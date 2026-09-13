Irumudi: ఇరుముడి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్.. చిరంజీవి, రాంచరణ్ ని కలిసిన రవితేజ
Irumudi Movie: రవితేజ నటించిన ఇరుముడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.225 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విజయంపై చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ చిత్రబృందాన్ని అభినందించారు.
రూ.225 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన ఇరుముడి చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.225 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. విడుదలైన తర్వాత కూడా ఈ సినిమా టాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా కొనసాగుతోంది.
రంజీవి, రాంచరణ్ ని కలిసిన రవితేజ
ఇరుముడి విజయానికి సంబంధించి తాజాగా మరో ప్రత్యేక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రవితేజను మెగాస్టార్ చిరంజీవి, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కలిశారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు శివ నిర్వాణ, ఇరుముడి నిర్మాతలు కూడా వారిని కలిశారు. సినిమా సాధించిన విజయంపై చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ రవితేజతో పాటు చిత్రబృందాన్ని అభినందించారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను చిత్రబృందం అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
ఒకే ఫ్రేమ్ లో చిరు, రాంచరణ్, రవి తేజ
చిరంజీవి, రామ్ చరణ్తో రవితేజ, శివ నిర్వాణ, నిర్మాతలు కలిసి దిగిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇరుముడి విజయాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన ఈ భేటీపై అభిమానులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సమయంలో మెగా హీరోలు చిత్రబృందాన్ని అభినందించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అధికారిక చిత్రబృందం సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పంచుకోవడంతో అవి వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
A special moment of celebration ❤️🔥
Megastar @KChiruTweets Garu & Mega Power Star @AlwaysRamCharan Garu met Mass Maharaja @RaviTeja_offl Garu and the team of #Irumudi to celebrate the film’s massive success ✨❤️
Book Your Tickets Now!
🎟️https://t.co/LPeVCIRYVl#IRUMUDI /… pic.twitter.com/qncXARM9eY
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 13, 2026
కీలక పాత్రల్లో ప్రముఖ నటులు
ఇరుముడి సినిమాలో ప్రియా భవానీ శంకర్, బేబీ నక్షత్ర, సాయికుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. సినిమాకు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించడంతో విడుదలకు ముందే అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు సినిమా సాధించిన భారీ వసూళ్లతో ఆ అంచనాలను అందుకున్న చిత్రంగా నిలిచింది.
సెప్టెంబర్ 18న నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రీమియర్
థియేటర్లలో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న ఇరుముడి త్వరలో ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 18, 2026న నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రీమియర్ కానున్నట్లు సమాచారం. పలు భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. థియేటర్లలో రూ.225 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఇరుముడికి ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన లభిస్తుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.