Feel Good Movies: మూడ్ బాలేదా? ఈ 5 సినిమాలు చూస్తే మనసు తేలికపడటం ఖాయం
Feel Good Movies: కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా మనసును బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి. అలాంటి టైంలో ఒంటరితనం, నమ్మకం, పట్టుదల, ప్రేమ, స్నేహం లాంటి వేర్వేరు ఎమోషన్స్ను చూపించే ఈ 5 అందమైన సినిమాలు చూస్తే చాలు, మనసు తేలికపడుతుంది!
A Man Called Otto – ఒంటరి జీవితంలోకి వచ్చిన కొత్త స్నేహం!
భార్య చనిపోయాక, ఓటో జీవితంపై ఆసక్తి కోల్పోతాడు. ఎప్పుడూ కోపంగా, చిరాకుగా ఉంటాడు. అలాంటి అతని జీవితంలోకి ఓ కొత్త కుటుంబం వస్తుంది. మొదట్లో వాళ్లతో విసుగ్గా ప్రవర్తించినా, నెమ్మదిగా ఆ కుటుంబంతో ఏర్పడిన స్నేహం అతని జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా, ఓటోకు, అతని కొత్త పక్కింటి వాళ్లకు మధ్య పుట్టే బంధం ఈ సినిమాకు ప్రాణం. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి మనుషుల ప్రేమ, స్నేహం ఎంత పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలదో ఈ సినిమా చాలా అందంగా చూపిస్తుంది.
కథలో విషాదం ఉన్నా, సినిమా మొత్తం మానవత్వం, కామెడీ, ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది. అందుకే, సినిమా చివర్లో మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తుంది.
2. Free Guy – రొటీన్ లైఫ్ నుంచి బయటపడేసే ఫన్ రైడ్!
ప్రతిరోజూ ఒకేలాంటి రొటీన్ జీవితం గడిపే బ్యాంక్ ఉద్యోగి 'గై'. అయితే, తాను నిజానికి ఓ వీడియో గేమ్లోని క్యారెక్టర్ అని అతనికి తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత, అతను ఇప్పటివరకు జీవించిన జీవితం కొత్తగా కనిపిస్తుంది.
తనకంటూ సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టిన 'గై' జీవితంలోకి ప్రేమ, స్నేహం వస్తాయి. అంతేకాదు, తన జీవితాన్ని తానే ఎంచుకోవాలనే ఆలోచన కూడా పుడుతుంది.
కామెడీ, యాక్షన్, రొమాన్స్తో సరదాగా సాగే ఈ సినిమా, మన రోజువారీ జీవితాన్ని కూడా ఓ కొత్త కోణంలో చూసేలా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, 'నేను ఇలాగే బతకాలని ఎవరు చెప్పారు?' అనే ప్రశ్నను మనలో రేకెత్తిస్తుంది.
3. The Pursuit of Happyness – ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా నమ్మకం కోల్పోవద్దు!
క్రిస్ గార్డనర్ జీవితంలోకి ఒకేసారి ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. డబ్బు కష్టాలు, ఉండటానికి ఇల్లు లేకపోవడం, కొడుకును చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత.. ఇలా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాడు.
కానీ, తన కొడుకు కోసం, తన భవిష్యత్తు కోసం అతను పట్టువదలకుండా పోరాడతాడు. ఓ కంపెనీలో దొరికిన ట్రైనింగ్ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని, తన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి తీవ్రంగా కష్టపడతాడు.
నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా, జీవితంలో ఎంత కిందకు పడిపోయినా, ప్రయత్నం ఆపకపోతే పరిస్థితిని మార్చవచ్చనే నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది. మనసు కుంగిపోయినప్పుడు చూడటానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ సినిమా.
4. The Map of Tiny Perfect Things – చిన్న చిన్న ఆనందాలను గుర్తించేలా చేసే సినిమా!
మార్క్ అనే కుర్రాడు ఒకే రోజును పదే పదే జీవించాల్సి వచ్చే ఓ విచిత్రమైన టైమ్ లూప్లో చిక్కుకుపోతాడు. అదే పరిస్థితిలో ఉన్న మార్గరెట్ను కలిశాక, ఇద్దరూ కలిసి ఆ ఒక్క రోజులో జరిగే అందమైన చిన్న చిన్న క్షణాలను గమనించడం మొదలుపెడతారు.
పెద్ద పెద్ద విజయాలు, గొప్ప సంఘటనల్లోనే ఆనందం ఉంటుందని మనం అనుకుంటాం. కానీ, ఓ చిన్న నవ్వు, అనుకోని పరిచయం, ఓ అందమైన క్షణం.. ఇలా మనం రోజూ గమనించకుండా దాటిపోయే విషయాల్లోనూ ఆనందం ఉందని ఈ సినిమా మనకు గుర్తు చేస్తుంది.
ప్రేమ, టైమ్-లూప్, కామెడీ లాంటి అంశాలతో ఆసక్తికరంగా సాగే ఈ సినిమా, జీవితాన్ని కాస్త నెమ్మదిగా ఆస్వాదించాలని మనకు అనిపించేలా చేస్తుంది.
5. The Secret Life of Walter Mitty – కలలు కనడం కాదు, వాటిని బతకాలి!
వాల్టర్ మిట్టీ ఓ సాధారణ ఆఫీస్ ఉద్యోగి. అతని జీవితంలో పెద్దగా ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏమీ ఉండవు. కానీ, తన ఊహా ప్రపంచంలో మాత్రం అతను పెద్ద పెద్ద సాహసాలు చేస్తుంటాడు.
ఓ రోజు, తన ఉద్యోగంలో భాగంగా పోగొట్టుకున్న ఓ ముఖ్యమైన ఫోటోను వెతకడానికి ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రయాణం, అతను తన ఊహల్లో మాత్రమే చూసిన ప్రపంచంలోని నిజమైన సాహసాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది.
జీవితం గురించి కలలు కనడం మాత్రమే కాదు, ఓ దశలో ఆ కలల వైపు మొదటి అడుగు వేయాలన్నదే ఈ సినిమా ఇచ్చే అందమైన సందేశం. అద్భుతమైన లొకేషన్లు, ప్రయాణం, కామెడీ, స్ఫూర్తినిచ్చే కథతో మనసుకు రిఫ్రెష్మెంట్ ఇచ్చే సినిమా ఇది.
మనసుకు ఓ చిన్న రీసెట్ కావాలా?
A Man Called Otto – మనుషుల మధ్య ప్రేమను గుర్తు చేసే సినిమా.
Free Guy – రొటీన్ జీవితం నుంచి బయటపడాలనిపించే సినిమా.
The Pursuit of Happyness – నమ్మకాన్ని, పట్టుదలని ఇచ్చే సినిమా.
The Map of Tiny Perfect Things – జీవితంలోని చిన్న చిన్న క్షణాలను ఆస్వాదించేలా చేసే సినిమా.
The Secret Life of Walter Mitty – కలలు కనడం ఆపి, వాటిని నిజం చేసుకునేలా చేసే సినిమా.
ఈ 5 సినిమాలు ఒకేలాంటి ఫీల్-గుడ్ చిత్రాలు కాదు. ఒక్కోటీ ఒక్కో రకంగా మన మూడ్ను మార్చగలవు. అందుకే, నెక్స్ట్ టైమ్ మనసు కాస్త బాగోలేనప్పుడు... ఓ మంచి సినిమాను ఎంచుకుని చూడండి!