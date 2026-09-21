Telugu

నయనతార మాల్దీవ్స్ ట్రిప్.. ఆమె ఉండే రిసార్ట్‌ రెంట్ ఎంతో తెలుసా?

entertainment Sep 21 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:instagram
Telugu

నయన్ లుక్‌కి అభిమానులు ఫిదా

ఎల్లో కలర్ సమ్మర్ గౌన్ ధరించి, కళ్లకు కూలింగ్ గ్లాసెస్, తలకు హ్యాట్ పెట్టుకుని సముద్ర తీరంలో నయనతార వాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఆమె లుక్‌కి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

Image credits: instagram
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ఆ రిసార్ట్ ఎక్కడ ఉందంటే?

అందరి కళ్లూ ఇప్పుడు ఆమె బస చేసిన ఆ అల్ట్రా-లగ్జరీ రిసార్ట్, దాని ఖర్చు మీదే పడ్డాయి! నయనతార తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో ఆ రిసార్ట్ లొకేషన్‌ను కూడా ట్యాగ్ చేశారు.

Image credits: instagram
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పటీనా మాల్దీవ్స్ రిసార్ట్

మాల్దీవుల్లోని నార్త్ మేల్ అటోల్‌లో ఉన్న ఫారీ ఐలాండ్‌కు నయనతార వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్న 'పటీనా మాల్దీవ్స్' (Patina Maldives) అనే అత్యంత ఖరీదైన లగ్జరీ రిసార్ట్‌లో ఆమె బస చేస్తున్నారు.

Image credits: instagram
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ఒక్క రాత్రికి రూ.4 లక్షలు!

నయనతార ఉంటున్న ఈ హై-ఫై రిసార్ట్ ధర వింటే సామాన్యులు ముక్కున వేలేసుకోవడం ఖాయం. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక్క రాత్రి ఇక్కడ బస చేయాలంటే సుమారు రూ.3,92,376 ఖర్చు అవుతుంది!

Image credits: instagram
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రెండు రోజులకు రూ.8 లక్షలు

ఈ లెక్కన వీకెండ్‌లో కేవలం రెండు రాత్రులు ఈ రిసార్ట్‌లో గడపాలంటే అక్షరాలా 8 లక్షల రూపాయలు చెల్లించాల్సిందే! నయన్ వెకేషన్ ఖర్చు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Image credits: instagram

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