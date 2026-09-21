నయనతార మాల్దీవ్స్ ట్రిప్.. ఆమె ఉండే రిసార్ట్‌ రెంట్ ఎంతో తెలుసా?

ఎల్లో కలర్ సమ్మర్ గౌన్ ధరించి, కళ్లకు కూలింగ్ గ్లాసెస్, తలకు హ్యాట్ పెట్టుకుని సముద్ర తీరంలో నయనతార వాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఆమె లుక్కి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
అందరి కళ్లూ ఇప్పుడు ఆమె బస చేసిన ఆ అల్ట్రా-లగ్జరీ రిసార్ట్, దాని ఖర్చు మీదే పడ్డాయి! నయనతార తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో ఆ రిసార్ట్ లొకేషన్ను కూడా ట్యాగ్ చేశారు.
మాల్దీవుల్లోని నార్త్ మేల్ అటోల్లో ఉన్న ఫారీ ఐలాండ్కు నయనతార వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్న 'పటీనా మాల్దీవ్స్' (Patina Maldives) అనే అత్యంత ఖరీదైన లగ్జరీ రిసార్ట్లో ఆమె బస చేస్తున్నారు.
నయనతార ఉంటున్న ఈ హై-ఫై రిసార్ట్ ధర వింటే సామాన్యులు ముక్కున వేలేసుకోవడం ఖాయం. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక్క రాత్రి ఇక్కడ బస చేయాలంటే సుమారు రూ.3,92,376 ఖర్చు అవుతుంది!
ఈ లెక్కన వీకెండ్లో కేవలం రెండు రాత్రులు ఈ రిసార్ట్లో గడపాలంటే అక్షరాలా 8 లక్షల రూపాయలు చెల్లించాల్సిందే! నయన్ వెకేషన్ ఖర్చు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
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