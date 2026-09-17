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- Suriya Jyotika Record: విజయ్ - అజిత్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన సూర్య - జ్యోతికల వెడ్డింగ్ వీడియో!
Suriya Jyotika Record: విజయ్ - అజిత్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన సూర్య - జ్యోతికల వెడ్డింగ్ వీడియో!
Suriya Jyotika Record: అజిత్, విజయ్ కలిసిన వీడియోకు వచ్చిన లైక్స్ కంటే సూర్య, జ్యోతికల పెళ్లి రోజు వీడియోకు ఎక్కువ లైక్స్ వచ్చాయి. దీంతో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది.
సూర్య జ్యోతికల ప్రేమ వీడియో సృష్టించిన రికార్డ్
హీరో సూర్య, హీరోయిన్ జ్యోతిక ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. వీరికి పెళ్లై 20 ఏళ్లు పూర్తయింది. రీసెంట్ గా తమ 20వ పెళ్లి రోజును చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. దీనికోసం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లారు సూర్య. అక్కడ తమ పిల్లల సమక్షంలో జ్యోతికను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను 'ది సీక్వెల్' అనే పేరుతో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో రిలీజ్ చేశారు.
సూర్య - జ్యోతికల వెడ్డింగ్ వీడియో
ఆ వీడియోలో సూర్య కోట్ సూట్ లో చాలా స్టైలిష్ గా రెడీ అయి నిలబడగా, కాసేపటికే వైట్ గౌన్ లో దేవతలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు జ్యోతిక. ఆమెను చూడగానే సూర్య ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆయన కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఆ తర్వాత అక్కడ క్రిస్టియన్ పద్ధతిలో ఇద్దరూ ఉంగరాలు మార్చుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. సూర్య - జ్యోతికల ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది వాళ్ల ప్రేమ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇన్నేళ్లు గడిచినా వాళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఇంకా అలాగే ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
విజయ్ - అజిత్ మీటింగ్ వీడియో
సూర్య - జ్యోతికల ఈ వెడ్డింగ్ వీడియో ఇప్పుడు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ వీడియో బయటకు రావడానికి రెండు రోజుల ముందే లండన్ లో ఒక ఐకానిక్ మూమెంట్ జరిగింది. తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రెండు పెద్ద పిల్లర్స్ లాంటి విజయ్, అజిత్ ఇద్దరూ పబ్లిక్ గా కలుసుకున్నారు. లండన్ లో అజిత్ పాల్గొన్న కార్ రేస్ ను ప్రారంభించడానికి అక్కడికి వెళ్లిన విజయ్, అజిత్ ను చూడగానే పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి హత్తుకుని తన ప్రేమను పంచుకున్నారు.
స్నేహం కంటే ప్రేమకే పవర్ ఎక్కువ
దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేయగానే, లైక్స్, కామెంట్స్ వెల్లువలా వచ్చాయి. ఆ వీడియోకు రెండు రోజుల్లోనే సుమారు 22 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ రికార్డును ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేరని విజయ్ - అజిత్ ఫ్యాన్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. కానీ ఆ రికార్డును కేవలం 8 గంటల్లోనే బద్దలు కొట్టింది సూర్య - జ్యోతికల జోడీ. వాళ్ల పెళ్లి రోజు వీడియో పోస్ట్ చేసిన 8 గంటల్లోనే 35 లక్షల లైక్స్ తెచ్చుకుని నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. స్నేహం కంటే ప్రేమకే పవర్ ఎక్కువ అని ఈ వీడియో ప్రూవ్ చేసిందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.