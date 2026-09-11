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- DC Movie: మూవీ సూపర్ హిట్, ముగ్గురికీ బీఎండబ్ల్యూ కార్లు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన నిర్మాత.. హీరోయిన్ ని మరచిపోయారా
DC Movie: మూవీ సూపర్ హిట్, ముగ్గురికీ బీఎండబ్ల్యూ కార్లు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన నిర్మాత.. హీరోయిన్ ని మరచిపోయారా
DC Movie: డీసీ సినిమా సక్సెస్తో నిర్మాత కళానిధి మారన్ కీలక టీమ్ సభ్యులకు బీఎండబ్ల్యూ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. కానీ హీరోయిన్ విషయంలో ఊహించని చర్చ మొదలైంది
డీసీ విజయంతో టీమ్కు భారీ బహుమతులు
బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న డీసీ సినిమా టీమ్కు నిర్మాత కళానిధి మారన్ ప్రత్యేక బహుమతులు అందించారు. సినిమా సంచలన విజయాన్ని సాధించిన నేపథ్యంలో కీలకంగా పనిచేసిన టీమ్ సభ్యులను ఆయన అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు అరుణ్ మాథేశ్వరన్, దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్లను సినిమా విజయంపై ప్రశంసించారు. సినిమా సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా వారికి ప్రత్యేక బహుమతులు అందించారు.
కీలక సభ్యులకు బీఎండబ్ల్యూ కార్లు
టీమ్ సభ్యులపై తన అభినందనను వ్యక్తం చేస్తూ కళానిధి మారన్ వారికి సరికొత్త బీఎండబ్ల్యూ కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చారు. సినిమా థియేటర్లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన తర్వాత నిర్మాత తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ప్రత్యేకంగా చర్చకు వస్తోంది. విజయవంతమైన చిత్రంతో అనుబంధం ఉన్న కీలక సభ్యులకు ఖరీదైన కార్లను బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా సినిమా విజయాన్ని ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేశారు.
విజయవంతమైన టీమ్లను ప్రోత్సహించే నిర్మాత
విజయవంతమైన ప్రాజెక్టులతో పనిచేసిన టీమ్లను బహుమతులతో ప్రోత్సహించడం కళానిధి మారన్కు కొత్తేమీ కాదు. గతంలోనూ విజయవంతమైన సినిమాల టీమ్లకు ఆయన ప్రత్యేక బహుమతులు అందించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డీసీ సినిమా సంచలన విజయాన్ని సాధించిన నేపథ్యంలో మరోసారి తన కోర్ టీమ్ను అభినందించారు. సినిమా థియేట్రికల్ ప్రదర్శనలో సాధించిన విజయానికి అనుగుణంగా ఈ బహుమతులు అందించడం ద్వారా చిత్ర బృందం కృషిని గుర్తించారు.
Mr. Kalanithi Maran congratulated and presented the keys to brand-new BMW cars to Arun Matheswaran, Lokesh Kanagaraj and Anirudh, for the success of Blockbuster #DC! 💥@Dir_Lokesh@ArunMatheswaran@anirudhofficial#DCMegaBlockbusterpic.twitter.com/QOgmCA6ZqI
— Sun Pictures (@sunpictures) September 10, 2026
హీరోయిన్ వామికా గబ్బిపై చర్చ
ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన వామికా గబ్బి తన నటనతో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, ఆమెకు నిర్మాత నుంచి ఎలాంటి బహుమతి ఇవ్వలేదనే చర్చ జరుగుతోంది. సినిమా విజయానికి ఆమె కూడా తన నటనతో కీలకంగా నిలిచారని అభిమానులు, సినీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే దర్శకులు, సంగీత దర్శకుడికి బీఎండబ్ల్యూ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన నేపథ్యంలో హీరోయిన్ వామికా గబ్బిని మాత్రం నిర్మాత మరిచిపోయారా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే రానున్న రోజుల్లో వామికకి కళానిధి మారన్ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తారేమో చూడాలి.
లోకేష్ కనకరాజ్ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రమే ఘనవిజయం
మొత్తంగా క్రేజీ డైరెక్టర్ అయిన లోకేష్ కనకరాజ్ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రమే ఇంతటి ఘనవిజయం అందుకోవడం విశేషమే. రానున్న రోజులో లోకేష్ మరిన్ని సినిమాల్లో హీరోగా నటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కళానిధి మారన్ మారన్ బీఎండబ్ల్యూ కార్లు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.