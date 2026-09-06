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- Thrigun: సక్సెస్ లేక పేరు మార్చుకున్న త్రిగుణ్, అయినప్పటికీ స్ట్రగుల్స్.. బిగ్బాస్ తెలుగు 10 బ్రేక్ ఇస్తుందా?
Thrigun: సక్సెస్ లేక పేరు మార్చుకున్న త్రిగుణ్, అయినప్పటికీ స్ట్రగుల్స్.. బిగ్బాస్ తెలుగు 10 బ్రేక్ ఇస్తుందా?
హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు త్రిగుణ్. సక్సెస్ లేకపోవడంతో పేరు మార్చుకున్న ఆయన ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టారు. మరి ఈ షో తర్వాత అయినా లక్ కలిసి వస్తుందా?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి త్రిగుణ్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో టాలీవుడ్ హీరో త్రిగుణ్ అడుగుపెట్టారు. ఒకప్పుడు అదిత్ అరుణ్గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆయన.. 2022లో తన స్క్రీన్ నేమ్ను త్రిగుణ్గా మార్చుకున్నారు. తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ హీరో ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లోకి రావడం విశేషం. చాలా కాలంగా సినిమాలు చేస్తున్నా, సరైన బ్రేక్ రాలేదు. మంచి టాలెంట్ అయినా ఆశించిన స్థాయిలో పేరు రాలేదు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తానేంటో నిరూపించుకునేందుకు బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి రావడం విశేషం. నాగార్జున హోస్ట్ గా చేస్తున్న ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షో ఈ ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 6)న ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే.
చెన్నైలో పుట్టి.. వైజాగ్లో చదువు
ఈ సందర్భంగా త్రిగుణ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి చూస్తే.. త్రిగుణ్ అసలు పేరు అరుణ్ ఈశ్వర్. ఆయన చెన్నైలో జన్మించారు. అయితే పాఠశాల విద్యను విశాఖపట్నంలో పూర్తి చేశారు. అనంతరం చెన్నైలోని మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో జర్నలిజం చదివారు. సినిమాల్లోకి రాకముందు థియేటర్, షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో పనిచేశారు. సెమీ ప్రొఫెషనల్ స్థాయిలో పలు స్టేజ్ షోల్లోనూ నటించారు. ఈ అనుభవమే ఆయనను సినిమాల వైపు తీసుకెళ్లింది.
‘కథ’తో హీరోగా ఎంట్రీ
త్రిగుణ్ సినీ ప్రయాణం 2009లో విడుదలైన ‘కథ’ సినిమాతో మొదలైంది. ఈ సినిమాలో కృష్ణ పాత్రలో నటించారు. ప్రకాశ్రాజ్తో జరిగిన ఆడిషన్ ద్వారా ఆయనకు ఈ అవకాశం లభించింది. ఆ తర్వాత తమిళంలో ‘ఇనిదు ఇనిదు’, ‘తనీర్ విధూతి’ వంటి సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగులో ‘వీకెండ్ లవ్’, ‘తుంగభద్ర’, ‘L7’, ‘మనసుకు నచ్చింది’, ‘24 కిస్సెస్’, ‘చీకటి గదిలో చితక్కొట్టుడు’, ‘డియర్ మేఘ’, ‘WWW’, ‘కథ కంచికి మనం ఇంటికి’, ‘కొండ’, ‘ప్రేమదేశం’ వంటి చిత్రాల్లో హీరోగా నటించి మెప్పించారు. ‘కొండ’ సినిమాలో కొండా మురళి పాత్ర పోషించడం ఆయన చేసిన కొత్త ప్రయత్నంగా చెప్పొచ్చు.
ఇతర భాషల్లోనూ సినిమాలు
తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ చిత్రాల్లోనూ త్రిగుణ్ నటించారు. ‘తంగమగన్’, ‘పొదు నలన్ కరుదీ’, ‘కాడవర్’, ‘డెవిల్’, ‘లైన్మ్యాన్’ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ‘లైన్మ్యాన్’లో ఆయన చేసిన పాత్ర ద్వారా కన్నడ ప్రేక్షకులకు కూడా చేరువయ్యారు. 2024లో ఆయన ‘మనమే’ వంటి సినిమాల్లోనూ కనిపించారు. ఇటీవల `చెన్నై లవ్ స్టోరీ`లో సెకండ్ హీరోగా మెరిసిన విషయం తెలిసిందే.
హీరోగా సరైన బ్రేక్ లేదు.. బిగ్ బాస్ బ్రేక్ ఇస్తుందా?
ఇదిలా ఉంటే చూడ్డానికి హీరో రామ్ లా ఉంటాడు త్రిగుణ్. అదే పెద్ద మైనస్గా చెబుతుంటారు. హీరోగా, నటుడిగా వివిధ భాషల్లో సినిమాలు చేయడం, ఓటీటీ ప్రాజెక్టుల్లో కనిపించడం ఆయన ఆదాయ వనరులుగా చెప్పవచ్చు. ఇక ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వచ్చిన త్రిగుణ్.. సినిమాల్లో కనిపించే హీరో ఇమేజ్కు భిన్నంగా తన అసలు వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించనున్నారు. మరి ఈ షో ద్వారా ఆయన మళ్లీ హీరోగా పుంజుకుంటాడా? తానేంటో నిరూపించుకుంటాడా అనేది చూడాలి. ఇక బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, లైఫ్లో అతి కష్టమైనది ఒంటరితనం అని తెలిపారు. తనకు కూతురు పుట్టిందని, తన అమ్మకి గుర్తుగా ఆమెకి యూకి అనే పేరు పెట్టుకున్నట్టు చెప్పారు. అదే సమయంలో నాగార్జున నటించిన సినిమాలోని పాలపిట్టరో అనే పాట తనని ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని తెలిపారు.