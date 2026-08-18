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- NTR: లారీడు ఇసుకతో ఎన్టీఆర్ చేసిన పని తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే, పెద్దాయన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ అదేనా?
NTR: లారీడు ఇసుకతో ఎన్టీఆర్ చేసిన పని తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే, పెద్దాయన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ అదేనా?
NTR: ఇప్పుడంటే హీరోలు జిమ్ముల్లో తెగ వర్కౌట్లు చేసేస్తున్నారు కానీ.. ఆ కాలంలో హీరోలు ఫిట్ నెస్ కోసం ఏం చేసేవారో తెలుసా? మరీ ముఖ్యంగా నందమూరి నటసార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్.. ఫిట్ గా ఉండటానికి చేసని సాహసం గురించి తెలిస్తే .. షాక్ అవుతారు.
విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌముడు
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌముడిగా ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన నటుడు నందమూరి తారక రామారావు. ఎన్టీఆర్ అంటే తెలుగువారికి ఓ ఎమోషన్. ఆయన గురించి కొత్తగా ఏ విషయం తెలిసినా జనాలు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఎన్టీఆర్ తన సినిమా జీవితంలో కానీ, పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ క్రమశిక్షణకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. తెరపై ఆయన పోషించిన పౌరాణిక, జానపద, సాంఘిక పాత్రలు అంతగా ఆకట్టుకోవడానికి ఆయన పాటించిన కఠినమైన రోజువారీ దినచర్య, వ్యాయామాలే ప్రధాన కారణం.
తెల్లవారుజామునే లేచి ఎన్టీఆర్ ఏం చేసేవారంటే?
సీనియర్ నటుడు మురళీ మోహన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎన్టీఆర్ ఫిట్నెస్ రహస్యాలు, శారీరక శ్రమ గురించిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. మురళీ మోహన్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. ఎన్టీఆర్ ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకే నిద్రలేచేవారు. ఉదయమే నిద్రలేచిన తర్వాత వ్యాయామం చేయడం ఆయనకు అలవాటు కాగా, ఆయన వ్యాయామ పద్ధతి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండేది.
ప్రతిరోజూ ఆయన ఇంటి ముందు ఒక లారీ ఇసుక కుప్పగా పోసి ఉంచేవారు. ఒక పెద్ద పారను తీసుకుని వంగి, ఆ ఇసుక మొత్తాన్ని ఒక వైపు నుంచి మరొక వైపునకు పారతో ఎత్తి వేసేవారు. లారీడు ఇసుకను ఒక వైపు నుంచి వేరొక వైపునకు మార్చడమే ఆయన రోజువారీ వ్యాయామంగా ఉండేది. ఇది శరీరానికి తీవ్రమైన శారీరక శ్రమను అందించడమే కాకుండా కండరాల దృఢత్వానికి ఎంతో తోడ్పడేది.
ఆహార నియమాలు - కఠిన క్రమశిక్షణ
ఎన్టీఆర్ తీసుకునే ఆహారం గురించి ప్రచారంలో ఉన్న కథనాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, ఆయన క్రమశిక్షణ, శారీరక శ్రమ దానికి తగినట్లుగా ఉండేవి. రోజు ఉదయాన్నే రెండు డజన్ల ఇడ్లీలు, నాటుకోడి లాగించేవారు. యాపిల్ జ్యూస్, బాదం పాలు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రామారావు ఫుడ్ మెనూ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే.
అయితే రామారావు పౌరాణిక పాత్రలు (కృష్ణుడు, భీముడు, దుర్యోధనుడు మొదలైనవి) పోషించేటప్పుడు అత్యంత పవిత్రంగా, కఠిన నియమాలతో ఉండేవారు. ఆ సమయంలో పూర్తిగా శాఖాహారం మాత్రమే తీసుకునేవారు. అంతేకాక, షూటింగ్ సమయంలో మంచంపై కాకుండా నేలపైనే నిద్రించేవారు.
షూటింగ్లో ఫుడ్ గురించి డిస్కషన్లు
షూటింగ్ టైమ్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా తోటి నటులతో ఫుడ్ గురించి డిస్కషన్లు జరిగేవట. రోజుకు 3 నుంచి 5 బాటిళ్ల యాపిల్ జ్యూస్ తాగేవారట ఎన్టీఆర్. సమ్మర్లో ఈ కోటా పెరిగేదట. ఎండాకాలంలో రెండు లీటర్ల బాదం పాలు కూడా ఆయన తీసుకునేవారని తెలుస్తోంది.
సాయంత్రం స్నాక్స్ గా బజ్జీలు, అప్పుడప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకునేవారు. ఇక వెజ్ మీల్స్ అయితే గోంగూర, నెయ్యి, రెండు రకాల కూరలు, చారు, అప్పడం, పెరుగు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే.
ఏ రంగంలోనైనా సాధించిన విజయాన్ని, అభిమానుల ప్రేమాభిమానాలను నిలబెట్టుకోవాలంటే ఎన్నో త్యాగాలు చేయాలని, కఠిన నియమాలు పాటించాలని ఎన్టీఆర్ ఫిట్నెస్ జీవనశైలి నిరూపిస్తుంది. ఆయన పాటించిన ఈ క్రమశిక్షణ, వ్యాయామం నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం.