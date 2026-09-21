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- Raaka:రిలీజ్ కాకముందే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన 'రాకా'.. 800 కోట్లు ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారో చూడండి
Raaka:రిలీజ్ కాకముందే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన 'రాకా'.. 800 కోట్లు ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారో చూడండి
Allu Arjun Raaka Movie: అల్లు అర్జున్ అట్లీ కాంబినేషన్ రాకా సినిమాలో 37 మందిని ఒకేసారి రియల్ టైమ్ మోషన్ క్యాప్చర్ చేయడంతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ నమోదైంది.
రాకా 37 వెనుక అసలు మిస్టరీ ఇదే
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం రాకాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన పోస్టర్లో 37 అనే నంబర్ను ప్రత్యేకంగా చూపించడంతో ఈ సంఖ్య వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో మొదలైంది. ఇప్పుడు దర్శకుడు అట్లీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆ మిస్టరీకి తెరపడింది.
37 సంఖ్య వెనుక గిన్నిస్ రికార్డ్
రాకా సినిమా బృందం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో చేసిన కొత్త ప్రయోగానికి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించింది. మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి 37 మందిని ఒకేసారి రియల్ టైమ్లో క్యాప్చర్ చేశారు. ఈ ప్రయోగం ద్వారా ఒకే సమయంలో అత్యధిక మందిని రియల్ టైమ్ మోషన్ క్యాప్చర్ చేసిన ఘనత రాకా బృందం సొంతం చేసుకుంది.
గత రికార్డును అధిగమించిన రాకా
ఇంతకుముందు రియల్ టైమ్లో ఒకేసారి 19 మందిని మోషన్ క్యాప్చర్ చేసిన రికార్డ్ ఉండేది. ఇప్పుడు రాకా సినిమా బృందం 37 మందిని ఒకేసారి విజయవంతంగా క్యాప్చర్ చేయడం ద్వారా ఆ రికార్డును అధిగమించింది. దీంతో ఈ ప్రయోగం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకుంది. సినిమా కోసం ఉపయోగించిన ఈ సాంకేతిక ప్రయోగం రాకా ప్రాజెక్ట్లోని ప్రత్యేకతల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఈ చరిత్రాత్మక విజయానికి గుర్తుగా అల్లు అర్జున్, అట్లీ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సర్టిఫికెట్ను అందుకున్నారు. భారతీయ సినిమాకు సంబంధించిన ఈ రికార్డ్ రాకా బృందం సాధించిన ప్రత్యేక ఘనతగా నిలిచింది. అట్లీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రికార్డ్కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించడంతో ఇటీవల పోస్టర్లో కనిపించిన 37 సంఖ్యకు అసలు అర్థం ఏమిటనేది స్పష్టమైంది.
భారీ బడ్జెట్తో రాకా
రాకా చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. 800 కోట్ల బడ్జెట్ తో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దీపికా పదుకొణె, రష్మిక మందన్న, మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో కొత్త ప్రయోగం
మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒకేసారి 37 మందిని రియల్ టైమ్లో క్యాప్చర్ చేయడం రాకా సినిమా బృందం చేసిన కొత్త ప్రయోగంగా నిలిచింది. గతంలో 19 మంది ఉన్న రికార్డును అధిగమిస్తూ 37 మందితో ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. దీంతో అల్లు అర్జున్ రాకా సినిమా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్న చిత్రంగా నిలిచింది.