన్ అంశ్' పేరు బాగా వినిపిస్తోంది. తక్కువ బడ్జెట్లో తీసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. రెండు కోట్లతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.205కోట్లు రాబట్టింది. ఇది విడుదలై 36 రోజులవుతున్నా ఇంకా బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. భక్తి, పురాణ కథల ఆధారంగా వచ్చే సినిమాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. `హనుమాన్ అంశ్`కి ముందు ఇలాగే ఆధ్యాత్మికత, జానపద కథల నేపథ్యంతో చిన్న బడ్జెట్లో వచ్చి, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు చేసిన కొన్ని సినిమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాంతార (2022)
కార్తికేయ 2 (2022)
హను-మాన్ (2024)
మహావతార్ నరసింహ (2025)
'మహావతార్ నరసింహ' సినిమాను కూడా ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడ్డారు. ఈ సినిమాను చూసేందుకు థియేటర్లకు జనం పోటెత్తారు. విష్ణుమూర్తి నరసింహ అవతారానికి సంబంధించిన పౌరాణిక గాథ ఆధారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ప్రాచీన ధార్మిక కథను యానిమేషన్ రూపంలో వెండితెరపైకి తీసుకొచ్చారు. సుమారు రూ.40 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.326.82 కోట్లు వసూలు చేసింది.
హనుమాన్ అంశ్ (2026)
2026 ఆగస్టు 7న విడుదలైన 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా మొదట్లో నెమ్మదిగా ప్రారంభమైంది. కానీ, సినిమా చూసిన వారి సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ, మౌత్ టాక్తో ప్రేక్షకులు పెరగడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు భారీ ప్రశంసలు వస్తుండటంతో పాటు, చాలా షోలు హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి. నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితం, ఆయన బోధనలు, ఆయనతో ముడిపడిన అద్భుతాల ఆధారంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. కేవలం రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, ఇప్పటివరకు రూ.205.15 కోట్లు వసూలు చేసి ఇంకా విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. ఈ నెల 18 నుంచి తెలుగులోనూ విడుదల కాబోతుంది. దీంతో ఇది మరింతగా దూసుకుపోతుందని చెప్పొచ్చు. ఈజీగా మూడు వందల కోట్లు దాటుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.