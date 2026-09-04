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- Lokesh Kanagaraj: డైరెక్టర్ కాదు, హీరోగా అదరగొట్టాడు! లోకేశ్ 'డీసీ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Lokesh Kanagaraj: డైరెక్టర్ కాదు, హీరోగా అదరగొట్టాడు! లోకేశ్ 'డీసీ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Lokesh Kanagaraj: స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా నటించిన 'డీసీ' సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అరుణ్ మాతేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఏ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఓటీటీలోకి లోకేశ్ కనగరాజ్ సినిమా..
స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా మారాడు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'డీసీ' సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అరుణ్ మాతేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంలో వామికా గబ్బి హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ మూవీ ఓటీటీ హక్కులను సన్ నెక్స్ట్ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.
వంద కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన డీసీ
ఈ సినిమాలో లోకేశ్ 'దేవదాస్' అనే పాత్రలో హీరోగా తన అరంగేట్రాన్ని అదరగొట్టేశాడు. వామికా 'చంద్ర' అనే పాత్రలో కనిపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'డీసీ' సినిమా వంద కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం విశేషం. ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కు కూడా మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
ఎమోషనల్ కథతో హిట్ కొట్టారు..
సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 'ఎ' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. సినిమా నిడివి 2 గంటల 23 నిమిషాలు. సంజన కృష్ణమూర్తి మరో ముఖ్యమైన పాత్రలో నటించారు. హింస, ప్రేమకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తీసిన ఈ సినిమాలో మంచి ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయని ప్రేక్షకుల నుంచి టాక్ వచ్చింది.
ఇక సాంకేతిక బృందం విషయానికొస్తే..
ఇక సాంకేతిక బృందం విషయానికొస్తే.. అడిషనల్ స్క్రీన్ప్లే: అరుణ్ రంజన్, సంభాషణలు: అరుణ్ మాతేశ్వరన్, ఫ్రాంక్లిన్ జాకబ్, సినిమాటోగ్రఫీ: ముఖేష్ జి, ఎడిటింగ్: జికె ప్రసన్న, అసోసియేట్ ఎడిటర్: హరీష్ అరుణ్ ఎం, ఆర్ట్ డైరెక్షన్: కన్నన్ ఎస్, స్టంట్స్: పీసీ స్టంట్స్, కాస్ట్యూమ్ డిజైన్: అరుణ్ మాతేశ్వరన్, కాస్ట్యూమర్: పెరుమాళ్ శెల్వం, మేకప్: వినోద్ సుకుమారన్, స్టిల్స్: అమీర్, సౌండ్ రికార్డింగ్: సింక్ సినిమాస్, ఆడియోగ్రఫీ: వినయ్ శ్రీధర్, అట్మోస్ మిక్స్ అసిస్టెంట్: విఘ్నేష్ గురు (నాక్ స్టూడియోస్), కలరిస్ట్: రంగ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్: ప్రవీణ్ డి, పబ్లిసిటీ డిజైనర్: కబిలన్ చెల్లయ్య, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్: డి రమేష్ కుచిరాయర్, కేటీఎస్ స్వామినాథన్, పీఆర్ఓ: శబరి.